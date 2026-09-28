Heidelberg Materials Aktie
WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047
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28.09.2026 13:45:42
MÄRKTE EUROPA/Börsen geben Gewinne fast wieder ab - Südzucker mit Prognose fest
DOW JONES--Die europäischen Börsen geben bis Montagmittag die Gewinne weitgehend wieder ab. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 3,4 Prozent auf 107,84 Dollar, nachdem US-Präsident Trump einen iranischen Vorschlag für die Öffnung der Straße von Hormus abgelehnt hat, zugleich aber neue Verhandlungen in Aussicht stellte. Der Anstieg des Ölpreises nährt Inflationssorgen, was die Renditen an den Anleihemärkten wegen der damit verbundenen Zinserhöhungsspekulation nach oben treibt. Die viel beachtete Rendite zehnjähriger Treasuries steigt um 4 Basispunkte auf 5,22 Prozent und liegt damit fast wieder auf ihrem jüngsten Hoch, zugleich das höchste Niveau seit 2007. Gleichlang laufende Bundesanleihen rentieren mit 3,63 Prozent, das ist ebenfalls ein Vieljahreshoch.
Der DAX gibt um 3 Punkte nach auf 25.406 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt dagegen 0,1 Prozent auf 6.306 Punkte. Im Handel wird die Widerstandsfähigkeit der Börsen als bemerkenswert beschrieben, Hintergrund seien die zuletzt starken Wirtschaftsfdaten trotz des Energiepreisschocks. Anders Gold: dem zinslosen Asset machen die weiter steigenden Marktzinsen zunehmend zu schaffen; für das Edelmetall geht es um 3,2 Prozent auf 4.148 Dollar die Feinunze nach unten.
Konjunkturseitig haben die Akteure mit Blick auf die Inflation bereits der Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA im Blick, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Das zweite Highlight folgt am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Am Berichtstag ist die Agenda der Konjunkturdaten leer. Umso mehr könnten sich die Blicke auf EZB-Präsidentin Christine Lagarde richten und deren Anhörung vor dem EU-Parlament mit möglicherweise wichtigen Signalen für den geldpolitischen Kurs.
Positiv werden die Prognosen und Ziele von Totalenergies aufgenommen, die der französische Ölkonzern zu seinem Kapitalmarkttag veröffentlicht hat. Die Aktie steigt um 1,4 Prozent. Die neue längerfristige Strategie von Totalenergies zeige Konsistenz und Beständigkeit und ermögliche gleichzeitig kurzfristig höhere Renditen, schreiben die Analysten von Jefferies in einer Research Note. Aber auch andere Aktien aus dem Öl- und Gasumfeld sind mit den höheren Energiepreisen gesucht: BP steigen um 1,3 Prozent und Repsol um 1,8 Prozent.
Kurssprünge verzeichnen die Aktien britischer Bauunternehmen, die auf die Errichtung von Eigenheimen spezialisiert sind. nachdem die britische Regierung das Förderprogramm "Help to Buy" wiederaufgelegt hat. Damit soll Erstkäufern der Erwerb von Wohneigentum erleichtert werden. Im Sektor springen Persimmon und Taylor Wimpey um bis zu 15,3 Prozent nach oben. Howden Joinery profitieren mit einem Plus von 4,6 Prozent als Zulieferer von Einbauküchen und Tischlereibedarf indirekt von dem Programm.
Im Baustoffsektor verteuern sich unter anderem Heidelberg Materials um 0,7 Prozent, Saint-Gobain um 1,2 Prozent und Amrize um 0,6 Prozent.
Südzucker hat das Ergebnis im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2026/27 deutlich gesteigert und die Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr konkretisiert. Wegen der guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal konkretisiert Südzucker die Prognosen für das vom 1. März 2026 bis 28. Februar 2027 reichende Geschäftsjahr 2026/27. Der Konzernumsatz wird nun in einer Bandbreite zwischen 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro gesehen und das operative Konzern-EBITDA zwischen 540 bis 680 (bisher: 480 bis 680) Millionen Euro. Südzucker gewinnen 2,8 Prozent.
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Euro-Stoxx-50 6.306,43 +0,1 3,61 6.302,82 8,9
Stoxx-50 5.359,67 +0,1 6,27 5.353,40 9,0
DAX 25.405,51 -0,0 -3,13 25.408,64 3,7
MDAX 30.925,30 -0,3 -106,05 27.039,42 1,0
TecDAX 3.981,99 +0,2 6,51 3.091,28 9,9
SDAX 18.175,09 +0,3 50,59 13.062,07 5,8
FTSE 10.719,46 +0,2 24,21 10.695,25 7,9
CAC 8.100,20 +0,3 22,40 8.077,80 -0,6
SMI 13.948,45 +0,0 2,74 13.945,71 5,1
ATX 6.992,06 +0,7 48,39 6.943,67 31,3
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr
EUR/USD 1,1375 -0,1 -0,0016 1,1391 1,1395
EUR/JPY 178,5 -0,4 -0,6300 179,13 179,3600
EUR/CHF 0,9457 +0,2 0,0022 0,9435 0,9443
EUR/GBP 0,8575 -0,3 -0,0024 0,8599 0,8609
USD/JPY 156,9 -0,2 -0,3600 157,26 157,3900
GBP/USD 1,3263 +0,1 0,0014 1,3249 1,3234
USD/CNY 6,7103 -0,0 -0,0025 6,7128 6,7128
USD/CNH 6,7137 -0,1 -0,0090 6,7227 6,7246
AUS/USD 0,7015 -0,1 -0,0008 0,7023 0,7021
Bitcoin/USD 83.018,13 -1,8 -1.530,57 84.548,70 83.784,44
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 95,65 +3,5 3,24 92,41
Brent/ICE 107,84 +3,4 3,52 104,32
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.148,40 -3,2 -137,85 4.286,25
Silber 61,24 -4,7 -3,04 64,28
Platin 1.733,80 -2,5 -44,36 1.778,16
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 07:46 ET (11:46 GMT)
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