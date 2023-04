MÄRKTE EUROPA/DAX bleibt in Lauerstellung Richtung 16.000er Marke

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen kommt es am Nachmittag zu einer uneinheitlichen Tendenz. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,7 Prozent auf 4.373 Punkte. Der DAX hat dagegen seine Verluste weitgehend wieder aufgeholt und steht mit 15.848 Punkten nahe am Schlussstand vom Montag. Zwar fehlt dem deutschen Leitindex noch sowohl die Kraft als auch die Fantasie für einen Ausbruch auf neue Jahreshochs über 15.919 Punkte, so CMC Markets. "Grundsätzlich ist die Ausbruchswahrscheinlichkeit nach oben aber größer als nach unten", heißt es in den Mußler-Briefen. Erstes Ziel sei dann die Parallel eines verflachten Aufwärtstrends bei aktuell 16.040 Punkten. Noch besser als der DAX steht der SMI in Zürich da, er gewinnt 0,6 Prozent, gestützt von guten Unternehmensberichten.

Allerdings geben UBS in Zürich 0,5 Prozent ab. Der Stoxx-Banken-Index fällt um 2 Prozent, und die schwachen Banken setzen auch den Euro-Stoxx-50 unter Druck.

Im Blick steht auch am Gesamtmarkt die Berichtssaison, die zunehmend Fahrt aufnimmt. Aus dem Stoxx-600-Universum legen diese Woche rund ein Fünftel der Unternehmen ihre Ergebnisse vor. Darunter sind die großen Technologiewerte Amazon, Alphabet-Google, Microsoft und Meta-Facebook. Anleger versprechen sich von den Ausblicken Hinweise darauf, wie gut die Unternehmen gegen einen Wirtschaftsabschwung gewappnet sind.

Gestützt wird die Stimmung dagegen von der Dividendensaison, die nun ebenfalls auf Hochtouren läuft. Aus dem DAX schütten am Dienstag Airbus und Henkel ihre Dividende aus, aus Europa unter anderem LVMH, Vinci und Vivendi.

Bankenthema noch nicht ausgestanden

QC Partners warnt, dass das Bankenthema noch nicht ausgestanden sei. "Der gestrige Quartalsbericht der First Republic Bank rückt das Bankenrisiko wieder in den Fokus. Diejenigen, die an die Bankenkrise bereits einen Haken gemacht haben, könnten das zu früh getan haben", heißt es. First Republic zeige eindrucksvoll, dass das Risiko des Einlagenschwunds bei den kleineren und mittelgroßen Instituten noch nicht gebannt sei. "Das Bankenthema steht nicht mehr so prominent im Fokus. Aber es schwelt weiterhin."

Die bereinigten Erstquartalszahlen der UBS sind nach Einschätzung der Citigroup im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Für Enttäuschung unter den Anlegern sorgen indes die hohen Rückstellungen für Rechtsfälle. Die Sparte Global Wealth Management habe die Erwartungen nicht erreicht, besser habe sich das Investmentbanking entwickelt. Die Analysten sprechen von einem vorsichtigen Ausblick, das Ziel für die Zinserträge wurde nach unten revidiert. Die Citigroup vermutet, dass die Zahlen Abwärtsrevisionen am Markt auslösen werden.

Im DAX fallen Deutsche Bank um 2,8 Prozent und Commerzbank um 2,2 Prozent. Ähnlich stark nach unten geht es mit Continental und mit Fresenius. Stabilisiert wird der DAX dagegen von seinen Schwergewichten: SAP steigen mit weiteren Kurzielerhöhungen um 2,1 Prozent, und Siemens legen nach guten Zahlen von ABB 0,8 Prozent zu. Stärkster Gewinner sind aber Daimler Truck.

Nach Volvo und Traton überzeugt auch Daimler Truck

Nach Volvo und Traton hat am Vorabend auch Daimler Truck (+2,9%) ein starkes erstes Quartal vermeldet. Die Analysten von Jefferies stufen die ersten Zahlen als "rundum besser" ein. Das bereinigte EBIT liege 19 Prozent über der Markterwartung, was auch auf das starke Geschäft in Asien zurückzuführen sei. Auch der FCF liege mit erreichten 168 Millionen Euro gut 100 Prozent über dem Konsens.

Als "solide" werden die Umsätze von Nestle im Zeitraum Januar bis März eingestuft. Nach dem eher durchwachsenem Schlussquartal werde der Jahresauftakt leicht positiv gewertet, wie auch die Bestätigung des Ausblicks. Für Nestle geht es um 0,3 Prozent nach oben.

Novartis fest - Prognose angehoben

Der Stoxx-Index der Pharmaaktien steigt um 0,7 Prozent. Er markiert damit ein neues Jahreshoch und nähert sich seinem Allzeithoch. Novartis gewinnen 4,2 Prozent, nachdem der schweizerische Pharmakonzern nach einem guten Jahresauftakt optimistischer mit Blick auf das Gesamtjahr geworden ist. Das Fundament lieferte nach Aussage aus dem Handel ein gutes erstes Quartal, in dem der Konsens beim Umsatz leicht und beim EBIT deutlicher übertroffen wurde.

Auch die Zahlen von ABB (+3,4%) kommen gut an. Sowohl Umsatz wie auch EBITA lägen oberhalb der Markterwartung, heißt es im Handel. Das Sahnehäubchen liefere der Auftragseingang, der deutlich oberhalb der Markterwartung ausgefallen sei. Daher überrasche nicht, dass das Unternehmen optimistischer auf das zweite Quartal schaue als einige Analysten.

Als uneinheitlich stuft die Citigroup die Erstquartalszahlen von Anglo American ein. Das Eisenerz- und Diamantengeschäft hätten sich besser als erwartet entwickelt. Dem stehe eine schwächere Kupferproduktion gegenüber, die um 27 Prozent gefallen sei. Die Kohleproduktion habe sich um 25 Prozent reduziert. Der Minenbetreiber hat den Ausblick bestätigt, was die Erwartung einer kräftigen Erholung der Produktion impliziere. Die Aktien verlieren in London 2,9 Prozent. Der Stoxx-Index der rohstoffnahen Basic Resources fällt um 2,9 Prozent und damit noch etwas stärker als der Index der Banken. Thyssenkrupp geben mit dem Rücktrittsgesuch der Vorstandschefin Martina Merz weitere 4 Prozent ab.

Jungheinrich zweistellig im Plus

"Der Ausblick von Jungheinrich war doch recht vorsichtig, daher war mit einer Anhebung zu rechnen", so ein Aktienhändler. Das erste Quartal hat dafür den Weg geebnet, so lag die EBIT-Rendite bereits mit 9,3 Prozent deutlich oberhalb der Erwartung. Aus der nun erhöhten EBIT-Prognose des Unternehmens ergibt sich eine Rendite in der Bandbreite von 7,8 bis 8,6 Prozent (bisher: 7,3 bis 8,1 Prozent), hier liege die Markterwartung mit 7,8 Prozent am unteren Ende der Spanne. Für Jungheinrich geht es um 11,7 Prozent nach oben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.373,13 -0,7% -28,67 +15,3%

Stoxx-50 4.064,85 -0,2% -9,62 +11,3%

DAX 15.848,28 -0,1% -15,67 +13,8%

MDAX 27.485,20 -0,9% -243,57 +9,4%

TecDAX 3.279,57 -0,6% -20,89 +12,3%

SDAX 13.584,55 -0,4% -52,02 +13,9%

FTSE 7.881,10 -0,4% -31,10 +6,2%

CAC 7.517,22 -0,7% -56,64 +16,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,42 -0,09 -0,15

US-Zehnjahresrendite 3,42 -0,07 -0,46

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:09 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1001 -0,4% 1,1047 1,1029 +2,8%

EUR/JPY 147,27 -0,7% 148,29 148,21 +4,9%

EUR/CHF 0,9791 -0,2% 0,9807 0,9802 -1,1%

EUR/GBP 0,8869 +0,2% 0,8852 0,8852 +0,2%

USD/JPY 133,89 -0,2% 134,18 134,38 +2,1%

GBP/USD 1,2404 -0,7% 1,2488 1,2459 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9422 +0,6% 6,9139 6,9056 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 27.356,13 -0,2% 27.414,99 27.360,80 +64,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,37 78,76 -1,8% -1,39 -3,5%

Brent/ICE 81,12 82,73 -1,9% -1,61 -4,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,55 39,93 -1,0% -0,38 -48,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.987,15 1.989,58 -0,1% -2,43 +9,0%

Silber (Spot) 24,77 25,18 -1,6% -0,40 +3,4%

Platin (Spot) 1.080,70 1.087,00 -0,6% -6,30 +1,2%

Kupfer-Future 3,85 3,95 -2,7% -0,11 +0,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

