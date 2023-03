MÄRKTE EUROPA/DAX gut behauptet - Renditen steigen weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch leicht höher in den Handel gestartet. So legt der DAX um 0,2 Prozent auf 15.402 Punkte zu, damit befindet sich der Index weiter in seiner Wohlfühlzone der vergangenen Wochen im Bereich zwischen 15.275 und 15.500 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent im Plus bei 4.251 Zählern. In Folge der guten Wirtschaftsdaten aus China legt der Sektor der Minenwerte um 3,3 Prozent zu und stellt den Gewinner unter den Subindizes.

Ein positives Signal lieferten die Einkaufmanager-Indizes aus China, die deutlich angezogen haben. Die Bullen unter den Anlegern werten dies positiv, da auch die deutschen Unternehmen von einer prosperierenden Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt profitieren sollte. Auch die Nachfrage nach Rohstoffen sollte davon befeuert werden. Die Bären weisen dagegen darauf hin, dass mit einer möglichen Bereitstellung von Militärhilfe durch China an Russland der Markt wahrscheinlich beginne, das Sanktionsrisiko für chinesische Vermögenswerte und den Wechselkurs höher einzupreisen.

Am Anleihemarkt wird besonders auf die vorläufigen Verbraucherpreise aus Deutschland für den Februar geschaut. Bereits am Vortag lösten Inflationsdaten aus Spanien und Frankreich einen Abverkauf bei Anleihen aus. Verbraucherpreise gab es am Morgen aus Nordrhein-Westfalen, die um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat zulegten und damit die Anleihen eher belasten. Die Rendite der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren notiert bei 2,71 Prozent nach einem Vortageshoch bei 2,70.

Beiersdorf wächst zweistellig und ist zuversichtlich für 2023

Beiersdorf notieren nach Zahlenausweis 1 Prozent im Minus. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Gesamtjahr bei Umsatz und Gewinn mit einem zweistelligen Prozentwert zugelegt und seine eigene Prognose leicht übertroffen. Beiersdorf hat nach Ansicht der RBC-Analysten dieses Mal nicht ganz die herausragenden Ergebnisse unterbreitet, die das Unternehmen normalerweise vorlege. Aber die Geschäftszahlen seien in Ordnung: Das vierte Quartal enthalte Licht und Schatten, doch die Prognose 2023 entspreche den Erwartungen.

Aus dem MDAX hat Puma (-2%) Geschäftszahlen vorgelegt, das Unternehmen will für 2022 eine deutlich höhere Dividende zahlen. Der Sportartikelhersteller hat nach deutlich rückläufigen Gewinnen im Schlussquartal beim operativen Gewinn im Gesamtjahr die Unternehmensprognose erreicht, allerdings in der unteren Hälfte. Puma schafft es nur langsam, ihre hohen Lagerbestände abzubauen - ein Problem, das derzeit die gesamte Sportartikelbranche betrifft und aufgrund von erforderlichen Preisnachlässen auf die Margen drückt.

Die Aktie von Allfunds bricht um 13 Prozent ein, nachdem der Börsenbetreiber Euronext das Übernahmeangebot über 5,51 Milliarden Euro zurückgezogen hat. Das Werben stand von Anfang an unter keinem guten Stern, waren die zu erwartenden Synergien doch gering und äußerten sich die Euronext-Aktionäre wenig euphorisch gegenüber dem Vorhaben. Folgerichtig legt die Euronext-Aktie um 4,5 Prozent zu.

Prosiebensat1 geben um 2,5 nach. Das Medienunternehmen hat am Vorabend angekündigt, dass sich die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses und möglicherweise auch die Hauptversammlung verschieben. Zur Begründung hat der Konzern auf regulatorische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem zum Segment Commerce & Ventures gehörenden Geschäft von Jochen Schweizer mydays verwiesen. Diese Geschäfte sind nach Einschätzung der Analysten der Citi weder im Hinblick auf den finanziellen Beitrag, weniger als 2 Prozent des Konzernumsatzes, noch auf die Bewertung von Bedeutung. Aber Präzedenzfälle deuteten darauf hin, dass der Markt jede Verzögerung bei den Ergebnissen aufgrund von Schwierigkeiten bei der Freigabe durch die Wirtschaftsprüfer zumindest anfänglich mit einer gewissen Vorsicht behandeln werde.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.250,69 +0,3% 12,31 +12,1%

Stoxx-50 3.897,23 +0,0% 1,75 +6,7%

DAX 15.402,42 +0,2% 37,28 +10,6%

MDAX 28.775,24 +0,4% 127,11 +14,6%

TecDAX 3.225,51 +0,6% 18,17 +10,4%

SDAX 13.474,11 +0,7% 91,44 +13,0%

FTSE 7.904,15 +0,4% 27,87 +5,7%

CAC 7.285,05 +0,2% 17,12 +12,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,72 +0,07 +0,15

US-Zehnjahresrendite 3,96 +0,04 +0,08

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:33 Uhr Di, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0643 +0,6% 1,0616 1,0613 -0,6%

EUR/JPY 144,70 +0,4% 144,76 144,43 +3,1%

EUR/CHF 0,9985 +0,2% 0,9977 0,9936 +0,9%

EUR/GBP 0,8814 +0,3% 0,8807 0,8758 -0,4%

USD/JPY 135,97 -0,2% 136,36 136,10 +3,7%

GBP/USD 1,2072 +0,3% 1,2057 1,2116 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,8855 -1,0% 6,9096 6,9496 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 23.782,20 +2,7% 23.712,99 23.484,13 +43,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,58 77,05 +0,7% +0,53 -3,7%

Brent/ICE 83,92 83,45 +0,6% +0,47 -1,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,98 1.826,83 +0,4% +7,15 +0,6%

Silber (Spot) 21,03 20,90 +0,6% +0,13 -12,3%

Platin (Spot) 963,50 955,50 +0,8% +8,00 -9,8%

Kupfer-Future 4,13 4,10 +0,9% +0,04 +8,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 03:56 ET (08:56 GMT)