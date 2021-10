MÄRKTE EUROPA/Börsen weiter leicht im Plus - US-Daten im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen weisen am Freitagmittag weiter leichte Gewinne aus. Die Lage an den Anleihemärkten hat sich zuletzt beruhigt und der Auftakt in die US-Berichtssaison ist gelungen. Im Blick steht im weiteren Verlauf die Bekanntgabe der US-Einzelhandelsumsätze. Für September wird mit einem Rückgang von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 15.506 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 4.166 nach oben.

Hauptgewinner unter Europas Sektoren sind die Banken. Hier geht es im Schnitt um 1,5 Prozent nach oben. Deutsche Bank legen sogar 2,9 Prozent zu. Fundamental stützt die Versteilerung der Zinskurve, die bessere Bankerträge verspricht. Den Startschuss zur Rally haben allerdings die fünf US-Großbanken vom Vortag gegeben. Sie alle hatten ihre EPS-Schätzungen deutlich übertroffen und lassen nun auf gute Bankzahlen auch aus Europa hoffen.

Pearson brechen ein

Dagegen brechen Pearson um mehr als 10 Prozent ein. Händler können sich das Minus nicht ganz erklären, da die Quartalszahlen im erwarteten Rahmen lagen. Corona habe für weniger College-Einschreibungen in den USA gesorgt, was den Umsatz der auf Lehrbücher und andere Bildungsangebote spezialisierten Mediengruppe gebremst habe. Dies sei aber größtenteils durch ein besseres Online-Geschäft ausgeglichen worden. Die Anleger stören sich offenbar insbesondere am Umsazrückgang für hochmargige Lehrbücher.

Ein überraschend gutes drittes Quartal lässt den Bekleidungskonzern Hugo Boss optimistischer werden. Die Aktien rücken um 1 Prozent vor, nachdem das Unternehmen Umsatz- und Gewinnziel für 2021 erhöht hat.

Nach schwachen Drittquartalszahlen geben Drägerwerk 1,1 Prozent nach. Der Medizintechnikhersteller hat zwar einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnet, die Jahresprognose aber bestätigt. Ein Marktteilnehmer spricht mit Blick auf die schwachen Drittquartalszahlen von einer Normalisierung, nachdem die Ertragslage des Unternehmens durch Corona vorübergehend einen Schub erhalten hatte.

Rio Tinto senkt Prognose für Eisenerzlieferungen

Die Aktien des Bergbaukonzerns Rio Tinto büßen 1 Prozent ein. Das Unternehmen hat die Prognose für die Eisenerzlieferungen gesenkt. Ein Händler will das aber nicht überbewerten. Ursächlich sei nämlich der Arbeitskräftemangel in Australien, während die Nachfrage nach Eisenerz ungebrochen hoch sei. Damit dürften die Eisenerzpreise hoch bleiben und somit auch der Gewinn des Minenbetreibers.

Aktien von Fluggesellschaften profitieren von der geplanten Lockerung der Testpflicht für ankommende Passagiere an britischen Flughäfen, die vom 24. Oktober an gelten soll. Ryanair gewinnen 1,6 Prozent, IAG 2,9 Prozent und Easyjet 2,5 Prozent. Bei Lufthansa (+3,4%) stützt zusätzlich die Hochstufung auf "Buy" von "Sell" durch die Deutsche Bank. Der Touristiksektor liegt insgesamt 1,4 Prozent vorne.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.164,65 +0,4% 15,59 +17,2%

Stoxx-50 3.612,59 +0,2% 8,92 +16,2%

DAX 15.498,63 +0,2% 35,91 +13,0%

MDAX 34.254,75 +0,2% 85,29 +11,2%

TecDAX 3.719,38 +0,2% 7,96 +15,8%

SDAX 16.568,35 +0,6% 105,72 +12,2%

FTSE 7.226,70 +0,3% 18,99 +11,6%

CAC 6.709,82 +0,4% 24,61 +20,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,18 +0,01 +0,40

US-Zehnjahresrendite 1,54 +0,03 +0,63

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1611 +0,1% 1,1608 1,1588 -4,9%

EUR/JPY 132,71 +0,7% 132,35 131,73 +5,3%

EUR/CHF 1,0723 +0,2% 1,0714 1,0704 -0,8%

EUR/GBP 0,8449 -0,4% 0,8484 0,8471 -5,4%

USD/JPY 114,30 +0,6% 114,03 113,67 +10,7%

GBP/USD 1,3741 +0,5% 1,3682 1,3678 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4317 -0,1% 6,4313 6,4376 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 59.152,26 +2,4% 59.527,26 57.545,51 +103,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,02 81,31 +0,9% 0,71 +71,4%

Brent/ICE 84,78 84,00 +0,9% 0,78 +67,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.782,31 1.795,83 -0,8% -13,52 -6,1%

Silber (Spot) 23,28 23,58 -1,3% -0,30 -11,8%

Platin (Spot) 1.054,40 1.058,60 -0,4% -4,20 -1,5%

Kupfer-Future 4,71 4,63 +1,6% +0,08 +33,6%

===

