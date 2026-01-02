MÄRKTE EUROPA/Börsen fester zum Jahresauftakt - Rüstungswerte gesucht

DOW JONES--Europas Börsen sind am ersten Handelstag des neuen Jahres am Freitag mit Aufschlägen gestartet. Die Vorgaben von der Wall Street sind zwar negativ. Jedoch ging es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen zum Teil steil nach oben, insbesondere bei Technologieaktien, was auch in Europa positive Akzente setzt. In China ist der Einkaufsmanagerindex für den so wichtigen Industriesektor im Dezember zudem erstmals seit März wieder über die Expansionsschwelle von 50 geklettert. "Diese noch im alten Jahr veröffentlichte Zahl wird heute an der Börse in Hongkong gefeiert", heißt es bei QC Partners.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 24.603 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,7 Prozent auf 5.830 Punkte zu. Der Euro kommt leicht zurück auf 1,1728 Dollar, während an den Anleihemärkten die Renditen moderat anziehen. Für Technologieaktien geht es um 1,4 Prozent nach oben. STMicroelectronics gewinnen 1,2 Prozent.

Branchengewinner sind indes Aktien aus dem Bereich Luftfahrtindustrie und Rüstung. Der Sektor zieht im frühen Handel um 2,6 Prozent an. Vor allem Rüstungstitel waren im vergangenen Jahr mit den gestiegenen Verteidigungsausgaben gesucht. Der Trend sollte sich im neuen Jahr fortsetzen. Airbus gewinnen 2,6 Prozent, Rheinmetall 1,9 Prozent, Thales 1,7 Prozent und Leonardo an der Mailänder Börse 2,6 Prozent. MTU Aero kommen auf ein Plus von 2,5 Prozent.

Für den DAX beginnt ein herausforderndes Börsenjahr. "Die Unternehmensgewinne sind im vergangenen Jahr zwar auf einen neuen Rekord geklettert. Gleichzeitig sind die Kurse allerdings deutlich stärker angestiegen als die Gewinne. Und so geht der deutsche Leitindex mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 17,6 in das Jahr 2026. Beim Jahreswechsel 2024/2025 war das KGV mit 15,0 noch 2,6 Punkte billiger", so QC Partners weiter.

Charttechnisch steht im DAX die Ausbruchslinie am Junihoch bei 24.479 im Blick. Sobald sich der DAX über 24.479 absetze, sei das unmittelbare nächste Ziel schnell ein ganz neues Hoch über dem vom Oktober bei 24.771 Punkten, so Charttechniker Marcel Mußler.

Das Geschäft dürfte am Berichtstag weiter sehr ruhig und von dünnen Umsätzen geprägt sein. Viele Marktakteure sind weiterhin nicht am Start. Beleben dürfte sich der Handel erst in der kommenden Woche.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.829,57 +0,7% 38,16 0%

Stoxx-50 4.950,44 +0,7% 32,42 0%

DAX 24.602,86 +0,5% 112,45 0%

MDAX 30.890,77 +0,9% 273,10 0%

TecDAX 3.638,49 +0,4% 16,22 0%

SDAX 17.263,76 +0,5% 89,03 0%

CAC 8.196,52 +0,6% 47,02 0%

SMI FEIERTAG

ATX 5.321,94 -0,1% -4,39 0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:00 % YTD

EUR/USD 1,1728 -0,2% 1,1749 1,1756 0%

EUR/JPY 184,05 -0,1% 184,18 183,59 0%

EUR/CHF 0,9307 -0,0% 0,9310 0,9287 0%

EUR/GBP 0,8717 -0,1% 0,8723 0,8712 0%

USD/JPY 156,93 +0,1% 156,76 156,12 0%

GBP/USD 1,3454 -0,1% 1,3468 1,3494 0%

USD/CNY 7,0198 -0,1% 7,0260 7,0324 0%

USD/CNH 6,9711 -0,1% 6,9773 7,0001 0%

AUS/USD 0,6698 +0,4% 0,6669 0,6690 0%

Bitcoin/USD 88.991,90 +0,5% 88.546,45 87.544,55 -7,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,89 57,42 +0,8% 0,47 -20,1%

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 -18,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.388,43 4.320,37 +1,6% 68,05 0%

Silber 74,48 71,30 +4,5% 3,18 0%

Platin 1.822,70 1.753,24 +4,0% 69,46 0%

Kupfer 5,49 5,49 0% 0,00 +33,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 03:50 ET (08:50 GMT)