MÄRKTE EUROPA/Börsen weiten Gewinne vor US-Arbeitsdaten aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Freitagmittag aus. Marktteilnehmer hoffen, dass die USA angesichts weiter laufender Gespräche mit Mexiko und erster Maßnahmen des südlichen Nachbarn gegen illegale Zuwanderung in die USA auf die für Montag geplanten Strafzölle verzichten werden. Am Nachmittag steht der oft richtungweisende US-Arbeitsmarktbericht an. Nach dem enttäuschenden ADP-Bericht vom Mittwoch wird dieser mit großer Spannung erwartet.

Sollte der US-Arbeitsmarktbericht zu gut ausfallen, könnten die zuletzt den Markt antreibenden Zinssenkungspekulationen wieder merklich nachlassen. Sollte er zu schlecht ausfallen, könnten die Rezessionsängste stark zunehmen und die Zinsspekulation negativ überlagern. An den Märkten werden in der Zwischenzeit drei US-Zinssenkungen bis Mitte 2020 eingepreist. Der DAX steigt 0,8 Prozent auf 12.044 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 zieht sogar um 1,1 Prozent an auf 3.376 Punkte an.

Schlechte Konjunkturzahlen kamen am Morgen aus Deutschland, werden aber weggesteckt. Die Produktion im produzierenden Sektor ist im April zum Vormonat deutlicher gesunken als gedacht und die Exporte gingen deutlicher zurück als prognostiziert. Hier wirken sich bremsende Faktoren wie Handelskonflikte und Brexit aus. In Frankreich ist immerhin die Industrieproduktion im April minimal stärker gestiegen als gedacht.

Immobilienaktien weiter angebrieft

Nach den vielfach herben Kursverlusten am Donnerstag geht es mit den Kursen deutscher Immobilienaktien weiter nach unten - ungeachtet des für die Branche eigentlich sehr günstigen Zinsumfelds. Einerseits hätten sie viel "Speck" an den Kursen, andererseits sei die politische Unsicherheit "Gift" für die Aktien, heißt es im Handel. Auslöser der jüngsten Branchenschwäche ist der Plan der Rot-Grün-Roten Regierung in Berlin, Mieterhöhungen zu verbieten. Der deutsche Immobilienindex gibt um 1,8 Prozent nach.

Die Analysten von Morgan Stanley haben zudem Deutsche Wohnen abgestuft auf "Gleichgewichten". Die Aktie verbilligt sich nach dem fast 8-prozentigen Vortagesminus um weitere 6,4 Prozent. Ado Properties sacken um 3,7 Prozent ebenfalls weiter ab, für den DAX-Wert Vonovia geht es um 0,9 Prozent nach unten.

Positiv wird das Umfeld für Öl - und Rohstoffaktien gesehen. Zum einen haben die Ölpreise deutlich angezogen, gestützt von Spekulationen, die Opec könnte die Förderung nach dem jüngsten Ölpreisverfall weiter kürzen. Zum anderen gibt es Berichte aus Asien über einen weiteren starken Rückgang der Lagerbestände für Eisenerz. Der Stoxx-Öl- und Gas-Index steigt 1,3 Prozent, der Rohstoff-Subindex gewinnt 0,6 Prozent. Brentöl verteuert sich aktuell um weitere 1 Prozent.

Sanofi findet neuen Chef - Novozymes auf Talfahrt

Sehr gut kommt an, dass Sanofi bei der Suche nach einem neuen Chef fündig geworden ist. Manager Paul Hudson von Novartis soll Olivier Brandicourt an der Spitze von Sanofi ablösen. Hudson hat bislang die Novartis-Sparte Pharmaceuticals geleitet. Zuvor war er bei Schering Plough und Astrazeneca tätig gewesen. Mit Blick auf Novartis sprechen die Analysten von Bryan Garnier von einer "bitteren Pille". Novartis geben um 0,3 Prozent nach.

Swiss Re legen um 1,7 Prozent zu. Der Rückversicherer will nun wie schon länger angekündigt, die Lebensversicherungssparte Reassure in London an die Börse bringen. Der französische Versicherer Axa hat unterdessen den Anteil an der US-Tochter Axa Equitable Holdings weiter reduziert und damit 834 Millionen Dollar erlöst. Der Axa-Kurs zieht um 0,9 Prozent an. Einen Kursrutsch von 7,8 Prozent erlebt die Aktie des dänischen Biotechnologieunternehmens Novozymes nach einer Umsatzwarnung.

Puma letztmals vor Aktiensplit gehandelt

Belastet von Verzögerungen bei zwei Filmen hat das deutsche Medienunternehmen Pantaflix im vergangenen Jahr trotz deutlich höherer Umsätze wie schon angekündigt einen operativen Verlust von 9 Millionen Euro verzeichnet. Für das laufende Jahr rechnet Pantaflix mit einem leichten Umsatzanstieg. Der Kurs steigt um 7 Prozent.

Im MDAX ziehen Puma vor dem Aktiensplit am Montag um 1,3 Prozent an auf 547,50 Euro. Mit dem schon länger angekündigten Split wird sich die Aktie optisch deutlich verbilligen. Statt einer werden die Aktionäre dann 10 Puma-Aktien in den Depots stehen haben.

Nach einer Hochstufung auf "Neutral" durch die Credit Suisse verteuern sich Software AG um 2,4 Prozent. Hella geben im SDAX dagegen um über 5,4 Prozent nach. Oddo BHF hat die Aktie auf "Reduzieren" abgestuft.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.376,41 1,14 38,00 12,49

Stoxx-50 3.121,10 0,93 28,77 13,08

DAX 12.043,95 0,76 90,81 14,06

MDAX 25.086,14 0,47 118,22 16,20

TecDAX 2.784,49 0,86 23,82 13,64

SDAX 10.921,92 0,74 80,44 14,86

FTSE 7.322,05 0,86 62,20 7,90

CAC 5.357,95 1,51 79,53 13,26

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,23 0,01 -0,47

US-Zehnjahresrendite 2,12 0,00 -0,56

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1265 -0,13% EUR/USD 1,1285 -1,7%

EUR/JPY 122,28 +0,08% EUR/JPY 122,06 -2,8%

EUR/CHF 1,1199 +0,19% EUR/CHF 1,1159 -0,5%

EUR/GBP 0,8858 -0,27% EUR/GBP 0,8874 -1,6%

USD/JPY 108,55 +0,17% USD/JPY 108,18 -1,0%

GBP/USD 1,2717 +0,16% GBP/USD 1,2714 -0,4%

Bitcoin Bitcoin

BTC/USD 7.960,00 +2,82% BTC/USD 7.681,00 +114,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,18 52,59 +1,1% 0,59 +12,4%

Brent/ICE 62,24 61,67 +0,9% 0,57 +12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.333,41 1.335,55 -0,2% -2,14 +4,0%

Silber (Spot) 14,91 14,90 +0,1% +0,01 -3,8%

Platin (Spot) 803,50 803,50 0% 0 +0,9%

Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,5% -0,01 -0,1%

