MÄRKTE EUROPA/DAX mit Erholung in Richtung 14.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch im Plus gestartet. Das Börsenjahr 2022 neigt sich so langsam dem Ende entgegen, an der Börse wird noch an sieben Tagen gehandelt. Um so erstaunlicher ist, dass der von der restriktiveren Bank of Japan ausgelöste Verkaufsdruck am Vortag so gut aufgenommen wurde. Dem DAX wird zugetraut, dass er bereits die eher psychologische Marke bei 14.000 Punkten zurückerobern kann. Im frühen Handel geht es für den deutschen Aktienindex um 0,5 Prozent auf 13.955 Punkte nach oben, der Euro-Stoxx-50 legt 0,5 auf 3.822 Zähler zu.

Unterstützung kommt von der Wall Street, dort konnte der Dow-Jones-Index seine Serie schwächerer Handelstage beenden. Von den asiatischen Börsen, den wenig veränderten Renditen oder dem knapp behaupteten Euro kommen dagegen keine Impulse, auch die Ölpreise treten auf der Stelle. Am Nachmittag wird dann neben Daten vom US-Immobilienmarkt das US-Verbrauchervertrauen bekanntgegeben, was sich leicht verbessert haben dürfte.

GfK-Konsumklimaindikator steigt zum dritten Mal in Folge

Das Konsumklima in Deutschland hat sich wie erwartet aufgehellt. Der von der GfK für Januar erhobene Konsumklimaindikator stieg auf minus 37,8 (Dezember: minus 40,1) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 38,0 prognostiziert. Der dritte Anstieg in Folge beruhte laut GfK auf einer unerwartet günstigen Entwicklung der Energiepreise und den Entlastungspaketen der Bundesregierung zur Dämpfung der Energiekosten. "Dennoch kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Die Erholung des Konsumklimas, wie wir sie derzeit sehen, steht noch auf wackeligen Füßen", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Bereits zum dritten Mal in Folge legte die Einkommenserwartung zu.

Nike liefert starke Vorlage für Adidas und Puma

Mit den starken Vorlagen von Nike richten sich die Blicke hierzulande auf Adidas (+5,7) und Puma (+6,6%). Nike schossen an der Wall Street nachbörslich um 12 Prozent in die Höhe. Der Konzern hat mehr umgesetzt als erwartet und den Gewinn entgegen den Erwartungen behauptet. Zudem hat er den Umsatzausblick nach oben genommen. Die Lagerbestände gehen zurück, auch wenn sie noch hoch sind. "Puma sollten stärker profitieren als Adidas, da diese zuletzt eher am Markt vorbei produziert haben", so ein Marktteilnehmer.

Gute Zahlen des US-Logistikers Fedex rücken zudem Deutsche Post (+1,2%) in den Blick. Der Kurs des US-Konzerns legte nachbörslich um etwa 5 Prozent zu. "Der Gewinn liegt mit 3,18 Dollar je Aktie deutlich über der Prognose", so ein Marktteilnehmer. Die Schätzung lag bei 2,81 Dollar. "Damit hat Fedex stark von höheren Preisen und Einschnitten bei den Kosten profitiert", so der Marktteilnehmer. Der Umsatz hat die Erwartungen zwar verfehlt, nun rechnet Fedex bei den Volumina aber mit einer abnehmenden Abwärtsdynamik.

Nach einem Plus im Spezialistenhandel geht es nun für die Aktie von Aurubis um 6 Prozent nach unten. "In der ganzen Breite enttäuschend", so ein Marktteilnehmer zu Aurubis. Das Unternehmen hebt zwar die Dividende auf 1,80 Euro an, erwartet worden seien aber 2,10 Euro. Das operative Vorsteuerergebnis habe mit 532 Millionen Euro die Prognose um knapp 10 Prozent verfehlt, und auch der Ausblick auf 400 bis 500 Millionen im neuen Geschäftsjahr sei mau.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.819,15 +0,4% 16,66 -11,2%

Stoxx-50 3.672,42 +0,4% 13,32 -3,8%

DAX 13.942,38 +0,4% 57,72 -12,2%

MDAX 25.196,37 +0,9% 233,87 -28,3%

TecDAX 2.924,61 +0,8% 22,87 -25,4%

SDAX 11.852,87 +0,7% 88,10 -27,8%

FTSE 7.382,76 +0,2% 12,14 -0,2%

CAC 6.482,21 +0,5% 31,78 -9,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,30 -0,00 +2,48

US-Zehnjahresrendite 3,69 +0,00 +2,18

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Di, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0619 -0,1% 1,0621 1,0625 -6,6%

EUR/JPY 139,95 -0,0% 140,15 139,50 +6,9%

EUR/CHF 0,9842 -0,0% 0,9858 1,0788 -5,1%

EUR/GBP 0,8741 +0,3% 0,8732 0,8759 +4,0%

USD/JPY 131,77 +0,0% 131,95 131,36 +14,5%

GBP/USD 1,2149 -0,3% 1,2163 1,2131 -10,2%

USD/CNH (Offshore) 6,9765 +0,2% 6,9756 6,9667 +9,8%

Bitcoin

BTC/USD 16.802,96 -0,4% 16.838,31 16.831,53 -63,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,17 76,23 -0,1% -0,06 +10,8%

Brent/ICE 79,75 79,99 -0,3% -0,24 +10,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 97,86 105,69 -7,4% -7,83 +62,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.814,78 1.817,88 -0,2% -3,10 -0,8%

Silber (Spot) 23,91 24,20 -1,2% -0,29 +2,6%

Platin (Spot) 1.001,00 1.012,40 -1,1% -11,40 +3,1%

Kupfer-Future 3,81 3,80 +0,2% +0,01 -13,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

