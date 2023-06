MÄRKTE EUROPA/DAX gibt Gewinne wieder ab

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte geben am Dienstagmittag die Aufschläge aus dem Handelsverlauf wieder ab. Der DAX kann sich bei 15.817 Punkten nur noch behaupten und notiert etwa 100 Punkte unter seinem Tageshoch. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 4.288 Punkte ebenfalls wenig verändert. Händler sind weiterhin vorsichtig und verweisen auf die Gefahr, dass die Notenbanken bei der Straffung der Geldpolitik überziehen: "Damit könnte die Konjunktur ein zweites 'Rezessionsbein' ausbilden", befürchtet ein Marktteilnehmer.

Im Fokus stehen damit im Tagesverlauf die Aussagen vom Notenbanker-Treffen in Portugal. In den USA werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht, so das Verbrauchervertrauen und vor allem die Neubauverkäufe. Trotz US-Zinsen für Immobilienkredite um 6,80 Prozent habe es zuletzt ein Anspringen der Hypothekenanträge gegeben, so dass das Überraschungspotenzial bei den US-Immobiliendaten hoch sei. Dazu kommen die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter.

Andere Marktteilnehmer hoffen darauf, dass der DAX seine Verlustserie von sechs Tagen in Folge beenden könnte. Eine längere Verlustserie als aktuell gab es zuletzt im Februar 2022. Statistisch gesehen nimmt für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, die Chance auf zumindenst kurzfristig wieder steigende Kurse rapide zu. Diejenigen, die investiert seien, hätten seit Anfang April mit DAX-Aktien kein Geld mehr verdient. Bei den Investierten drückt das auf die Stimmung. Den einen oder anderen Nicht-Investierten könnte allerdings genau das zum Kauf verleiten.

Auf Branchenseite führen Banken und Versicherungen mit Aufschlägen ihrer Stoxx-Brancheindizes von bis zu 0,6 Prozent die Gewinnerliste an. Die Verliererseite wird dagegen von den Öltiteln im Umfeld kräftig fallender Ölpreise sowie den Pharma-Aktien und den Papieren Nahrungsmittel- und Getränkebranche angeführt.

Am deutschen Markt steigen Commerzbank um 1,8 Prozent und Siemens Energy um 2,3 Prozent, beide Titel hatten zuletzt unter Druck gestanden. Auf der anderen Seite geben Infineon, VW und Merck jeweils etwa 2 Prozent ab.

Auf Erholungskurs liegen auch Immobilientitel, im DAX steigen Vonovia um 1,5 Prozent. Allerdings verlieren Hamborner REIT 5 Prozent. Das Immobilienunternehmen hat die Prognose für den Nettoinventarwert (NAV) kräftig gesenkt. Nach einem "leichten NAV-Rückgang" wird nun mit einem Bewertungsminus von 7 bis 12 Prozent gerechnet. "Das ist zinsinduziert und überrascht gerade in der Branche der Büro-Immobilien nicht mehr wirklich", kommentiert ein Händler. Allerdings überrasche der Umfang.

Kering kauft Parfümhersteller Creed

Der Gucci-Eigentümer Kering (+0,7%) kauft den für den Herrenduft Aventus bekannten Luxusparfümhersteller Creed. Damit will der Luxusgigant in den schnell wachsenden Sektor für Kosmetik und Düfte expandieren. Kering übernimmt Creed von einem Private-Equity-Vehikel von Blackrock. Konditionen des Deals wurden nicht bekannt. Creed erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr mehr als 250 Millionen Euro Umsatz. Der Parfümeur verfügt über ein weltweites Netz von rund 1.400 Verkaufsstellen. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt für die Ambitionen von Kering, eine neue Schönheitssparte aufzubauen. Modekonzerne wie Kering haben ihre Marken für Schönheitsprodukte bisher in der Regel an Dritte lizenziert, anstatt selbst ein Kosmetikgeschäft zu betreiben. Kering versucht nun, in eine Branche vorzudringen, die für die Verbraucher ein Tor zum Luxusgütermarkt darstellt.

Für die Aktie von Prosus geht es gleich um 6 Prozent nach oben. Den Impuls liefert, dass Naspers das Beteiligungsgeflecht mit der europäischen Tochter Prosus vereinfachen will, um die Fortführung von Aktienrückkäufen zu ermöglichen. Die Analysten von Jefferies gehen davon aus, dass sich die vorgeschlagene Transaktion positiv auf die Verringerung des großen Kursabschlags zum Nettovermögenswert auswirke.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.287,65 +0,2% 7,08 +13,0%

Stoxx-50 3.934,68 -0,1% -3,66 +7,8%

DAX 15.817,32 +0,0% 4,26 +13,6%

MDAX 26.805,03 -0,1% -27,77 +6,7%

TecDAX 3.107,65 -0,8% -25,57 +6,4%

SDAX 13.119,50 -0,2% -32,67 +10,0%

FTSE 7.451,58 -0,0% -2,00 +0,0%

CAC 7.190,17 +0,1% 5,82 +11,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,31 +0,00 -0,26

US-Zehnjahresrendite 3,74 +0,01 -0,14

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 18:40 % YTD

EUR/USD 1,0947 +0,4% 1,0925 1,0900 +2,3%

EUR/JPY 157,34 +0,5% 156,88 156,49 +12,1%

EUR/CHF 0,9787 +0,2% 0,9779 0,9760 -1,1%

EUR/GBP 0,8597 +0,2% 0,8576 0,8574 -2,9%

USD/JPY 143,71 +0,2% 143,61 143,57 +9,6%

GBP/USD 1,2733 +0,2% 1,2739 1,2713 +5,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2203 -0,3% 7,2148 7,2446 +4,2%

Bitcoin

BTC/USD 30.595,11 +1,4% 30.295,45 30.245,68 +84,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,58 69,37 -1,1% -0,79 -13,6%

Brent/ICE 73,42 74,18 -1,0% -0,76 -12,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,80 31,98 +2,6% +0,82 -59,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,09 1.923,31 +0,0% +0,78 +5,5%

Silber (Spot) 22,92 22,83 +0,4% +0,10 -4,4%

Platin (Spot) 933,48 929,00 +0,5% +4,48 -12,6%

Kupfer-Future 3,78 3,78 -0,2% -0,01 -1,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

