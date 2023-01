MÄRKTE EUROPA/Börsen starten wenig verändert - United Internet fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Freitag wenig verändert in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Nach der jüngsten Rally scheint sich der Markt erst einmal setzen zu wollen. Für Erleichterung hatten am Vortag US-Inflationsdaten gesorgt. Sie unterstrichen, dass der Inflationsgipfel überschritten worden ist. "Mit ihnen zimmert sich der Markt die Story zurecht, dass der nachlassende Inflationsanstieg auch zu einem geringeren Zinserhöhungstempo in den USA führt", kommentiert ein Händler. Der DAX gewinnt 7 Punkte auf 15.064, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 4.136 nach oben.

Die US-Verbraucherpreise (CPI) gingen auf plus 6,5 Prozent nach 7,1 Prozent zurück. Allerdings war dies nur dank fallender Energiepreise und mit sich stabilisierenden Nahrungsmittelpreisen der Fall. Der Markt ignoriere, dass die Kernrate zum Vormonat sogar um 0,3 Prozent angestiegen war, heißt es im Handel. Dies deute auf einen strukturellen Inflationsdruck und damit die Notwendigkeit höherer Zinsen für längere Zeit als der Markt derzeit einpreise.

Zunehmend in den Blick rückt nun die Berichtssaison. Den Auftakt bilden zahlreiche US-Finanzwerte. Sie eröffnen ab Mittag mit ihren Quartalsdaten die Berichtssaison. Unter anderem dabei sind Blackrock, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Bei den Konjunkturdaten steht die erste Schätzung des deutschen BIP für 2022 auf dem Programm. In der EU wird auf die Industrieproduktion geblickt.

Ionos-Börsengang könnte 5 Milliarden Euro einspielen

United Internet gewinnen 2,4 Prozent. Hier stützen die am Vortag aufgekommenen Spekulationen auf einen schnellen Börsengang der Tochter Ionos die Kurse weiter. Das IPO könne schon kommende Woche gestartet werden, lautete ein Kreisebericht von Bloomberg. "Der Markt würde so ein exzellentes Timing mitten in eine Marktrally hinein honorieren", sagt ein Händler. Die erhofften rund 5 Milliarden Euro für Ionos dürften damit erzielbar sein.

Keinen großen Druck auf Deutsche Euroshop (-0,5%) erwarten Händler durch eine geplante Kapitalerhöhung von bis zu rund 316 Millionen Euro. Dies sei branchenüblich angesichts des Verwendungszwecks für den Kauf von Beteiligungen an Shopping-Centern. Zwar sei das nun angesichts steigender Zinsen nicht mehr so leicht wie während der Nullzins-Umgebung, dies dürfte aber aufgewogen werden durch gute Einkaufspreise. "Die Krise des Einzelhandels dürfte für vernünftige Einstiegspreise in der Branche sorgen", kommentierte ein Händler.

Daneben machen Analysten die Kurse. Für Hugo Boss geht es 3,1 Prozent nach unten, hier soll Bank of America die Einstufung auf "Underperform" gesenkt haben. Für Kion geht es 2,5 Prozent nach oben - hier soll die Societe Generale eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.138,40 +0,3% 11,72 +9,1%

Stoxx-50 3.866,92 +0,5% 18,88 +5,9%

DAX 15.065,15 +0,0% 6,85 +8,2%

MDAX 28.292,57 +0,8% 216,22 +12,6%

TecDAX 3.175,93 +0,6% 18,21 +8,7%

SDAX 13.024,93 +0,3% 42,08 +9,2%

FTSE 7.831,00 +0,5% 36,96 +4,6%

CAC 6.998,32 +0,3% 22,64 +8,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,10 -0,02 -0,47

US-Zehnjahresrendite 3,44 -0,00 -0,44

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:00 Uhr Do, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0845 -0,0% 1,0846 1,0805 +1,3%

EUR/JPY 139,17 -0,8% 139,43 140,36 -0,8%

EUR/CHF 1,0074 +0,1% 1,0082 1,0041 +1,8%

EUR/GBP 0,8877 -0,0% 0,8888 0,8888 +0,3%

USD/JPY 128,31 -0,8% 128,85 129,87 -2,2%

GBP/USD 1,2217 +0,0% 1,2199 1,2159 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,7227 -0,1% 6,7413 6,7423 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 18.832,65 -0,4% 18.854,17 18.070,97 +13,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,43 78,39 +0,1% +0,04 -2,3%

Brent/ICE 84,10 84,03 +0,1% +0,07 -2,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 68,40 66,81 +2,4% +1,59 -6,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.903,79 1.896,90 +0,4% +6,89 +4,4%

Silber (Spot) 23,81 23,78 +0,1% +0,03 -0,7%

Platin (Spot) 1.071,95 1.069,00 +0,3% +2,95 +0,4%

Kupfer-Future 4,18 4,20 -0,3% -0,01 +9,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2023 03:21 ET (08:21 GMT)