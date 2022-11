MÄRKTE EUROPA/DAX dreht ins Minus - Siemens nach Zahlen im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagnachmittag im Minus. Das Plus aus dem frühen Handel wurde bereits schnell wieder dazu genutzt, Gewinne mitzunehmen. Der Handel verläuft derweil in ruhigen Bahnen. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 14.215 Punkte, lag aber auch schon über 1 Prozent im Plus. Dass der Index nicht tiefer notiert liegt an den stark ausgefallenen Geschäftszahlen des DAX-Schwergewichts Siemens. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.62 Punkte nach unten. das Schlusslicht unter den Sektoren stellen die Minenwerte, aber auch die Aktien aus der Öl - und Gasindustrie verlieren überproportional. Der Euro kann sich weiter oberhalb der Marke von 1,03 Dollar behaupten, die Anleihen haben inzwischen auch ins Minus gedreht.

Übergeordnet ist die jüngste Rally an den Börsen ins Stocken geraten. "Die Luft am Aktienmarkt ist erst mal raus", kommentiert QC Partners. Für die Mehrheit laute das Motto: "Abwarten, wohin die Reise geht." Nach dem imposanten Kursanstieg um mehr als 20 Prozent im DAX sei eine Konsolidierung normal und auch gesund.

"Die Gewinnschätzungen im Aktienmarkt haben das Risiko einer Rezession immer noch nicht eingepreist", warnt dagegen Erin Browne, Asset Allocation Portfoliomanagerin bei PIMCO. Umsatz und Nachfrage dürften sich wahrscheinlich abkühlen, während die Kosten weiterhin hoch blieben. Angesichts der Unsicherheiten für den längerfristigen globalen Makroausblick dürften Anleger höhere Risikoprämien für Aktien einfordern, was Druck auf die Aktien-Multiples erzeugen werde.

DAX-Konzerne mit Rekordgewinnen und -umsätzen im dritten Quartal

Die DAX-Konzerne haben im dritten Quartal einer Analyse von EY zufolge weiter Fahrt aufgenommen bei Umsatz und Gewinnen - und das trotz erheblicher wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten, einer rekordhohen Inflation und steigender Energie- und Materialkosten. Mit einem Umsatzwachstum von insgesamt 23 Prozent haben die DAX-Konzerne laut EY das dritte Quartal erneut auf Rekordniveau abgeschlossen - und zudem das stärkste Umsatzwachstum seit mindestens zehn Jahren verzeichnet. Auch beim Gewinn sei ein neuer Rekordwert erreicht worden.

Bis auf ein Unternehmen - Qiagen - haben alle DAX-Unternehmen beim Umsatz zugelegt. Die Gewinnentwicklung hingegen war weniger einheitlich: Bei 13 der 40 DAX-Unternehmen ging der Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY auf Basis der Geschäfts- bzw. Quartalsberichte der derzeit im DAX gelisteten Unternehmen.

Siemens mit Kurssprung

Die Siemens-Aktie macht einen Satz um 5,8 Prozent nach oben. Sowohl der Auftragseingang als auch der Umsatz und die Margen im beendeten Geschäftsjahr 2021/22 haben die Prognosen deutlich übertroffen. Und auch der Ausblick ist gut, wie ein Börsianer sagt. Siemens rechnet für das neue Geschäftsjahr mit einem Gewinn je Aktie von 8,70 bis 9,20 Euro bei einer Markterwartung von 8,72 Euro. Die Analysten von RBC lesen aus dem Ausblick dazu noch Spielraum nach oben heraus.

Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines will im kommenden Jahr aus eigener Kraft in allen Geschäftsbereichen wachsen. Das höchste Umsatzplus soll dabei das zivile Seriengeschäft beitragen. Positiv wird an der Börse auch hier der Ausblick gewertet, die Aktie legt um 3,8 Prozent zu.

Thyssenkrupp geben um 3,1 Prozent nach. "Die operative Entwicklung enttäuscht", meint ein Händler zu den Zahlen des Stahlkonzerns. "Und der Ausblick auf ein bereinigtes EBIT im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich reißt bei einer Erwartung von 880 Millionen auch niemanden vom Hocker". Der freie Cashflow liege zwar über den Erwartungen, "allerdings ist auch von den angekündigten Investitionen für die Umstellung auf Grünen Wasserstoff noch nicht viel zu sehen", kommentiert er.

Bouygues sehr schwach - Burberry kaum bewegt

Die Geschäftszahlen von Bouygues sind zwar besser als erwartet ausgefallen, allerdings kommt der Ausblick hier nicht gut an. Bouygues habe zwar die Ziele auf Konzernebene bestätigt, zeigt sich nach Aussage der Analysten von Jefferies aber skeptisch, was das Erreichen einer EBIT-Marge von 4 Prozent 2023 in der Ingenieursparte Colas angehe. Für das Papier des Mischkonzerns geht es um 5,5 Prozent nach unten.

Die Halbjahreszahlen von Burberry (+2,3%) sind nach Einschätzung von Bernstein etwas besser als erwartet ausgefallen. Das flächenbereinigte Wachstum stieg um 5 Prozent, während die Konsenserwartung bei 4 Prozent lag.

Atos liegen 1,6 Prozent fester im Markt. Stützend wirkt die Nachricht, dass das französische IT-Unternehmen exklusive Verhandlungen über den Verkauf von Atos Italia mit der italienischen Lutech aufgenommen hat. Bryan Garnier rechnet mit einem günstigen Verkaufspreis.

