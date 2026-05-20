MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - Warten auf Nvidia

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. So notiert der DAX am Morgen mit 24.394 Punkten auf Schlusskursniveau des Vorstages. Damit befindet sich der Index weiterhin in seiner Seitwärtsbewegung oberhalb der 24.000er-Marke und auch über der 200-Tagelinie. Der Euro-Stoxx-50 wird dagegen 0,2 Prozent höher gehandelt. Übergeordnet belastet die Stimmung unverändert die Inflation aufgrund der steigenden Energiepreise sowie das Zinsniveau. Ein Blick auf den Terminmarkt zeigt, dass Brent mit über 110 Dollar je Fass weiter teuer ist.

Derweil steht nun der Zoll-Deal zwischen der EU und den USA. Damit könnte es zumindest von dieser Seite ruhiger werden, für Marktstratege Thomas Altmann von QC Partner ist die Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump vom Tisch. "Die Märkte sind damit zumindest um einen Risikofaktor ärmer geworden". Diese Einigung werde sicherlich kein Kursfeuerwerk auslösen. Umgekehrt hätten neue Zölle aber für eine Verkaufswelle sorgen können.

Als extrem wichtig für den Technologiesektor, aber auch für den Gesamtmarkt, gilt die Geschäftsentwicklung von Nvidia, die nach Handelsschluss in den USA ihre Geschäftszahlen vorlegt. Nvidias Position als entscheidender Anbieter von Rechenausrüstung dürfte sich in nächster Zeit nicht ändern, urteilen die Analysten von Davidson. Die Lösungen von Nvidia seien weitaus flexibler und etablierter als die der Wettbewerber. Sie erwarten ein weiteres starkes Quartal trotz fehlender Verkäufe nach China.

Die Berichtssaison in Europa hat den Höhepunkt hinter sich, momentan ist die Saison der Hauptversammlungen. Dabei wird es am Mittwoch in Wiesbaden spannend, denn hier hat die Commerzbank zur Präsenzveranstaltung in den RheinMain-CongressCenter geladen. Ex-Dividende werden in Deutschland unter anderem die Aktien von Jungheinrich und Ottobock gehandelt.

Marks & Spencer (+1,2%) habe im Geschäftsjahr trotz eines Cyberangriffs ein starkes Wachstum beim Gewinn verzeichnet, so Analysten von Robinhood, insbesondere im Lebensmittelbereich. Dieser sei zum Anker des Unternehmens geworden und habe echte Marktanteilsgewinne verzeichnet, fügen sie hinzu.

Die Geschäftszahlen von Euronext (+6,5%) für das erste Quartal 2026 stufen die Analysten von Jefferies als eine meisterhafte Leistung ein. Die Umsätze liegen 3 Prozent über den Erwartungen, die bereinigten operativen Kosten liegen 2 darunter und das bereinigte EBITDA übertrifft die Prognosen um 6 Prozent bei einer Marge von 65 Prozent. Der ATHEX-Deal habe schon immer nach gutem Timing ausgesehen, entwickele sich nun aber zu einem wahren Segen, heißt es weiter.

Großaktionäre fahren Beteiligungen nach unten

Die Aktie von Renk startet 0,4 Prozent im Minus. Ein Marktteilnehmer berichtet, dass KNDS ihren Anteil an Renk reduziert habe und 5,8 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern platziert worden seien - der Preis soll bei 45,10 Euro je Aktie liegen. Auch wenn die Platzierung kurzfristig belaste, wertet der Marktteilnehmer den Schritt als mittelfristig positiv. Denn damit sinke die Option eines Aktineüberhanges, zudem steige der Streubesitz.

Aber auch bei der Aktie von Springer Nature (-5,8%) soll es eine Platzierung gegeben haben. Hier soll sich nach Aussage eines Aktienhändlers BC Partners von rund 4,9 Millionen Aktien getrennt haben. Mittelfristig dürfte die verbesserte Liquidität den Bewertungsabschlag ausgleichen, heißt es.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.863,59 +0,2 12,43 5.851,16 1,2

Stoxx-50 5.084,89 +0,0 1,04 5.083,85 3,4

DAX 24.394,19 -0,0 -6,46 24.400,65 -0,4

MDAX 31.447,92 +0,4 116,21 27.039,42 2,7

TecDAX 3.896,80 -0,1 -4,24 3.091,28 7,6

SDAX 18.271,70 +0,1 17,57 13.062,07 6,4

FTSE 10.295,66 -0,3 -34,89 10.330,55 3,7

CAC 7.985,23 +0,0 3,47 7.981,76 -2,0

SMI 13.307,95 -0,4 -56,85 13.364,80 0,3

ATX 5.848,07 +0,2 11,15 5.836,92 9,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1595 -0,1 -0,0009 1,1604 1,1594

EUR/JPY 184,34 -0,1 -0,2500 184,59 184,4700

EUR/CHF 0,9164 +0,1 0,0008 0,9156 0,9161

EUR/GBP 0,8656 -0,1 -0,0006 0,8662 0,8657

USD/JPY 158,96 -0,1 -0,0800 159,04 159,1000

GBP/USD 1,3391 -0,0 -0,0002 1,3393 1,3390

USD/CNY 6,8037 -0,2 -0,0107 6,8144 6,8158

USD/CNH 6,8066 -0,1 -0,0092 6,8158 6,8190

AUS/USD 0,7107 -0,0 -0,0002 0,7109 0,7084

Bitcoin/USD 77.292,36 +0,4 312,82 76.979,54 76.592,27

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,87 -1,2 -1,28 104,15

Brent/ICE 110,04 -1,1 -1,24 111,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.477,09 -0,1 -4,19 4.481,28

Silber 74,90 +1,4 1,07 73,83

Platin 1.931,55 +0,5 9,20 1.922,35

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 20, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)