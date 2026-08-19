MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle

DOW JONES--Europas Börsen präsentieren sich am Mittwochmittag wenig verändert. Die Anleger halten sich zurück, womit aber immerhin teils sehr schwache Vorgaben aus Asien abgeschüttelt werden. Für Vorsicht sorgt der jüngste Anstieg der Renditen lang laufender Anleihen - die 30-jährige US-Rendite liegt auf dem höchsten Niveau seit 20 Jahren. Das setzte insbesondere Technologieaktien zuletzt deutlicher zu.

Derweil ist die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ausgelaufen und bislang keine weitere vereinbart, was ebenfalls für Vorsicht sorgt. Noch ist es bei den Ölpreisen aber relativ ruhig, aktuell verteuert sich Brent- Öl um knapp 1 Prozent auf rund 91,50 Dollar.

Dies sei kein Umfeld, Aktien zu kaufen - zumal nahe den Hochs, heißt es im Handel. Stattdessen werde Liquidität in kurzfristigen Anleihen geparkt. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 26.097 Punkte, während der Euro-Stoxx-50 um 0,1 Prozent zulegt. Der Euro steigt auf 1,1604 Dollar. Während sich in Europa der Renditeanstieg fortsetzt - die Zehnjahresrendite deutscher Bundesanleihen erreicht 3,27 Prozent -, ist bei den US-Renditen aktuell eine leichte Konsolidierung zu sehen. Das stützt den Euro.

Am Abend nach Börsenschluss in Europa steht die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbanksitzung von Ende Juli auf dem Programm. Kursbewegende neue Erkenntnisse dürfte sie aber eher nicht bringen. Am Zinsterminmarkt wird derzeit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der September-Sitzung mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 33 Prozent eingepreist.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten sind rar. Für wenig Bewegung sorgen Geschäftszahlen von Heidelberger Druckmaschinen an. Umsatz und Gewinn sind im ersten Geschäftsquartal zurückgegangen. Die Aktie verliert 0,5 Prozent. MWB Research spricht von durchwachsenen Zahlen und einem guten Auftragseingang.

In Zürich legen Geberit nach Veröffentlichung von Zahlen und Ausblick um 6,8 Prozent zu. Das Sanitär-Unternehmen wies für das zweite Quartal einen Umsatz über dem Konsens aus. Auch das operative Ergebnis übertraf die Erwartungen.

Ebenso in Zürich geht es für Straumann um 5,2 Prozent nach unten. Der Zehntechnikexperte hat mit seinen Quartalszahlen laut den Bernstein-Analysten zwar die Konsenserwartungen übertroffen; auf dem Kurs lastet aber schwer, dass der Unternehmenschef zum 1. Dezember überraschend gehen wird. Für den Kurs der Online-Apotheke Docmorris geht es nach endgültigen Zahlen um 1 Prozent nach oben. Im Sog legen Redcare um knapp 1 Prozent zu,

Im Pharmabereich sorgt die Meldung für Bewegung, dass ein personalisierter Impfstoff von Moderna und Merck & Co das Wiederauftreten von Melanomen verringert. Die Morderna-Aktie macht darauf vorbörslich einen Sprung um über 60 Prozent nach oben und zieht den Kurs des Wettbewerbers Biontech im Windschatten auf Xetra um 11 Prozent nach oben.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.474,00 +0,1 5,83 6.468,17 11,8

Stoxx-50 5.480,23 +0,2 9,17 5.471,06 11,4

DAX 26.096,53 -0,1 -31,83 26.128,36 6,6

MDAX 31.857,04 +0,1 17,21 27.039,42 4,0

TecDAX 4.041,63 -0,3 -10,33 3.091,28 11,6

SDAX 18.492,95 +0,4 67,36 13.062,07 7,7

FTSE 10.723,23 -0,0 -4,81 10.728,04 8,0

CAC 8.538,56 +0,3 29,20 8.509,36 4,8

SMI 14.372,43 +0,4 51,53 14.320,90 8,3

ATX 6.644,03 +0,0 1,65 6.642,38 24,7

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:02

EUR/USD 1,1601 +0,2 0,0027 1,1574 1,1579

EUR/JPY 184,64 -0,1 -0,0900 184,73 184,7600

EUR/CHF 0,9402 -0,0 -0,0001 0,9403 0,9401

EUR/GBP 0,856 +0,1 0,0007 0,8553 0,8551

USD/JPY 159,13 -0,3 -0,4900 159,62 159,5500

GBP/USD 1,355 +0,2 0,0021 1,3529 1,3539

USD/CNY 6,7378 -0,1 -0,0048 6,7426 6,7425

USD/CNH 6,7394 -0,1 -0,0063 6,7457 6,7459

AUS/USD 0,707 -0,2 -0,0016 0,7086 0,7096

Bitcoin/USD 64.447,47 -0,2 -110,68 64.558,15 64.706,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,76 +1,0 0,82 84,94

Brent/ICE 91,64 +0,7 0,62 91,02

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.364,34 +0,7 31,01 4.333,33

Silber 63,47 +0,3 0,18 63,30

Platin 1.729,28 +1,0 17,28 1.712,00

(Angaben ohne Gewähr)

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August 19, 2026 08:02 ET (12:02 GMT)