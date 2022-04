MÄRKTE EUROPA/Börsen können Gewinne halten - Danone nach Zahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten am Mittwochmittag an den Gewinnen fest. Nach Aussage aus dem Handel stützt die Berichtssaison. Diese sei gut angelaufen, und auch die Ausblicke der Unternehmen seien bislang zuversichtlicher als befürchtet ausgefallen. Die Kursgewinne seien angesichts der geopolitischen Unsicherheiten mit Vorsicht zu genießen. Die Stimmung könne jederzeit umschlagen. Der DAX gewinnt 1,2 Prozent auf 14.327 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 1,6 Prozent auf 3.893 Punkte zu.

Für die Aktie von Heineken geht es um 4,6 Prozent nach oben, nachdem der niederländische Brauereikonzern im ersten Quartal 2022 spürbar mehr verdient und umgesetzt hat. So stieg der Nettogewinn auf 417 Millionen von 168 Millionen Euro vor Jahresfrist. Die Analysten von Jefferies verweisen auf die durchsetzungsfähige Preisgestaltung wie die gute Nachfrage nach Heineken, dem Premium-Bier.

Trotz enttäuschender Geschäftszahlen liegen Just Eat mit Aufschlägen von 4 Prozent vorne. Das Unternehmen hat mitgeteilt, aktiv auf der Suche nach einem strategischen Partner für Grubhub zu sein. Auch ein anteiliger oder völliger Verkauf werde geprüft. Just Eat hatte die Lieferplattform Grubhub im vergangenen Jahr für 7,3 Milliarden Dollar erworben. Stützend wirkt auch die Ankündigung 2023 ein positives EBITDA ausweisen zu wollen.

Lanxess bestätigt die Prognose

Lanxess gewinnen 6 Prozent. Als positiven Effekt werten die Analysten von Jefferies, dass der Spezialchemiekonzern weder die Jahresprognose noch die Erwartungen an die Cash-Generierung angepasst hat. Hier habe es zuvor Unsicherheiten angesichts der Nachfrage und der Auswirkungen der höheren Energiepreise gegeben, was sich zum Ende des Quartals stärker ausgewirkt haben dürfte.

Rio Tinto verlieren dagegen 5,6 Prozent, nachdem der Bergbaukonzern mitgeteilt hat, dass er im ersten Quartal weniger Eisenerz aus seinen australischen Minen verschifft hat. Zudem lag die Produktion bei den meisten Rohstoffen unter den Erwartungen. Der Rohstoffsektor insgesamt wird am Berichtstag gemieden und gibt 3 Prozent nach.

Die erhöhte Umsatzprognose von Nagarro wird mit 3 Prozent Plus begrüßt. Der IT-Dienstleister hat sie auf 770 nach zuvor 700 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2022 erhöht. "Angesichts einer unverändert erwarteten Marge schlägt das unmittelbar auf den Gewinn durch", sagt ein Händler. Die EBITDA-Marge soll weiter um die 14 Prozent erreichen.

Für schlechte Stimmung bei den Aktionären der Credit Suisse sorgt die Gewinnwarnung für das erste Quartal 2022, die Aktie verliert 1,4 Prozent. Grund sind deutlich erhöhte Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten. Sie steigen um 600 Millionen Franken. "Da sie damit sprunghaft von bisher 100 auf nun 700 Millionen Franken steigen, dürfte der Markt das so interpretieren, dass CS die Wahrscheinlichkeit von Zahlungen aus Rechtsstreitigkeiten bisher unterschätzt hatte", kommentiert ein Händler.

Umsatzzahlen von Danone stimmen zuversichtlich

Als verlässlich und zuversichtlich stimmend werden die Umsatzzahlen von Danone bezeichnet. Positiv daran sei, dass die steigenden Inputkosten an die Käufer weitergereicht werden könnten. Daher werde die Bestätigung des Ausblicks auf 2022 als zuversichtlich und positiv interpretiert. Für die Aktie geht es um 6,4 Prozent nach oben.

Gut kommen die Zahlen von ASML (+5,2%) im Handel an. Die Ergebnisse für das erste Quartal deckten sich laut der Citigroup mit den Erwartungen. Die Analysten rechnen mit einer anhaltend hohen Nachfrage.

Siemens Gamesa drehen am Nachmittag ins Plus und liegen nun 5,1 Prozent vorne. Im frühen Handel hatten noch schwache Zahlen belastet, nun stützt die Nachricht, dass SSE ein Portfolio von Erneuerbaren-Energie-Projekten von Gamesa für 580 Millionen Euro erwerben wird. SSE möchte in Kontinentaleuropa expandieren. Die aktuelle Akquisition ist nach Einschätzung von RBC ein signifikanter Schritt in diese Richtung. SSE steigen 3,2 Prozent. Für Siemens Energy geht es dagegen um 0,6 Prozent nach unten.

