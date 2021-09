MÄRKTE EUROPA/Börsen steigen nach Fed-Entscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen aus den USA und Asien: "An den Börsen kommt das Fed-Statement gut an", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Die US-Notenbank hat zwar eine straffere Geldpolitik in Aussicht gestellt, sie hat dazu aber weder einen Beschluss noch einen Zeitplan vorgelegt. Straffungen der Geldpolitik können damit laut Altmann bei Bedarf verschoben werden.

Zugleich nimmt der Optimismus zu, dass die Evergrande-Krise in China bewältigt werden kann. Der Kurs legt nun auch in Hongkong zu, zudem hat die chinesischen Notenbank das Finanzsystem abermals mit Geldspritzen stabilisiert. "In den Himmel wachsen werden die Bäume am Aktienmarkt trotzdem nicht", sagt ein weiterer Marktteilnehmer. Anleger dürften sich auch wegen der nahenden Bundestageswahl zurückhalten. Schwächere Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich belasten die Stimmung derweil nicht.

Technologiewerte führen Gewinnerliste an

Der DAX gewinnt 1 Prozent auf 15.660 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um ebenfalls 1 Prozent auf 4.192 Zähler nach oben. Wachstums-Aktien aus dem Technologiesektor profitieren von der Zurückhaltung der US-Notenbank und legen 1,5 Prozent zu. "Eine wirkliche geldpolitische Straffung ist frühestens für die Mitte des kommenden Jahres in Sicht", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf das Fed-Statement vom Vorabend. Das sollte Wachstumstitel aus den Bereichen Halbleiterherstellung und Biotechnologie nach den jüngsten Rücksetzern stützen, meint er.

Elmos setzen die Hausse fort und gewinnen 0,7 Prozent. "Die Aussagen klingen positiv", so ein Marktteilnehmer zu dem Halbleiterhersteller. Dieser stellt in der Börsenzeitung einen Rekordumsatz in Aussicht und meint, er könnte das mittelfristige Margenziel von 17 Prozent auf EBIT-Basis bereits in diesem Jahr erreichen.

Faurecia steigen um 5,7 Prozent - trotz einer Gewinn- und Margenwarnung. "Mit dem Rückgang um 25 Prozent seit den Jahreshochs ist viel eingepreist", so ein Händler. Nun werde nach dem Motto "Buy the News" verfahren. Zudem gelte das gleiche wie am Mittwoch bei Traton: "Von der Chipknappheit sind alle gleichermaßen betroffen, deshalb gibt es keine Wettbewerbsnachteile", so der Händler.

HB Fuller liefert positive Signale für Henkel

"Gut fürs Sentiment", so ein Marktteilnehmer zu Henkel (+1,1%). Die Entwicklung bei Konkurrent HB Fuller stützt die Stimmung. HB Fuller hat mit den Geschäftszahlen für das dritte Quartal den Umsatzausblick erhöht, der Kurs stieg nachbörslich um 5,6 Prozent. "Der Kurs von Henkel ist weit zurückgeblieben", so ein Marktteilnehmer. Henkel sei eine der wenigen DAX-Aktien, die am Jahrestief handelten.

Kein stärkerer Kursimpuls geht laut Marktteilnehmern vom Zwischenbericht von Reckitt Benckiser (+0,4%) aus. "Die Aussagen entsprechen dem, was zu erwarten war", so ein Marktteilnehmer. Die so Umsätze auf vergleichbarer Basis sollen in diesem Jahr um netto 0 bis 2 Prozent zunehmen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.191,52 +1,0% 41,33 +18,0%

Stoxx-50 3.575,75 +0,8% 28,57 +15,0%

DAX 15.659,75 +1,0% 153,01 +14,2%

MDAX 35.626,09 +1,2% 419,66 +15,7%

TecDAX 3.951,45 +1,4% 55,29 +23,0%

SDAX 17.030,07 +1,4% 232,00 +15,3%

FTSE 7.110,54 +0,4% 27,17 +9,6%

CAC 6.689,17 +0,8% 52,17 +20,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,31 +0,01 +0,26

US-Zehnjahresrendite 1,33 +0,02 +0,41

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:18 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1710 +0,1% 1,1713 1,1739 -4,1%

EUR/JPY 128,80 +0,3% 128,69 128,62 +2,1%

EUR/CHF 1,0843 +0,2% 1,0843 1,0827 +0,3%

EUR/GBP 0,8580 -0,1% 0,8586 0,8595 -3,9%

USD/JPY 109,97 +0,1% 109,88 109,58 +6,5%

GBP/USD 1,3649 +0,2% 1,3642 1,3658 -0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,4691 -0,0% 6,4681 6,4630 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 44.157,51 +1,8% 43.901,01 42.532,76 +52,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,25 72,23 +0,0% 0,02 +51,0%

Brent/ICE 76,34 76,19 +0,2% 0,15 +50,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.765,37 1.768,71 -0,2% -3,34 -7,0%

Silber (Spot) 22,72 22,74 -0,1% -0,02 -13,9%

Platin (Spot) 1.007,78 1.001,08 +0,7% +6,70 -5,9%

Kupfer-Future 4,20 4,25 -1,3% -0,06 +19,0%

