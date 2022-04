MÄRKTE EUROPA/DAX fällt Richtung 14.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch leichter in den Handel gestartet. So verliert der DAX am Morgen 0,7 Prozent auf 14.031 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.815 Zähler nach unten. Der Datenkalender ist gut gefüllt. Dabei sind bereits am Morgen wichtige Konjunkturdaten aus Asien gekommen. Aufgrund der endlosen Lockdowns spiegelt sich in den chinesischen Handelszahlen für den März eindeutig die flaue Binnennachfrage wider. Für die Marktstrategen der Commerzbank machen die Exportzahlen wegen der lebhaften globalen Nachfrage noch immer einen stabilen Eindruck, doch die Entwicklung der Importe verfehlte die Markterwartungen deutlich. Die Lockdowns sind offensichtlich der Hauptgrund für die schwachen Importe, da viele Menschen zu Hause bleiben müssten und keine langlebigen Güter kaufen könnten.

Der Angriffskrieg Russlands auf den Nachbarn Ukraine geht unverändert weiter. US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin angesichts von Gräueltaten in der Ukraine "Völkermord" vorgeworfen. Der Kreml-Chef hatte zuvor eine "planmäßige" Fortsetzung der Angriffe in der Ukraine angekündigt.

Infaltionsdaten liefern im Tagesverlauf die Impulse

Die Welle der Inflationsdaten von Großbritannien bis in die USA reißt nicht ab. In Großbritannien stiegen im März die Verbraucherpreise um 7 Prozent, erwartet wurde ein Plus von 6,7 Prozent. Mit Spannung wird an der Börse auf die US-Produzentenpreise (PPI) am frühen Nachmittag gewartet. Denn sie haben Vorlaufcharakter von mehreren Monaten für die Verbraucherpreise (CPI). Diese waren am Vortag mit einem hohen Wert von 8,5 Prozent Plus vermeldet worden. "Wenn das US-PPI aber mehr als die erwarteten 10 Prozent steigt, zerplatzt die Hoffnung von gestern, dass das CPI zwar extrem hoch, aber gleichzeitig auch der Spitzenwert war", kommentiert ein Händler. Sollten die Kosten der US-Produzenten noch mehr als ohnehin befürchtet gestiegen sein, dürften auch künftige Verbraucherpreise noch stärker steigen, so die Befürchtung.

Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen spiegelt das Misstrauen der Marktteilnehmer wider: Sie notieren am Morgen über der 2,80-Prozent-Marke. Dazu bekräftigte Fed-Gouverneurin Lael Brainard nach der CPI-Veröffentlichung die Bereitschaft der Notenbank, die Preisexplosion entschlossen zu bekämpfen. In Neuseeland hat die Notenbank am Morgen bereits den Leitzins stärker als erwartet in einem großen Schritt von 1,00 auf 1,50 Prozent erhöht. Damit rückt die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag in den Fokus. Die Marktzinsen der Bundesanleihen zogen zuletzt bereits deutlich an, während sich die Peripherie-Spreads einengten.

LVMH liefert überzeugenden Jahresauftakt

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat im ersten Quartal den Umsatz trotz Gegenwinds aufgrund pandemiebedingter Lockdowns in China deutlich gesteigert. Der französische Luxusgüterkonzern erzielte einen Quartalsumsatz von 18 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Anstieg um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erwartet worden war ein Umsatz von 17,03 Milliarden Euro. Für die Aktie geht es gegen den Trend um 0,6 Prozent nach oben.

Am Morgen gab es bereits ein Reihe von Kurszielerhöhungen von Seiten der Analysten. Die Erwartungen für das Gesamtjahr von LVMH dürften sich kaum ändern, heißt es zum Beispiel von der Citi. Sie weist allerdings auch darauf hin, dass die pandemische Abriegelungen in einigen Städten Asiens im März für Gegenwind gesorgt habe, der den Sektor auch im zweiten Quartal und möglicherweise darüber hinaus belasten werde.

Nachrichten gibt es auch aus dem Reisesektor kurz vor Ostern. So haben sich die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen im März weiter kräftig vom Einbruch während der Corona-Pandemie erholt. Im Frachtgeschäft bekam Fraport (-1,2%) jedoch die Folgen des anhaltenden Lockdowns in China aufgrund der Corona-Pandemie sowie verringerter Luftraumkapazitäten wegen des Ukraine-Kriegs und der verhängten Luftraumsperrungen zu spüren.

Die Geschäftszahlen von Hypoport sehen auf den ersten Blick gut aus. Positiv wird von Marktteilnehmern der Anstieg des Transaktionsvolumens auf der Plattform Europace von 26 Prozent auf über 30 Milliarden Euro gewertet. Einnahmebringer seien dabei weiter die Genossenschaftsinstitute. Allerdings könnte der Markt die Daten auch negativ interpretieren, wenn er sie angesichts des rapiden Anstiegs der Bauzinsen als "Last Minute"-Käufe und damit als nicht nachhaltig betrachte. Für die Aktie geht es um 0,3 Prozent nach unten.

