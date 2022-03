MÄRKTE EUROPA/DAX auf Jahrestief zieht Käufer an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkten sind am Mittwoch im Minus gestartet, konnten sich in der Zwischenzeit allerdings von ihrem Tief bereits deutlich erholen. Der DAX fällt aktuell um 0,2 Prozent auf 13.883 Punkte. Im Tief notierte er bereits bei 13.708 Punkten, der niedrigste Stand seit rund einem Jahr. Der Euro-Stoxx-50 dreht dagegen ins Plus und gewinnt 0,1 Prozent auf 3.769 Punkte. Im Tagesverlauf könnten sich die Verluste aber durchaus wieder ausweiten, denn die Entwicklungen im Ukraine-Krieg geben weiter Anlass zur Sorge.

Die Angst vor dem Ukraine-Krieg und all seinen Konsequenzen wird auch in den kommenden Tagen die Börsen fest im Griff haben. Dabei dürften Investoren neben der Nachrichtenlage aus dem Kriegsgebiet auch abwägen, was die nahe Zukunft für Deutschland und auch die Welt bedeutet. Wirtschaftlich wird in Deutschland und Europa von einigen Volkswirten eine Stagflation erwartet, von anderen eine Rezession. Es bleibt abzuwarten, ob ein solches Szenario von den Investoren bereits eingepreist ist. An der Börse in Moskau bleibt der Handel auch am Mittwoch ausgesetzt.

Die Suche nach den sicheren Häfen läßt für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, etwas nach. Nach dem Run auf Gold, Silber und Staatsanleihen am Vortag lasse die Nachfrage aktuell etwas nach. Die sicheren Häfen stabilisieren sich auf hohen Niveaus. Dagegen geht es für die Ölpreise weiter steil nach oben. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent ist im Verlauf über die Marke von 112 Dollar gestiegen und notiert aktuell nur knapp unter diesem Niveau. Dass die Mitglieder der Internationalen Energieagentur die Freigabe von 60 Millionen Barrel an Ölreserven beschlossen haben, bremst den Anstieg nicht. Zur Begründung heißt es, dass es dauern dürfte, bis dieses Öl verfügbar sei.

Für einen Impuls könnten am Vormittag die Verbraucherpreise der Eurozone für den Februar sorgen. Hier wird mit einem Plus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Anleger investieren in Rohstoffe

Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass die Investoren Unternehmen aus dem Sektor der Öl- wie auch Minenwerte kaufen. Während der Sektor der europäischen Ölwerte um 2,0 Prozent zulegt, handeln Minenwerte europaweit im Mittel 1,8 Prozent im Plus. der Sektor der Automobilwerte steht mit Minus 1,9 Prozent erneut unter Abgabedruck, damit ist auch die Underperformance im DAX gegenüber dem Euro-Stoxx-50 zu begründen.

Für die Aktie von Shop Apotheke geht es 4,3 Prozent nach oben, obwohl der Arzneimittelhändler trotz höherer Umsätze und deutlich mehr Kunden im abgelaufenen Jahr einen Millionenverlust verzeichnet hat. Abschreibungen und höhere Kosten belasteten das Unternehmen. Auch im laufenden Jahr schließt die Shop Apotheke Europe NV einen operativen Verlust nicht aus.

Die 2021er Zahlen von Sixt (+3,2%) werden in einer ersten Einschätzung aus dem Handel als solide eingestuft. Der Umsatz habe eine Punktlandung geliefert, das EBT liege dagegen mit 442 Millionen Euro knapp oberhalb der Prognose. Der Ausblick auf 2022 wird auf der Ertragsseite als vorsichtig eingestuft, was allerdings in der Vergangenheit häufiger der Fall gewesen sei. Damit halte sich das Unternehmen die Option offen, im Jahresverlauf nachzujustieren.

Deutsche Börse setzt Handel mit russischen Wertpapieren aus

Die Deutsche Börse stellt den Handel mit russischen Wertpapieren ab dem Berichtstag ein. Der Handel von sämtlichen Instrumenten auf russische Anleihen, Einzelwerte und darauf bezogene strukturierte Produkte wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine und der daraufhin seitens der EU erlassenen Sanktionen in Bezug auf Finanzdienstleistungen wurde bereits am Montag eine Reihe von Wertpapieren russischer Emittenten mit sofortiger Wirkung von Handel ausgesetzt. Unter anderem sind Titel der Banken Sberbank und VTB Bank betroffen, aber auch die Papiere der Energiekonzerne Rosneft und Gazprom.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.768,63 +0,1% 2,78 -12,3%

Stoxx-50 3.572,66 +0,1% 4,68 -6,4%

DAX 13.882,71 -0,2% -22,14 -12,6%

MDAX 30.956,37 -0,1% -28,26 -11,9%

TecDAX 3.210,62 +0,7% 23,12 -18,1%

SDAX 13.993,89 +0,3% 42,73 -14,8%

FTSE 7.386,22 +0,8% 56,02 -0,7%

CAC 6.385,55 -0,2% -10,94 -10,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,04 +0,03 +0,14

US-Zehnjahresrendite 1,73 +0,00 +0,22

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1100 -0,2% 1,1091 1,1113 -2,4%

EUR/JPY 127,87 +0,1% 127,90 127,74 -2,3%

EUR/CHF 1,0199 -0,2% 1,0205 1,0226 -1,7%

EUR/GBP 0,8346 -0,0% 0,8353 0,8335 -0,7%

USD/JPY 115,19 +0,2% 115,14 114,90 +0,1%

GBP/USD 1,3301 -0,2% 1,3277 1,3336 -1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3145 -0,1% 6,3139 6,3162 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 44.220,72 +0,1% 43.800,28 43.592,55 -4,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,37 103,41 +5,8% 5,96 +46,9%

Brent/ICE 111,66 104,97 +6,4% 6,69 +44,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.937,86 1.945,33 -0,4% -7,48 +5,9%

Silber (Spot) 25,12 25,36 -0,9% -0,24 +7,8%

Platin (Spot) 1.059,33 1.057,90 +0,1% +1,43 +9,2%

Kupfer-Future 4,58 4,59 -0,2% -0,01 +2,6%

===

