MÄRKTE EUROPA/China-Daten verderben Stimmung - Kapsch im Höhenflug

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 15.938 Punkte, der Euro-Stoxx-50 büßte 0,9 Prozent auf 4.351 ein. Für Ernüchterung sorgten neue Wirtschaftsdaten aus China. Dort fiel der Caixin-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor im Juni auf 53,9 von 57,1 im Mai und verfehlte damit die Marktprognosen. Dies deutet darauf hin, dass sich die Erholung im Dienstleistungssektor im Juni zwar fortgesetzt hat, aber mit geringerem Tempo. Die befragten Unternehmen gaben an, dass das langsamere Wachstum vor allem auf eine schwächer als erwartet ausfallende Marktnachfrage zurückzuführen sei.

Daten zur aktuellen Preisentwicklung deuteten derweil an, dass der Inflationsdruck im Euroraum weicht, wenn auch nur langsam. Zum einen hat die von der Europäischen Zentralbank erhobene Umfrage unter Konsumenten ergeben, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher für die kommenden zwölf Monate im Mai gesunken sind, mit 3,9 nach 4,1 Prozent allerdings noch deutlich oberhalb des Inflationsziels liegen.

Zum anderen sind die Erzeugerpreise im Euroraum deutlicher als erwartet zurückgekommen. Die Erzeugerpreise sind im Mai mit 1,5 Prozent im Jahresvergleich gefallen, hier war ein Rückgang um 1,3 Prozent erwartet worden. Damit dürfte nach Einschätzung eines Marktteilnehmers, auch im Hinblick auf die sich abzeichnende Konjunkturentwicklung, die Erwartung an Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank nicht weiter anziehen.

Casino verkommt zum Zockerpapier

Weiter hochvolatil präsentierte sich die Aktie des französischen Lebensmittelhändlers Casino. Der hochverschuldete Konzern hat mitgeteilt, dass zwei Vorschläge zur Stärkung seiner Kapitalbasis den bestehenden Aktionären schwere Verluste bescheren würden. "Hier sind allenfalls noch Zocker unterwegs", so ein Aktienhändler zur Entwicklung. Die Casino-Aktie schloss knapp 33 Prozent im Minus, die Titel des Großaktionärs Rallye büßten fast 15 Prozent ein.

Im DAX lieferten Analysten die Impulse, so gehörte die Aktie von Continental (+3,4%) zu den Gewinnern, nachdem Exane BNP die Aktie auf "Outperform" hochgestuft haben soll. Auf der anderen Seite haben die Analysten von Stifel nach Aussage aus dem Handel Vonovia auf "Verkaufen" gesenkt, die Aktie stellte mit einem Minus von 1,3 Prozent einen der Verlierer im Index. Auch andere Immobilienwerte fielen: LEG gaben 1,1 Prozent nach, Grand City 1,7 Prozent oder Aroundtown 0,6 Prozent. Siemens Energy sanken um 5,6 Prozent - mit den Problemen bei Siemens Gamesa und der jüngsten Gewinnwarnung bleibt das Sentiment für das Papier stark eingetrübt.

Die Berichtssaison warf ihre ersten Schatten voraus. Grenke lieferte erste Aussagen zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Das erzielte Leasingneugeschäft lag in diesem Zeitraum um 10,7 Prozent über Vorjahresquartal. An der Börse wurde positiv gesehen, dass Grenke ihre DB2-Marge gegenüber dem Vorjahresquartal wie auch im Jahresverlauf auf 16,9 Prozent steigern konnte. Die Aktie schloss 5,8 Prozent im Plus.

Cropenergies mit schwächerem ersten Quartal

Für die Aktie von Cropenergies ging es dagegen um 5,7 Prozent nach unten, auch wenn der Bioethanolproduzent seine Jahresprognose trotz eines schwächeren ersten Geschäftsquartals bestätigt hatte. Die Hauptgründe für den Umsatz- und Ergebnisrückgang stellten niedrigere Produktionsmengen aufgrund von Wartungsstillständen sowie - verglichen mit dem außergewöhnlich hohen Preisniveau des Vorjahresquartals - normalisierte Absatzpreise für nachhaltig erzeugtes Ethanol.

In Wien haussierten Kapsch Traffic mit Aufschlägen von 19,2 Prozent. Autoticket erwartet 243 Millionen Euro aus dem Schiedsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der Kündigung des Betreibervertrags zur Erhebung der Pkw-Maut. Autoticket ist ein zu gleichen Anteilen gehaltenes Joint Venture von CTS Eventim und Kapsch Traffic. Die sehr viel größere CTS Eventim reagierte kaum auf den Ausgang des Schiedsverfahrens.

Reflexartig ging es für die Aktie von Evotec um 2,7 Prozent nach oben, nachdem die in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just-Evotec Biologics vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag im Wert von bis zu 74 Millionen Dollar erhalten hatte.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.350,71 -40,28 -0,9% +14,7%

Stoxx-50 3.963,82 -24,18 -0,6% +8,5%

Stoxx-600 457,94 -3,36 -0,7% +7,8%

XETRA-DAX 15.937,58 -101,59 -0,6% +14,5%

FTSE-100 London 7.442,83 -76,89 -1,0% +0,9%

CAC-40 Paris 7.310,81 -59,12 -0,8% +12,9%

AEX Amsterdam 769,89 -8,83 -1,1% +11,7%

ATHEX-20 Athen 3.125,77 -16,58 -0,5% +38,8%

BEL-20 Brüssel 3.550,34 -8,45 -0,2% -4,1%

BUX Budapest 50.074,40 -132,39 -0,3% +14,3%

OMXH-25 Helsinki 4.433,59 -27,95 -0,6% -7,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 6.783,75 +123,86 +1,9% +14,1%

OMXC-20 Kopenhagen 2.035,54 +6,72 +0,3% +10,9%

PSI 20 Lissabon 5.966,65 -9,82 -0,2% +4,0%

IBEX-35 Madrid 9.486,30 -102,10 -1,1% +15,3%

FTSE-MIB Mailand 28.220,18 -166,70 -0,6% +19,7%

OBX Oslo 1.112,96 -8,96 -0,8% +2,1%

PX Prag 0,00 0,00 0,0% +7,0%

OMXS-30 Stockholm 2.279,42 -16,51 -0,7% +11,6%

WIG-20 Warschau 2.015,11 -41,42 -2,0% +12,5%

ATX Wien 3.158,00 -47,93 -1,5% +3,6%

SMI Zürich 11.193,92 -23,42 -0,2% +4,3%

* zu Vortagsschluss

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,47 +0,02 -0,10

US-Zehnjahresrendite 3,90 +0,04 +0,02

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Uhr Di, 17:50 % YTD

EUR/USD 1,0867 -0,1% 1,0879 1,0900 +1,5%

EUR/JPY 157,09 -0,1% 157,38 157,39 +11,9%

EUR/CHF 0,9758 -0,0% 0,9768 0,9763 -1,4%

EUR/GBP 0,8549 -0,1% 0,8563 0,8560 -3,4%

USD/JPY 144,58 +0,1% 144,66 144,40 +10,3%

GBP/USD 1,2710 -0,0% 1,2705 1,2733 +5,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2594 +0,4% 7,2491 7,2240 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 30.359,05 -1,5% 30.807,44 30.952,04 +82,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,76 69,79 +2,8% +1,97 -9,6%

Brent/ICE 76,55 76,25 +0,4% +0,30 -8,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,95 35,41 -4,1% -1,47 -56,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,65 1.925,97 -0,1% -1,32 +5,5%

Silber (Spot) 23,23 22,96 +1,2% +0,27 -3,1%

Platin (Spot) 918,75 919,30 -0,1% -0,55 -14,0%

Kupfer-Future 3,77 3,79 -0,5% -0,02 -1,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 12:16 ET (16:16 GMT)