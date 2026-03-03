MÄRKTE EUROPA/Börsen weiter auf Talfahrt - Beiersdorf brechen ein

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten hält der Ausverkauf am Dienstag an. Unverändert belastet der Iran-Krieg die Börsen - zumal kein schnelles Ende in Sicht ist. Die US-Angriffe auf den Iran würden voraussichtlich vier bis fünf Wochen dauern, könnten sich aber auch länger hinziehen, sagte US-Präsident Donald Trump . Neben dem Krieg leiden die Börsen an unmittelbaren Kriegsfolgen - steigenden Energiepreisen. Angesichts des Nahost-Krieges sowie der unsicheren Energieversorgungslage bei steigenden Notierungen für Öl und Gas forderten Anleger eine höhere Prämie bei risikoreichen Vermögenswerten wie Aktien, heißt es im Handel. Dies könnte auch die kommenden Tage so weitergehen, wenn sich die Nachrichtenlage rund um den Iran nicht ändert. Der DAX büßt 2,3 Prozent auf 24.067 Punkte ein - der Euro-Stoxx-50 sinkt um 2,3 Prozent auf 5.853 Zähler.

"Die Märkte gehen von einer traditionellen Risk-Off-Reaktion auf den Nahostkonflikt zu einem stagflationären Szenario über", urteilt die Commerzbank. Wegen der deutlich gestiegenen Energiepreise steigen die Renditen an den Anleihemärkten, denn die höheren Preise dürften die Inflation befeuern und im Gefolge die Zinserwartungen nach oben hieven. Insofern könnten die am Vormittag anstehende Vorabschätzung zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone im Februar zu einem Muster ohne Wert ausfallen.

US-Dollar und Gold heißen die Profiteure der steigenden Risikoaversion, Anleihen zählen wegen der Inflationssorgen aktuell nicht dazu. Bei Gold drückt der feste Greenback aktuell leicht auf den Preis. Dennoch könnte das Edelmetall in dieser Woche ein Rekordhoch von über 5.600 US-Dollar je Unze erreichen, falls es keine Anzeichen für eine Deeskalation im Nahen Osten gebe, mutmaßt BMI. Falls der Konflikt zwei oder drei Wochen andauere, könnte der Goldpreis in Richtung 5.850 US-Dollar und potenziell sogar auf bis zu 6.500 US-Dollar steigen, heißt es weiter.

Meldungen über ein Schließen der wichtigen Seestraße von Hormus geistern durch den Markt und halten die Ölpreise auf hohem Niveau. Doch verzichten derzeit wegen des hohen Risikos ohnehin viele Reedereien auf eine Passage durch das Nadelöhr. Laut Fullerton Fund Management gibt es kurzfristig eine höhere Risikoaversion, doch dürften die Schocks durch die höheren Ölpreise wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein. Zudem hätten sich Anleger bereits seit geraumer Zeit daran gewöhnt, mit erhöhten Bedrohungsstufen umzugehen.

Mit Blick auf die Einzelwerte stürzen Beiersdorf um 13,3 Prozent ab. Als "enttäuschend" stufen die Analysten von Jefferies den Ausblick ein. Der DAX-Konzern rechnet für das laufende Jahr im besten Fall mit einem leichten Umsatzwachstum. Für die Analysten bedeutet dies, dass der Konsens für den Gewinn je Aktie um 5 Prozent gesenkt werden muss.

Der Kurs des Auto- und Industriezulieferer Schaeffler bricht nach Zahlenausweis um 18,3 Prozent ein. Ähnlich wie bei Beiersdorf verschreckt auch hier der Ausblick. Während der Umsatz 2025 laut Jefferies im Rahmen der Erwartungen liegt, bewegt sich das EBIT 5 Prozent darunter - der freie Cashflow falle jedoch deutlich besser als gedacht aus. Die Prognose für 2026 falle aber schwach aus und verfehle die Schätzungen.

Ein schwächerer Absatz, Wertminderungen und Restrukturierungskosten haben SMA Solar im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Der im Hersteller von Wechselrichtern strebt für kommendes Jahr aber wieder einen operativen Gewinn an. Jefferies erhöht die Aktie auf "Kaufen" - der Kurs zieht um 8,9 Prozent an. Kühne + Nagel steigen nach Geschäftsausweis um 2,1 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.852,52 -2,3 -134,41 5.986,93 16,8

Stoxx-50 5.096,68 -2,0 -105,26 5.201,94 11,9

DAX 24.066,53 -2,3 -571,47 24.638,00 19,9

MDAX 30.143,89 -2,3 -719,23 27.039,42 15,3

TecDAX 3.668,65 -1,4 -53,21 3.091,28 4,8

SDAX 17.361,31 -2,8 -504,21 13.062,07 22,4

CAC 8.245,09 -1,8 -149,23 8.394,32 10,0

SMI 13.563,17 -2,0 -270,93 13.834,10 11,4

ATX 5.486,44 -2,6 -147,63 5.634,07 38,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1631 -0,5 -0,0056 1,1687 1,1674

EUR/JPY 183,14 -0,4 -0,7800 183,92 184,1100

EUR/CHF 0,9112 +0,0 0,0004 0,9108 0,9114

EUR/GBP 0,8734 +0,2 0,0017 0,8717 0,8737

USD/JPY 157,45 +0,1 0,1100 157,34 157,7000

GBP/USD 1,3312 -0,7 -0,0093 1,3405 1,3361

USD/CNY 6,8974 +0,2 0,0153 6,8821 6,8821

USD/CNH 6,8996 -0,0 -0,0006 6,9002 6,9117

AUS/USD 0,7066 -0,4 -0,0025 0,7091 0,7059

Bitcoin/USD 67.640,11 -2,6 -1.790,82 69.430,93 69.554,83

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 73,67 +3,4 2,44 71,23

Brent/ICE 80,41 +3,4 2,67 77,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.305,58 -0,4 -21,24 5.326,82

Silber 85,98 -3,9 -3,46 89,44

Platin 2.159,82 -6,2 -143,08 2.302,90

