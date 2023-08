MÄRKTE EUROPA/Börsen starten erholt - Technikatien sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Verlusten an den vergangenen Handelstagen geht es zum Start am Dienstag an den europäischen Börsen mit den Kursen nach oben. Vor allem die kräftige Erholung der US-Technikaktien stützt. Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 15.727, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1 Prozent auf 4.266 nach oben. Am Anleihemarkt ist die Tendenz nach deutlicheren Kurseinbußen am Vortag leicht nach oben gerichtet.

In den USA waren die Aktienkurse gestiegen, obwohl gleichzeitig auch die Renditen deutlich weiter stiegen. Die US-Zehnjahresrendite liegt mit 4,34 Prozent auf einem mehrjährigen Hoch. Die positive Tendenz bei den Aktien spiegele möglicherweise Hoffnungen auf taubenhafte Aussagen ab Freitag auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, heißt es aus dem Handel. Andere Stimmen verweisen auf die weiter robuste US-Konjunktur, die bislang die Zinserhöhungen gut wegzustecken scheint.

Am Nachmittag dürften Auftritte diverser US-Notenbanker in den Blick geraten. Marktteilnehmer erhoffen sich davon wie üblich neue Erkenntnisse über die künftige Zinspolitik.

Technikaktien vorne

Für Technikatien geht es um 2,0 Prozent nach oben. Sie sind damit bislang Tagesgewinner. Im Dax geht es für Infineon um 2 Prozent nach oben. Eine Nagelprobe für Technikwerte könnte am Mittwoch anstehen. Dann legt der Chipriese Nvidia Zahlen vor. Sollten sie Hinweise darauf geben, dass der Hype um KI sich nicht in deutlich steigenden Gewinnen niederschlägt, könnte der bisherige Kurstreiber für die Branche einen Dämpfer erhalten, heiß es.

Die konjunkturempfindlichen Rohstoffaktien liegen mit einem Plus von 1,5 Prozent an zweiter Stelle. Dass BHP (-0,3%) einen Jahresgewinn 58 Prozent unter Vorjahr ausgewiesen hat, stört kaum, das wurde weitgehend schon erwartet, weil der Vorjahresgewinn stark aufgebläht war. BHP hatte da vom Verkauf seines Öl - und Gasgeschäfts und von rekordhohen Rohstoffpreisen profitiert. Die Analysten von Jefferies sehen in einer eventuellen Immobilienkrise in China das Hauptrisiko für BHP.

Ubisoft springen um 6,6 Prozent nach oben. Kurstreiber ist ein Zugeständnis von Microsoft an die britische Wettbewerbsaufsicht, um damit deren Zustimmung zum Kauf von Activision Blizzard zu erreichen. Microsoft bietet Ubisoft Streaming-Rechte für 15 Jahre an.

Positiv für Nordex (+3,5%) wirkt die neuerliche Mitteilung eines Großauftrags. Nordex rüstet einen Windpark in Kanada für Acciona Energia mit 49 Turbinen aus, die Kapazität soll bei 280 MW liegen.

Sehr gut kommen die Zahlen von SFC Energy (+8,4%) an. Das Wachstum hat für neue Rekordzahlen im ersten Halbjahr gesorgt. Der Umsatz stieg um 49,5 Prozent, die Marge verbesserte sich auf 12,8 Prozent. Der Brennstoffzellenhersteller präzisierte den Umsatzausblick in den oberen Bereich der bisher bekannten Spanne.

