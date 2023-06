MÄRKTE EUROPA/DAX freundlich - Analysten bei Zalando skeptisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholung an den europäischen Märkten setzt sich am Mittwoch weiter fort. Nachdem die europäischen Börsen am Dienstag sowie der US-Markt die negative Serie von sechs Minus-Tagen in Folge beendet haben, hellt sich die Stimmung unter den Investoren auf. Auch positive Konjunkturdaten aus den USA sorgen dafür, dass die Käufer den Weg an die Börse suchen. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 15.968 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,8 Prozent auf 4.339 Punkte an. Ein Blick auf die Sub-Indizes zeigt, dass die Anleger wieder stärker ins Risiko gehen. So legen Bauwerte und Technologiewerte überproportional zu, während der Sektor der europäischen Einzelhändler unverändert notiert.

Aus technischer Sicht notiert der DAX nun wieder in der Mitte der Handelsspanne zwischen 15.600 und dem Allzeithoch von gut 16.400 Punkten. Dabei sind weitere Vorstöße auf der Oberseite wahrscheinlich, wie Marktanalyst Christoph Geyer mit Blick auf den Dreh der Indikatoren nach oben meint.

Analysten zweifeln an Geschäftsmodell von Zalando

Zalando stellen mit einem Abschlag von 5 Prozent den Verlierer im DAX. Aktuell belastet ein negativer Kommentar von Bernstein, die Analysten zweifeln an dem Geschäftsmodell. Die Abhängigkeit der Plattformen von großen Marken, die ihrerseits online aufgeholt hätten, führe zum doppelten Nachteil höherer Preisempfindlichkeit und geringerer Preissetzungsmacht. Dass es sich bei Zalando um einen reinen Online-Modeanbieter handele, stelle eine weitere Herausforderung in einer Omnichannel-Welt dar, in der neue Anbieter in kurzer Zeit Marktanteile gewännen. Bernstein glaubt nicht daran, dass Zalando seine langfristigen Ziele erreichen wird.

Siemens Energy erholen sich um weitere 5,6 Prozent. Hier helfen die jüngsten Kommentare der Analysten, unter anderem hatte am Vorabend JP Morgan für Vertrauen gesorgt, indem die Analysten die Aktien mit "Overweight" bestätigt hatten. Zuvor hatte bereits Goldman Sachs bei gesenktem Kursziel die Kaufempfehlung bekräftigt.

Bayer notieren knapp ein Prozent im Minus. Die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA, eine hochdosierte Version des gemeinsam mit dem US-Partner Regeneron entwickelten Augenmittels Eylea zunächst nicht zuzulassen, belastet. Eylea ist eines der umsatzstärksten Medikamente der beiden Unternehmen.

Übernahmefantasie weicht aus Ocado

Seit langem profitiert die Aktie von Ocado davon, dass das Unternhmen als potenzielles Übernahmeziel in den Medien genannt wird. Vor allem der mehrfach genannte mögliche Bieter Amazon sorgte für großes Interesse bei den Anlegern wie auch in der Branche. Unter anderem lobten Analysten die großartige Technologie bei Ocado, die Amazon und anderen helfen würde, ihr Lebensmittelgeschäft anzukurbeln. Im Handel wird nun davon berichtet, dass Amazon kein Interesse an dem britischen Online-Supermarkt habe. Für die Aktie geht es in London in Folge um 6,6 Prozent nach unten.

Elmos Semiconductor ziehen 7,5 Prozent an. Das Halbleiterunternehmen verkauft seine Waferfertigung in Dortmund. Sie geht für 93 Millionen Euro an das Nasdaq-notierte US-Unternehmen Littelfuse. Die Analysten von Warburg gehen davon aus, dass die Hürden für eine behördliche Genehmigung diesmal sehr niedrig liegen dürften, da Littelfuse in den USA ansässig sei. Der Transaktionspreis von 93 Millionen Euro sei leicht höher als die in der ursprünglich geplanten Transaktion mit Silex verhandelten 85 Millionen Euro. Der Verkauf an die Chinesen war damals untersagt worden.

Für die Aktie von Adler Real Estate geht es um 2 Prozent nach unten. Die Immobilienfirma ist ins Visier der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt führen am Mittwoch "umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen" durch, und zwar im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen mehrere Verantwortliche eines börsennotierten Unternehmens der Immobilienwirtschaft. Die Adler Group bestätigte die Durchsuchungen bei ihrer Berliner Tochter Adler Real Estate.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.342,73 +0,9% 37,47 +14,5%

Stoxx-50 3.956,05 +0,4% 17,19 +8,3%

DAX 15.979,40 +0,8% 132,54 +14,8%

MDAX 27.225,18 +1,2% 330,95 +8,4%

TecDAX 3.139,16 +1,4% 42,43 +7,5%

SDAX 13.282,67 +0,9% 122,43 +11,4%

FTSE 7.504,43 +0,6% 42,97 +0,1%

CAC 7.280,07 +0,9% 64,49 +12,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,33 -0,02 -0,24

US-Zehnjahresrendite 3,75 -0,01 -0,13

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Uhr Di, 18:57 % YTD

EUR/USD 1,0922 -0,3% 1,0948 1,0960 +2,0%

EUR/JPY 157,93 +0,0% 157,49 157,79 +12,5%

EUR/CHF 0,9801 +0,1% 0,9789 0,9793 -1,0%

EUR/GBP 0,8651 +0,6% 0,8596 0,8597 -2,3%

USD/JPY 144,55 +0,4% 143,89 143,98 +10,2%

GBP/USD 1,2623 -1,0% 1,2734 1,2747 +4,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2652 +0,6% 7,2362 7,2244 +4,9%

Bitcoin

BTC/USD 30.207,62 -1,7% 30.422,97 30.669,73 +82,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,59 67,70 -0,2% -0,11 -14,8%

Brent/ICE 72,18 72,26 -0,1% -0,08 -13,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,89 34,51 -1,8% -0,62 -56,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.907,98 1.913,75 -0,3% -5,77 +4,6%

Silber (Spot) 22,72 22,93 -0,9% -0,21 -5,2%

Platin (Spot) 911,13 929,50 -2,0% -18,38 -14,7%

Kupfer-Future 3,71 3,77 -1,6% -0,06 -2,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

