MÄRKTE EUROPA/DAX fällt mit Inflationssorgen unter 26.000 Punkte

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Der weltweite Inflations- und damit auch Zinsanstieg sorgte für Vorsicht und Kaufzurückhaltung. Dazu kam der sich hinziehende US-Iran-Konflikt mit den in der Folge dauerhaft hohen Energiepreisen. Hierzu passten die jüngsten Inflationszahlen aus der Eurozone . Der Preisdruck in der Eurozone blieb im August hoch. An den Finanzmärkten wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die EZB in der kommenden Woche fest eingepreist.

Der DAX verlor 1,1 Prozent auf 25.970 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 hielt sich besser mit Abgaben von 0,8 Prozent, hier stützen Energietitel. Totalenergies gewannen 2,8 Prozent und Eni 1,5 Prozent. Der Preis für Brent erhöhte sich um 2,3 Prozent auf 92,61 Dollar das Fass. Die deutsche Zehnjahresrendite stieg weiter auf 3,36 Prozent - das höchste Niveau seit 15 Jahren.

"Die Stimmung unter den Investoren ist nicht grundsätzlich schlecht, sie werden nur vorsichtiger und schaffen Liquidität. Es sind die Unwägbarkeiten im Nahen Osten, die sich über die Inflationserwartungen, die Zinsängste und die steigenden Anleiherenditen jetzt stärker ihren Weg an den Aktienmarkt bahnen", so CMC Markets.

Mit einem Plus von 6,3 Prozent glänzten Novartis. Der Pharmakonzern hat einen Studienerfolg mit einem MS-Medikament erzielt und will dessen Zulassung bei den Aufsichtsbehörden beantragen. Analysten rechnen mit einem "Blockbuster"-Status und möglichen Umsätzen im Milliardenbereich.

Kräftig aufwärts um 2,2 Prozent ging es in Paris für Air Liquide, weil Elliott Management laut einem Bericht eine Beteiligung an dem Industriegasekonzern aufbaut. Air Liquide habe seit 2020 seine Gewinnmargen gesteigert, verfüge über einen Rekord-Auftragsbestand, und die jüngste Übernahme von DIG Airgas bedeute, dass es kein offensichtliches traditionelles Aktivisten-Vorgehen für das Unternehmen gebe, schrieben die Analysten von Bernstein in einer Mitteilung an ihre Kunden. Dennoch habe Air Liquide weiterhin Spielraum für schrittweise Verbesserungen, ohne die Strategie zu ändern, etwa durch eine stärkere Ausrichtung auf die wachsende Raumfahrtindustrie, fügten sie hinzu.

Das von Symrise (+0,2%) ausgegliederte und zum Verkauf gestellte Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen geht an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares (-0,4%). Die Transaktion mit AmeriTerpenes wird sofort vollzogen und führt beim deutschen Duft- und Aromenhersteller Symrise 2026 zu einem nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie dieser in einer Mitteilung erklärte. Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten unterdessen Stillschweigen. MWB Research sprach von einer Verbesserung des Geschäftsportfolios von Symrise. Jefferies empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Jefferies sieht in der Absicht der Frasers Group (-1,5%), ihre Beteiligung an Hugo Boss (+0,4%) auf über 50 Prozent aufzustocken, einen bedeutenden Meilenstein. Das Erreichen dieser Schwelle würde eine Vollkonsolidierung von Hugo Boss - inklusive Umsatz, Gewinn und Schulden - in der Bilanz von Frasers auslösen. Dies wäre für die Gewinn- und Verlustrechnung von Frasers zwar optisch transformatorisch, würde jedoch gleichzeitig die Komplexität der Finanzberichterstattung des Konzerns erheblich erhöhen.

Aktien der Fashion-Retailer standen nach dem enttäuschenden Börsendebüt von Shein unter Abgabedruck. Zalando fielen 1,8 Prozent zurück und Asos 3,1 Prozent. "Die Konsumgewohnheiten verändern sich: Jüngere Menschen werden zunehmend umweltbewusster. Manche möchten kein günstiges Kleid oder Top mehr kaufen, um es nach einmaligem Tragen wegzuwerfen. Stattdessen wächst das Interesse an Secondhand-Kleidung - weshalb Anbieter wie Vinted florieren, während Shein sich schwerer tut, hieß es bei AJ Bell.

Rüstungsaktien hatten es weiter schwer: Rheinmetall verloren 2,8 Prozent und Hensoldt 3,5 Prozent. Das DAX-Schwergewicht SAP war Tagesverlierer mit einem Minus von 3,5 Prozent. Verkauft wurden zudem Autotitel: BMW schlossen 1,3 Prozent niedriger oder VW 1,4 Prozent. Merck gewannen dagegen nach einem positiven Analystenkommentar 0,5 Prozent.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.369 -0,8 +10,9

Stoxx-50 5.410 -0,4 +10,4

Stoxx-600 647 -0,6 +10,0

DAX 25.970 -1,1 +7,2

FTSE-100 London 10.824 -0,3 +9,0

CAC-40 Paris 8.335 -0,4 +2,3

AEX Amsterdam 1.106 -0,4 +16,2

ATHEX-20 Athen 6.848 -0,8 +28,0

BEL-20 Brüssel 5.834 -0,1 +14,9

BUX Budapest 149.162 -0,4 +34,3

OMXH-25 Helsinki 6.442 -0,1 +12,9

OMXC-20 Kopenhagen 1.626 -0,4 +1,1

PSI 20 Lissabon 9.437 +0,4 +14,2

IBEX-35 Madrid 19.974 -0,8 +15,4

FTSE-MIB Mailand 52.613 -1,3 +17,1

OBX Oslo 2.043 -0,3 +27,9

PX Prag 2.797 +0,1 +4,1

OMXS-30 Stockholm 3.309 -1,3 +14,8

WIG-20 Warschau 151.744 -0,5 +30,1

ATX Wien 6.768 -0,2 +27,1

SMI Zürich 14.286 +0,3 +7,7

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:55

EUR/USD 1,1591 -0,2 -0,0025 1,1616 1,1617

EUR/JPY 185,48 -0,1 -0,0900 185,57 185,5800

EUR/CHF 0,9407 +0,2 0,0019 0,9388 0,9389

EUR/GBP 0,8568 -0,1 -0,0005 0,8573 0,8572

USD/JPY 160,01 +0,2 0,2800 159,73 159,7200

GBP/USD 1,3525 -0,2 -0,0022 1,3547 1,3551

USD/CNY 6,7202 +0,0 0,0005 6,7197 6,7197

USD/CNH 6,7208 +0,0 0,0030 6,7178 6,7189

AUS/USD 0,7157 -0,1 -0,0009 0,7166 0,7166

Bitcoin/USD 77.898,01 -1,2 -966,89 78.864,90 78.570,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,32 +3,0 2,56 85,76

Brent/ICE 92,61 +2,3 2,12 90,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.372,20 -1,7 -76,09 4.448,29

Silber 65,35 -1,8 -1,17 66,52

Platin 1.774,29 -0,9 -16,63 1.790,92

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 12:08 ET (16:08 GMT)