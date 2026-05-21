Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.05.2026 09:55:39

MÄRKTE EUROPA/Börsen starten nach Nvidia mit kleinem Minus

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind nach der Vortagesrally mit kleineren Abschlägen in den Handel am Donnerstag gestartet. Die mit großer Spannung nach US-Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen von Nvidia sind zwar deutlich über den Erwartungen ausgefallen, dennoch gab die Aktie im nachbörslichen US-Handel etwas nach. Einige Marktteilnehmer hatten beim Ausblick offenbar mehr erwartet. Auch hatte die Nvidia-Fantasie bereits im Vorfeld des Zahlenausweises eine Rally bei Chip-Aktien ausgelöst, viel Positives war also bereits eingepreist.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 24.703 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent nach unten. Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag zieht der Ölpreis am Donnerstag wieder an, bleibt aber klar unter den Vortageshochs. Auch mit den Renditen geht es größtenteils wieder etwas nach oben.

Einer der Gründe für die Korrektur beim Ölpreis waren Meldungen, laut denen mehrere Supertanker Richtung China am Vortag die Straße von Hormus passieren konnten. Das hatte erneut Hoffnungen geschürt, dass die Straße schon bald für den Schiffsverkehr wieder geöffnet sein könnte. Auch setzen die Marktteilnehmer weiter auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, auch wenn diese Hoffnung in den vergangenen Wochen immer wieder enttäuscht wurde.

Keine wirkliche Überraschung enthielt das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Die Geldpolitiker haben die Frage, ob die Zinsen gesenkt werden sollten, so gut wie ad acta gelegt. Stattdessen begannen sie wenig überraschend im vergangenen Monat ernsthafter über das Gegenteil, eine Zinserhöhung, nachzudenken. Eine Mehrheit der Teilnehmer betonte, dass eine gewisse Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich angemessen sei, wenn die Inflation weiterhin anhaltend über 2 Prozent liegen sollte.

Auch wenn die Nvidia-Aktie leicht negativ auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen reagiert hat, verzeichnen einige KI-Aktien eine positive Entwicklung. Zum einen dürfte das letzte Wort zu den Nvidia-Zahlen noch nicht gesprochen worden sein, zum anderen stütze auch die Fantasie rund um die anstehenden Börsengänge von OpenAI sowie SpaceX. Außerdem liegen KI-Aktien sehr fest im asiatischen Handel. Im frühen Geschäft steigen Infineon 0,8 Prozent und ASMI um 0,5 Prozent, STMicroelectronics geben dagegen um 0,5 Prozent nach, Siemens Energy sogar stärker um 1,6 Prozent.

Unternehmensnachrichten sind rar. Dafür finden auch am Donnerstag einige Hauptversammlungen statt, auch schütten einige Unternehmen Dividenden an die Aktionäre aus. Zu den Titel, die ex Dividende gehandelt werden, zählen unter anderem Bilfinger, Brenntag, Commerzbank oder Hapag-Lloyd.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.961,45 -0,2 -14,62 5.976,07 2,9

Stoxx-50 5.149,61 -0,3 -14,80 5.164,41 4,7

DAX 24.702,88 -0,1 -34,36 24.737,24 0,9

MDAX 31.834,89 -0,1 -22,85 27.039,42 4,0

TecDAX 3.980,15 +0,5 19,52 3.091,28 9,9

SDAX 18.501,47 -0,1 -15,83 13.062,07 7,7

FTSE 10.386,94 -0,4 -45,40 10.432,34 4,6

CAC 8.100,73 -0,2 -16,69 8.117,42 -0,6

SMI 13.408,70 +0,1 9,41 13.399,29 0,0

ATX 5.877,65 -0,5 -26,44 5.904,09 10,4

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:08

EUR/USD 1,1604 -0,2 -0,0023 1,1627 1,1626

EUR/JPY 184,55 -0,1 -0,1600 184,71 184,6100

EUR/CHF 0,9141 -0,1 -0,0009 0,9150 0,9150

EUR/GBP 0,8642 -0,1 -0,0008 0,865 0,8642

USD/JPY 159,01 +0,1 0,1000 158,91 158,7800

GBP/USD 1,3424 -0,1 -0,0007 1,3431 1,3449

USD/CNY 6,8016 +0,0 0,0011 6,8005 6,8005

USD/CNH 6,8039 +0,0 0,0028 6,8011 6,8000

AUS/USD 0,7115 -0,5 -0,0034 0,7149 0,7157

Bitcoin/USD 77.674,43 -0,0 -5,84 77.680,27 77.448,27

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,42 +1,2 1,16 98,26

Brent/ICE 106,09 +1,0 1,07 105,02

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.515,44 -0,6 -28,09 4.543,53

Silber 74,89 -1,4 -1,10 75,99

Platin 1.926,09 -1,3 -24,41 1.950,50

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
18.05.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
13.05.26 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 171,28 -1,43% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:33 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen