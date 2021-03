MÄRKTE EUROPA/DAX am Mittag auf höchstem Stand seit Mitte Februar

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen drehen die Kurse am Dienstag im Handelsverlauf nach oben. Der DAX steigt am Mittag um 0,5 Prozent und steht mit 14.085 Punkten auf dem höchsten Stand seit Mitte Februar. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,4 Prozent auf 3.721 Punkte an. "Nach der anfänglichen Schwäche wegen der negativen Vorlagen aus Asien setzt sich wieder Zuversicht durch", so ein Marktteilnehmer.

In Asien hatte eine Warnung der chinesischen Bankenaufsicht vor Blasen an den Märkten die Angst vor einer Zinswende angeheizt. "Unabhängig davon wird die Geldpolitik in der Eurozone aber locker bleiben", so der Marktteilnehmer. Entspannung kommt auch von neuen Inflations- und Wirtschaftsdaten. "Die Daten liegen im Rahmen der Erwartungen und belasten daher nicht", so ein Händler zur Inflation in der Eurozone. Die Kernrate der EU-Verbraucherpreise sei um 1,1 Prozent wie erwartet zum Vorjahr gestiegen. Zuvor hatten schwache Daten zum deutschen Einzelhandel bereits auf geringen Preisdruck hingedeutet. Trotzdem ziehen die Renditen der Langläufer nach dem kräftigen Rückgang vom Wochenauftakt nun wieder leicht an.

Gewinnmitnahmen bei Öl- und Reiseaktien - Marktbreite trotzdem gut

Ein noch besseres Abschneiden auf der Aktienseite verhindern Gewinnmitnahmen in den zuletzt sehr starken Sektoren der Öltitel sowie der Reise- und Freizeit-Aktien. Ihre Stoxx-Sektorenindizes geben um jeweils 0,6 Prozent nach. Alle anderen europäischen Stoxx-Sektoren-Indizes liegen aber im Plus, am stärksten mit Aufschlägen von jeweils gut 1 Prozent die Branchenindizes der Autotitel, der Bauwerte, der Versicherungspapiere und der Medien-Aktien.

Im Versicherungssektor bewerten die Analysten der Citi die Geschäftsentwicklung des schweizerischen Versicherers Swiss Life positiv. Das operative Geschäft habe sich im zweiten Halbjahr stabil entwickelt. Die Anhebung der Dividende hatten die Analysten so nicht erwartet. Die Aussagen zum Ausblick werten die Experten dahingehend, dass die 2021er Ziele erreichbar seien. Der Kurs zieht um 1,2 Prozent an.

Für die Aktie der Credit Suisse (CS) Group geht es dagegen um 2,2 Prozent nach unten. Im Handel wird auf die Zusammenarbeit der schweizerischen Bank mit Greensill verwiesen. Der Vermögensverwaltungsarm der Credit Suisse entschied bereits am Vortag, dass er Anlegern ab sofort nicht mehr erlaube, in die Greensill-Fonds einzukaufen oder diese zu verkaufen. Ein Teil der Fonds sei "derzeit mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich ihrer genauen Bewertung behaftet", heißt es in einer Mitteilung der Bank an die Anleger.

Lindt & Sprüngli mit Aktienrückkauf und Dividendenerhöhung sehr fest

Die Aktien des Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli notieren 3,2 Prozent im Plus. Zwar ist die Gewinnerwartung an das Gesamtjahr 2020 besonders beim EBITDA verfehlt worden. Gut sei aber die Marge und der Cashflow des Unternehmens ausgefallen, heißt es im Handel. Entsprechend versüße Lindt Anlegern die Zahlen mit einem Aktienrückkaufprogramm von 750 Millionen Franken und einer auf 1.100 Franken erhöhten Dividende.

Als stark werden die Geschäftszahlen des Fabrikausrüsters Kion (plus 7,4 Prozent) im Handel bezeichnet. Der Boom im Onlinehandel habe sich hier ebenfalls niedergeschlagen. Zudem sei der typische Industriekunde von Kion nicht mehr so stark von der zweiten Coronawelle betroffen gewesen. Kion konnte die hauseigene Prognose für 2020 erreichen und den Auftragseingang sogar um 3,6 Prozent steigern.

Für Hellofresh geht es dagegen um 2,6 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen sind besser als erwartet ausgefallen. Da der Kurs zuletzt schon stark gestiegen ist, werden die guten Zahlen nun zu Gewinnmitnahmen genutzt.

Morphosys nach Zahlen etwas erholt

Nach Vorlage neuer Geschäftszahlen gewinnen Morphosys 2 Prozent. Im Handel wird vor allem die Entwicklung des EBIT herausgestellt. Dieses sei deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallen. "Die Aktie ist seit Wochen von dem Radar der Investoren verschwunden und notierte am Freitag auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Jahr", so ein Marktteilnehmer. Mit den überzeugenden Zahlen könnte nun das Interesse am Biotechnologie-Unternehmen wieder steigen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.721,28 0,40 14,66 4,75

Stoxx-50 3.200,91 0,62 19,76 2,98

DAX 14.084,75 0,51 71,93 2,67

MDAX 32.059,55 0,50 158,60 4,10

TecDAX 3.401,52 0,71 23,96 5,87

SDAX 15.464,03 0,12 18,12 4,74

FTSE 6.629,23 0,62 40,70 1,98

CAC 5.821,23 0,49 28,44 4,86

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,32 0,02 -0,56

US-Zehnjahresrendite 1,44 0,02 -1,24

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:00h Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2028 -0,19% 1,2004 1,2059 -1,5%

EUR/JPY 128,61 -0,04% 128,27 128,56 +2,0%

EUR/CHF 1,1034 +0,09% 1,1008 1,1013 +2,1%

EUR/GBP 0,8646 -0,08% 0,8650 0,8640 -3,2%

USD/JPY 106,93 +0,14% 106,86 106,61 +3,5%

GBP/USD 1,3912 -0,11% 1,3877 1,3954 +1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,4809 +0,21% 6,4792 6,4681 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 48.999,50 -0,36% 48.463,75 49.219,00 +68,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,62 60,64 -0,0% -0,02 +24,5%

Brent/ICE 63,56 63,69 -0,2% -0,13 +22,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.729,60 1.724,84 +0,3% +4,76 -8,9%

Silber (Spot) 26,31 26,60 -1,1% -0,29 -0,3%

Platin (Spot) 1.188,50 1.189,65 -0,1% -1,15 +11,0%

Kupfer-Future 4,17 4,12 +1,1% +0,05 +18,4%

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2021 06:48 ET (11:48 GMT)