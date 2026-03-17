MÄRKTE EUROPA/Börsen setzen Erholung fort

DOW JONES--Europas Börsen haben ihre Erholungsbewegung am Dienstag fortgesetzt. Ein offenbar erfolgreicher Drohnenangriff des Irans auf ein Gasfeld in den Vereinigten Arabischen Emiraten belastete nur kurz, offenbar hielten sich die Schäden in Grenzen, der Ölpreis reagierte nur kurzfristig stärker. Ein Ende der Kriegshandlungen im Nahen Osten ist derzeit nicht in Sicht, dem Iran gelingt es vielmehr, kritische Energieinfrastruktur im Persischen Golf anzugreifen. US-Präsident Donald Trump hat derweil das geplante Treffen mit dem chinesischen Präsident Xi Jinping kurzfristig wegen des Krieges abgesagt, das eigentlich in zwei Wochen hätte stattfinden sollen.

An den Börsen überwiegt aber weiterhin die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges. Sichtbar ist das laut QC Partners am Ölmarkt. "Der Future der Öl -Sorte Brent befindet sich weiterhin in einer ausgedehnten Backwardation. Für kurzfristig lieferbares Öl müssen aktuell 103 Dollar pro Barrel gezahlt werden. Bei einer Lieferung im September sind es 87 Dollar. Das zeigt, dass die Börsen weiterhin eine schnelle Beruhigung des Ölmarktes preisen", so Vermögensverwalter Thomas Altmann. Auch am Aktienmarkt scheinen Akteure mit einem raschen Ende zu rechnen. "Die meisten haben sich offensichtlich dazu entschieden, die aktuelle Krise ohne große Handelstätigkeit auszusitzen. Das zeigen die niedrigen Handelsumsätze, die zum gestrigen Wochenstart erneut deutlich unter den historischen Mittelwerten lagen."

Praktisch keine Reaktion zeigten die Börsen auf den Einbruch der ZEW-Konjunkturerwartungen. Diese sind im März auf minus 0,5 von plus 58,3 im Vormonat regelrecht eingestürzt. Die Erwartung lag bei einer Lesung von 38,5 Punkten. Die Konjunkturlage verbesserte sich leicht auf minus 62,9 von minus 65,9. Die ausbleibende Marktreaktion dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Anleger auf eine rasche Erholung der Erwartungskomponente setzen, sobald der Irankrieg beendet ist.

Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 23.731 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,5 Prozent zu. Am Devisenmarkt stieg der Euro auf rund 1,1530 Dollar, ein Zeichen der Entspannung. An den Anleihemärkten kamen die Renditen etwas zurück. Der Goldpreis notierte knapp behauptet bei rund 5.000 Dollar die Feinunze.

Zunehmend rücken die Zentralbanken in den Fokus. Die australische Notenbank hat am Morgen den Leitzins in einer knappen Entscheidung auf 4,10 Prozent von 3,85 Prozent angehoben. Anleger erwarten angesichts der hohen Inflation eine weitere Anhebung im Mai. Im weiteren Wochenverlauf entscheiden noch die japanische Notenbank, die Bank of England, die US-Notenbank sowie die EZB über ihre Geldpolitik . In allen Fällen wird eine Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus erwartet. Im Blick steht daher der jeweilige geldpolitische Ausblick. Wie es in den kommenden Monaten weiter geht, dürfte in entscheidendem Maße von der Dauer des Irankriegs und der damit verbundenen Inflationsentwicklung abhängen.

Für die Sartorius-Aktie ging es nach Veröffentlichung neuer Mittelfristziele 7,9 Prozent nach oben. Wie JP Morgan anmerkte, impliziert das angestrebte Umsatzwachstum bis 2030 Erlöse von 5,387 Milliarden Euro, was 1 Prozent unter der Marktschätzung liege, sowie ein EBITDA von 1,767 Milliarden Euro, was 4 Prozent unter der Erwartung liege. Allerdings hatte sich die Aktie zuletzt schwach entwickelt.

Fraport hat nach Einschätzung von JP Morgan starke Viertquartalszahlen vorgelegt. Das EBITDA liege knapp 4 Prozent über den Konsensschätzungen. Der EBITDA-Ausblick von 1,5 Milliarden Euro für 2026 impliziere eine Aufwärtsrevision bei den Marktschätzungen um etwa 2 Prozent. Positiv hoben die Analysten den freien Cashflow von 24,4 Millionen Euro für das zu Ende gegangene Jahr hervor. Die Prognose enthalte allerdings keinerlei größere Auswirkungen durch den Krieg im Nahen Osten. Fraport gewannen 5,9 Prozent.

Springer Nature machten nach ordentlichen Geschäftszahlen einen Sprung um 12,8 Prozent nach oben. Der Zahlenausweis ist zum Teil etwas besser als erwartet ausgefallen. Der Umsatz in der Sparte Research hat sich einen Tick besser als geschätzt entwickelt. Besser war auch der freie Cashflow von 298 Millionen Euro, die Erwartung von Morgan Stanley hatte bei nur 289 Millionen Euro gelegen. Der Medienkonzern erwartet für dieses Jahr weiteres Umsatzwachstum und eine Margenausweitung. Dieser optimistische Ausblick stehe im Zusammenhang mit den Chancen, die die KI biete, so JP Morgan.

Thyssenkrupp gewannen 5,5 Prozent. Der finnische Aufzugshersteller Kone (+2,1%) führt nach Informationen von Bloomberg mit den Eigentümern des Düsseldorfer Wettbewerbers TK Elevator Gespräche über dessen Übernahme. Die Eigentümer von TK Elevator, die Private-Equity-Gesellschaften Advent und Cinven, strebten bei einer Transaktion eine Bewertung von bis zu 25 Milliarden Euro einschließlich Schulden an. Parallel dazu arbeiteten Advent und Cinven an einem Börsengang für TK Elevator. Beide hatten das Unternehmen im Jahr 2020 für 17,2 Milliarden Euro vom finanzschwachen Industriekonzern Thyssenkrupp übernommen. Der hält allerdings noch eine Minderheitsbeteiligung an TK Elevator.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.769 0,53 -0,90

Stoxx-50 5.024 0,55 1,60

Stoxx-600 602 0,67 1,06

DAX 23.731 0,71 -3,78

FTSE-100 London 10.318 0,83 3,89

CAC-40 Paris 7.936 0,49 -2,62

AEX Amsterdam 1.008 0,50 5,94

ATHEX-20 Athen 5.424 0,21 1,36

BEL-20 Brüssel 5.129 0,74 1,00

BUX Budapest 120.788 1,45 8,79

OMXH-25 Helsinki 6.043 0,86 5,96

OMXC-20 Kopenhagen 1.415 0,52 -12,00

PSI 20 Lissabon 9.130 0,50 10,48

IBEX-35 Madrid 17.089 0,93 -1,26

FTSE-MIB Mailand 44.348 1,22 -1,33

OBX Oslo 1.917 0,38 19,96

PX Prag 2.529 2,15 -5,85

OMXS-30 Stockholm 3.028 -0,14 5,02

WIG-20 Warschau 123.591 2,20 3,15

ATX Wien 5.298 0,85 -0,52

SMI Zürich 12.882 0,62 -2,90

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:04

EUR/USD 1,1529 +0,2 0,0026 1,1503 1,1491

EUR/JPY 183,24 +0,2 0,2900 182,95 182,9800

EUR/CHF 0,9048 -0,1 -0,0012 0,9060 0,9061

EUR/GBP 0,8635 0,0 0,0000 0,8635 0,8632

USD/JPY 158,91 -0,1 -0,1500 159,06 159,2300

GBP/USD 1,3349 +0,3 0,0033 1,3316 1,3307

USD/CNY 6,8863 -0,1 -0,0092 6,8955 6,8955

USD/CNH 6,8826 -0,1 -0,0043 6,8869 6,8926

AUS/USD 0,7105 +0,5 0,0036 0,7069 0,7055

Bitcoin/USD 74.304,16 +0,1 68,30 74.235,86 73.309,72

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,35 +2,0 1,85 93,5

Brent/ICE 102,22 +2,0 2,01 100,21

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.004,66 -0,0 -0,59 5.005,25

Silber 79,66 -1,4 -1,10 80,77

Platin 2.134,10 +0,9 19,89 2.114,21

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 13:09 ET (17:09 GMT)