MÄRKTE EUROPA/DAX im Minus - Sanktionen treiben Erneuerbare Energiewerte

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Anschlussgewinnen am Vormittag drehen die europäischen Börsen am Dienstagmittag ins Minus. Der DAX fällt um 0,6 Prozent auf 14.436 Punkte, im Tageshoch hatte er schon über 14.600 Punkten gestanden. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,9 Prozent auf 3.917 Punkte nach. Im Blick steht die neue Runde der geplanten Anti-Russland-Sanktionen mit dem Importstopp für russische Kohle. Sie rückt die Energiewerte in den Blick: Besonders die Anbieter erneuerbarer Energien ziehen stark an. Nordex steigen 9,5 Prozent, Vestas 10,2 Prozent und Siemens Gamesa 7 Prozent. Für Siemens Energy geht es 1,7 Prozent nach oben.

Der Stoxx-Index der europäischen Versorger steigt um 0,7 Prozent, der Index der Öl- und Gaswerte um 0,6 Prozent. Dagegen verliert der Index der Bankenwerte 1,4 Prozent. Der Index der Bautitel gibt um 1,3 Prozent nach, und Autoaktien stehen mit einem Index-Minus von 1,2 Prozent ebenfalls unter Druck. "Die Lage bleibt labil und angespannt", so ein Marktteilnehmer. Sollten russische Gaslieferungen nach Europa beendet werden, dürften die Märkte deutlich fallen, erwartet er.

Im DAX fallen MTU um 5,8 Prozent, Barclays hat die Aktien auf "Equalweight" von "Overweight" heruntergenommen. Airbus geben 3,8 Prozent ab. Belastend wirken nach Angaben aus dem Handel Medienberichte, laut denen der Flugzeugbauer wegen des Kriegs in der Ukraine sowie dem Rechtsstreit mit Qatar Airways die geplante Ausweitung der Produktion der Serie A350 verzögern könnte. MTU Aero ist Airbus-Zulieferer. Infineon sinken um 3,7 Prozent und Siemens um 1,8 Prozent.

Internet-Aktien bauen Gewinne aus

Auf der anderen Seite ziehen Internet-Aktien weiter an, allen voran Shop-Apotheke, die nach einem guten Jahresstart um gut 12 Prozent steigen. Im DAX gewinnen Delivery Hero weitere 4,6 Prozent, Hellofresh 4,1 und Zalando 0,9 Prozent. About You ziehen um 6,1 Prozent an. Ein Händler meint, nach dem Ausverkauf der vergangenen Monate setzte sich nun eine Erholung durch.

Neuer Anlauf zur Aareal-Übernahme

Nach der gescheiterten Übernahme der Aareal Bank starten die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge einen erneuten Anlauf zu einem höheren Preis. Wie die Aareal Bank mitteilte, haben sich die Investoren bereits mit den Großaktionären Petrus Advisers, Talomon, Teleios und Vesa über einen Verkauf von 37 Prozent der Stimmrechte geeinigt. Nun prüfen sie ein Übernahmeangebot für die ausstehenden Anteile über 33 Euro je Aktie.

Centerbridge und Advent waren im Februar mit der Übernahme der Aareal Bank trotz Erhöhung des Angebots auf 31 Euro je Aktie an der Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent gescheitert. Petrus Advisers und Teleios Capital, die zusammen auf etwa 20 Prozent der Anteile an der Aareal Bank kommen, hatten die Offerte abgelehnt. An der Börse wird davon ausgegangen, dass das neue Gebot nun erfolgreich verlaufen dürfte. Nachdem am Vortag bereits die Spekulation auf ein zweites Gebot die Aktie der Aareal beflügelt hatte, legt die Aktie um weitere 3,9 Prozent auf 32,64 Euro zu.

Kion kassiert 2022er Prognose - wie von Citi erwartet

Nachdem Wettbewerber Jungheinrich bereits eine Warnung abgeliefert hat, ist es für die Citi-Analysten keine Überraschung, dass auch Kion ihre 2022er Prognose kassiert. Als Grund nennt das Unternehmen die andauernden erheblichen Unsicherheiten in den Beschaffungsmärkten, die sich durch den Krieg in Osteuropa sowie durch neuerliche Corona-Lockdowns massiv verstärkt hätten. Zudem hat Kion darauf verwiesen, dass das bereinigte EBIT im ersten Quartal "deutlich unter" dem vorherigen Marktkonsens von 215 Millionen Euro liege, aber im Einklang mit den kürzlich gesenkten Konsenserwartungen. Der Kurs steigt um 0,3 Prozent.

Sowohl im Handel als auch bei Analysten kommen die Erstquartalszahlen von Sixt (+6,4%) gut an. Das Unternehmen profitiere weiter von einer starken Nachfrage und gestiegenen Gebrauchtwagenpreisen, so ein Teilnehmer. Die Deutsche Bank spricht von "exzellenten" Geschäftszahlen. Diese seien weit über den Schätzungen der Analysten ausgefallen. Allerdings heißt es einschränkend, die nur bestätigte Prognose impliziere, dass die Restquartale weniger dynamisch verlaufen dürften.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.916,84 -0,9% -34,28 -8,9%

Stoxx-50 3.761,92 -0,3% -12,58 -1,5%

DAX 14.436,33 -0,6% -81,83 -9,1%

MDAX 31.697,13 +0,5% 152,55 -9,8%

TecDAX 3.359,96 +0,4% 14,62 -14,3%

SDAX 14.711,11 +0,8% 111,37 -10,4%

FTSE 7.554,65 -0,1% -4,27 +2,4%

CAC 6.620,97 -1,6% -110,40 -7,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,56 +0,06 +0,74

US-Zehnjahresrendite 2,47 +0,06 +0,96

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0969 -0,0% 1,0971 1,0993 -3,5%

EUR/JPY 134,88 +0,1% 134,43 134,91 +3,1%

EUR/CHF 1,0158 -0,1% 1,0158 1,0176 -2,1%

EUR/GBP 0,8359 -0,1% 0,8358 0,8382 -0,5%

USD/JPY 122,95 +0,1% 122,56 122,72 +6,8%

GBP/USD 1,3124 +0,1% 1,3124 1,3115 -3,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3697 -0,0% 6,3663 6,3737 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 46.617,34 +0,3% 46.749,89 45.624,99 +0,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,63 103,28 +1,3% 1,35 +41,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.929,53 1.932,79 -0,2% -3,27 +5,5%

Silber (Spot) 24,68 24,53 +0,6% +0,15 +5,9%

Platin (Spot) 984,10 989,95 -0,6% -5,85 +1,4%

Kupfer-Future 4,83 4,78 +1,0% +0,05 +8,4%

===

