Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
03.03.2026 09:45:41
MÄRKTE EUROPA/Börsen weiter auf Talfahrt - Beiersdorf brechen ein
DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten hält der Ausverkauf am Dienstag an. Unverändert belastet der Iran-Krieg die Börsen - zumal kein schnelles Ende in Sicht ist. Die US-Angriffe auf den Iran würden voraussichtlich vier bis fünf Wochen dauern, könnten sich aber auch länger hinziehen, sagte US-Präsident Donald Trump. Neben dem Krieg leiden die Börsen an unmittelbaren Kriegsfolgen - steigenden Energiepreisen. Angesichts des Nahost-Krieges sowie der unsicheren Energieversorgungslage bei steigenden Notierungen für Öl und Gas forderten Anleger eine höhere Prämie bei risikoreichen Vermögenswerten wie Aktien, heißt es im Handel. Dies könnte auch die kommenden Tage so weitergehen, wenn sich die Nachrichtenlage rund um den Iran nicht ändert. Der DAX büßt 2,3 Prozent auf 24.067 Punkte ein - der Euro-Stoxx-50 sinkt um 2,3 Prozent auf 5.853 Zähler.
"Die Märkte gehen von einer traditionellen Risk-Off-Reaktion auf den Nahostkonflikt zu einem stagflationären Szenario über", urteilt die Commerzbank. Wegen der deutlich gestiegenen Energiepreise steigen die Renditen an den Anleihemärkten, denn die höheren Preise dürften die Inflation befeuern und im Gefolge die Zinserwartungen nach oben hieven. Insofern könnten die am Vormittag anstehende Vorabschätzung zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone im Februar zu einem Muster ohne Wert ausfallen.
US-Dollar und Gold heißen die Profiteure der steigenden Risikoaversion, Anleihen zählen wegen der Inflationssorgen aktuell nicht dazu. Bei Gold drückt der feste Greenback aktuell leicht auf den Preis. Dennoch könnte das Edelmetall in dieser Woche ein Rekordhoch von über 5.600 US-Dollar je Unze erreichen, falls es keine Anzeichen für eine Deeskalation im Nahen Osten gebe, mutmaßt BMI. Falls der Konflikt zwei oder drei Wochen andauere, könnte der Goldpreis in Richtung 5.850 US-Dollar und potenziell sogar auf bis zu 6.500 US-Dollar steigen, heißt es weiter.
Meldungen über ein Schließen der wichtigen Seestraße von Hormus geistern durch den Markt und halten die Ölpreise auf hohem Niveau. Doch verzichten derzeit wegen des hohen Risikos ohnehin viele Reedereien auf eine Passage durch das Nadelöhr. Laut Fullerton Fund Management gibt es kurzfristig eine höhere Risikoaversion, doch dürften die Schocks durch die höheren Ölpreise wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein. Zudem hätten sich Anleger bereits seit geraumer Zeit daran gewöhnt, mit erhöhten Bedrohungsstufen umzugehen.
Mit Blick auf die Einzelwerte stürzen Beiersdorf um 13,3 Prozent ab. Als "enttäuschend" stufen die Analysten von Jefferies den Ausblick ein. Der DAX-Konzern rechnet für das laufende Jahr im besten Fall mit einem leichten Umsatzwachstum. Für die Analysten bedeutet dies, dass der Konsens für den Gewinn je Aktie um 5 Prozent gesenkt werden muss.
Der Kurs des Auto- und Industriezulieferer Schaeffler bricht nach Zahlenausweis um 18,3 Prozent ein. Ähnlich wie bei Beiersdorf verschreckt auch hier der Ausblick. Während der Umsatz 2025 laut Jefferies im Rahmen der Erwartungen liegt, bewegt sich das EBIT 5 Prozent darunter - der freie Cashflow falle jedoch deutlich besser als gedacht aus. Die Prognose für 2026 falle aber schwach aus und verfehle die Schätzungen.
Ein schwächerer Absatz, Wertminderungen und Restrukturierungskosten haben SMA Solar im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Der im Hersteller von Wechselrichtern strebt für kommendes Jahr aber wieder einen operativen Gewinn an. Jefferies erhöht die Aktie auf "Kaufen" - der Kurs zieht um 8,9 Prozent an. Kühne + Nagel steigen nach Geschäftsausweis um 2,1 Prozent.
===
INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD
Euro-Stoxx-50 5.852,52 -2,3 -134,41 5.986,93 16,8
Stoxx-50 5.096,68 -2,0 -105,26 5.201,94 11,9
DAX 24.066,53 -2,3 -571,47 24.638,00 19,9
MDAX 30.143,89 -2,3 -719,23 27.039,42 15,3
TecDAX 3.668,65 -1,4 -53,21 3.091,28 4,8
SDAX 17.361,31 -2,8 -504,21 13.062,07 22,4
CAC 8.245,09 -1,8 -149,23 8.394,32 10,0
SMI 13.563,17 -2,0 -270,93 13.834,10 11,4
ATX 5.486,44 -2,6 -147,63 5.634,07 38,3
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr
EUR/USD 1,1631 -0,5 -0,0056 1,1687 1,1674
EUR/JPY 183,14 -0,4 -0,7800 183,92 184,1100
EUR/CHF 0,9112 +0,0 0,0004 0,9108 0,9114
EUR/GBP 0,8734 +0,2 0,0017 0,8717 0,8737
USD/JPY 157,45 +0,1 0,1100 157,34 157,7000
GBP/USD 1,3312 -0,7 -0,0093 1,3405 1,3361
USD/CNY 6,8974 +0,2 0,0153 6,8821 6,8821
USD/CNH 6,8996 -0,0 -0,0006 6,9002 6,9117
AUS/USD 0,7066 -0,4 -0,0025 0,7091 0,7059
Bitcoin/USD 67.640,11 -2,6 -1.790,82 69.430,93 69.554,83
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 73,67 +3,4 2,44 71,23
Brent/ICE 80,41 +3,4 2,67 77,74
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 5.305,58 -0,4 -21,24 5.326,82
Silber 85,98 -3,9 -3,46 89,44
Platin 2.159,82 -6,2 -143,08 2.302,90
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/hab
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 03:46 ET (08:46 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro (dpa-AFX)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
08:46
|AKTIE IM FOKUS: Schaeffler vorbörslich unter Druck wegen vorsichtigem Ausblick (dpa-AFX)
|
08:15
|EQS-News: Schaeffler publishes 2025 Sustainability Statement (EQS Group)
|
08:15
|EQS-News: Schaeffler veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Schaeffler mit solidem Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Schaeffler reports solid results for 2025 (EQS Group)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Schaeffler AG
|08:39
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|08:39
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|08:38
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Citigroup Corp.
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:39
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|8,38
|-16,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag kräftig im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.