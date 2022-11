MÄRKTE EUROPA/Börsen weiten Gewinne aus - Rheinmetall sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne am Montagnachmittag leicht aus. Die jüngsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China stützen das Sentiment. Allerdings lässt nach der jüngsten Rally das Aufwärtstempo deutlich nach. Nach Aufschlägen von mehr als 2.000 Punkten gilt der DAX als überkauft. "Die Masse der Marktteilnehmer wird jetzt erst einmal abwarten, ob weitere Daten den nachlassenden Inflationsdruck bestätigen oder ob die Börsen zu viel vorweggenommen haben", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Andererseits ist der Preis für Gas am Terminmarkt TTF per Dezember jüngst zeitweise auf knapp 100 Euro je Megawattstunde gefallen, so dass diese günstige Entwicklung bei den Energiepreisen die Stimmung weiterhin stützen sollte.

Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 14.348 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,8 Prozent auf 3.898 Punkte an. Am Freitag verfallen an den Terminbörsen die Optionen auf die Indizes und die Einzelaktien. Im Vorfeld dürften Positionsanpassungen die Kurse zumindest stabilisieren, weil die Rally neue Schieflagen erzeugt habe, führen Marktteilnehmer einen weiteren positiven Punkt an.

G20-Treffen in Bali beginnt

Im Blick steht nun der Beginn des G20-Gipfels auf Bali mit dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Biden äußerte die Hoffnung, dass ein "Konflikt" zwischen beiden Ländern vermieden werden könne. Ihm liege daran, "unsere Differenzen" in den Griff zu bekommen und zu verhindern, "dass aus Wettbewerb ein Konflikt wird". Auch Xi zeigte sich zu einem offenen Austausch mit Biden bereit. China und die USA müssten "die richtige Richtung" für ihre Beziehungen finden. Die Welt stehe "an einem Scheideweg" und erwarte, dass China und die USA ihre Beziehungen "richtig handhaben".

Bei den Einzelaktien stehen Morphosys im Blick. Die Aktie bricht um fast 30 Prozent Prozent ein. Phase-3-Studien eines Alzheimer-Medikaments haben laut dem Morphosys-Partner Roche ihre primären Endpunkte verfehlt, eine Verlangsamung des klinischen Krankheitsverlaufs wurde nicht erreicht. Der Roche-Kurs gibt um 5 Prozent nach. Gantenerumab sei der einzige verbliebene Joker von Morphosys in der nahen Zukunft gewesen, betonen die Analysten der Citigroup.

Nach besseren Zahlen steigen Infineon um 5,3 Prozent. Für Bayer geht es zum Start in die Woche um 2,7 Prozent nach oben. Im Handel wird auf ein neues Urteil eines US-Geschworenengerichtes im US-Bundesstaat Missouri von Freitag verwiesen. Dort wurde eine Klage zurückgewiesen, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup den Krebs des Klägers verursacht habe. Das Urteil sei der sechste Sieg in Folge für Bayer in Glyphosat-Verfahren, so der Händler. Nach positiven Analystenkommentaren geht es für Merck um 5,3 Prozent nach oben. Bei Adidas (-2,8%) setzen derweil nach der jüngsten Rally leichte Gewinnmitnahmen ein.

Daneben gibt es in der Berichtssaison zum vergangenen Quartal noch einige Nachzügler. Adesso steigen um 10 Prozent. Die Analysten von Jefferies heben heraus, dass der Umsatz des IT-Dienstleisters 6 Prozent und das EBITDA 5 Prozent oberhalb der eigenen Schätzung ausgefallen sei.

Für die Aktie des Autozulieferers Vitesco geht es um 3,4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mit dem operativen Ergebnis leicht enttäuscht, für die Analysten von Jefferies stellt dies dennoch nun eine Kaufgelegenheit dar, angesichts sonst robuster Zahlen.

Für Nagarro geht es nach guten Zahlen und einem erhöhten Ausblick um 0,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen sieht den Umsatz 2022 nun bei 850 Millionen Euro anstatt 830 Millionen Euro. Dies ist die vierte Erhöhung der Umsatzprognose im laufenden Jahr. Warburg geht in ihrer Schätzung lediglich von Erlösen von 812 Millionen Euro aus. Die Bruttomarge schätzt Nagarro nun auf 28 Prozent anstatt 27 Prozent. Das liegt allerdings unter der Warburg-Schätzung von 29 Prozent.

Rheinmetall kauft in Spanien zu

Positiv bewerten Marktteilnehmer die Entwicklung bei KWS. Der Saatgutkonzern hat den Umsatzausblick auf das laufende Geschäftsjahr bis Ende Juni erhöht. Die Margenprognosen hat KWS aber nur bestätigt. Der Kurs verliert 1,4 Prozent. Sehr schwach tendieren Deutsche Pfandbriefbank nach der Zahlenvorlage mit einem Minus von 2,2 Prozent.

Rheinmetall ziehen um 8,8 Prozent an. Der MDAX-Konzern kauft den spanischen Munitionshersteller Expal Systems mit einem Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro. Und Biontech kauft von Novartis eine Produktionsstätte in Singapur. Die Anlage soll als regionaler Hauptsitz von Biontech dienen und die erste mRNA-Produktionsstätte des Unternehmens in Singapur werden. Der Kurs steigt um 4,5 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.897,78 +0,8% 29,28 -9,3%

Stoxx-50 3.686,09 +0,7% 26,44 -3,5%

DAX 14.347,51 +0,9% 122,65 -9,7%

MDAX 26.264,68 +1,1% 289,68 -25,2%

TecDAX 3.112,94 +0,8% 23,63 -20,6%

SDAX 12.530,17 -0,4% -46,53 -23,7%

FTSE 7.393,91 +1,0% 75,87 -0,9%

CAC 6.638,53 +0,7% 43,91 -7,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,10 -0,05 +2,28

US-Zehnjahresrendite 3,86 +0,05 +2,35

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0310 -0,1% 1,0317 1,0328 -9,3%

EUR/JPY 144,96 +0,5% 143,76 143,61 +10,8%

EUR/CHF 0,9769 +0,2% 0,9765 1,0570 -5,8%

EUR/GBP 0,8783 +0,2% 0,8773 0,8766 +4,5%

USD/JPY 140,59 +0,6% 139,35 139,06 +22,1%

GBP/USD 1,1739 -0,3% 1,1761 1,1784 -13,3%

USD/CNH (Offshore) 7,0731 -0,5% 7,0384 7,0839 +11,3%

Bitcoin

BTC/USD 16.586,57 +1,2% 16.477,61 16.731,16 -64,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,96 88,96 -1,1% -1,00 +26,0%

Brent/ICE 94,85 95,99 -1,2% -1,14 +29,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 109,14 97,85 +11,5% +11,29 +50,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.768,85 1.771,65 -0,2% -2,80 -3,3%

Silber (Spot) 21,80 21,70 +0,5% +0,10 -6,5%

Platin (Spot) 1.014,45 1.029,65 -1,5% -15,20 +4,5%

Kupfer-Future 3,84 3,91 -1,8% -0,07 -12,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

