MÄRKTE EUROPA/DAX mit Nachholbedarf kräftig aufwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig nach oben läuft der DAX zum Handelsstart am Dienstag. Während es für die meisten europäischen Indizes bereits am Pfingstmontag nach oben ging, hat der DAX nach der feiertäglichen Handelspause Nachholpotenzial. Mit Spannung dürften die Teilnehmer darauf schauen, wie das Konjunkturpaket aus Berlin ausgestaltet wird, das auf den Weg gebracht werden soll.

Mit Sorge blicken die Märkte auf die Entwicklung in den USA, wo es in vielen Städten erneut zu Unruhen gekommen ist. Nachdem es dort erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Ordnungskräften gekommen ist, droht US-Präsident Donald Trump mit dem Einsatz von Militär im eigenen Land, um für Ruhe zu sorgen. Der DAX steigt gegenüber dem Freitagsschluss um 2,6 Prozent auf 11.882 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gegenüber dem Montagsschluss um 1,2 Prozent auf 3.114 Stellen.

Lufthansa im DAX vorn

Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat nun dem Paket des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland zugestimmt. In der Vorwoche hatte er wegen der EU-Auflagen noch Bedenken. Nun steht allerdings noch die Zustimmung der Aktionäre aus. Die Lufthansa-Aktie gewinnt 6,5 Prozent.

Doch während die Airlines langsam wieder ihren Flugverkehr aufnehmen wollen, gibt es bereits neue Vorgaben von der UN-Luftverkehrsorganisation. Diese empfiehlt, einen Meter Abstand zwischen den Passagieren zu lassen. "Damit würden die Flugzeuge nur zur Hälfte ausgelastet und könnten nicht kostendeckend fliegen", so ein Aktienhändler am Morgen. Das belastet einstweilen noch nicht, Air France, IAG oder Ryanair legen jeweils mindestens 1 Prozent zu.

Bayer gewinnen 3,4 Prozent. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen verstärkt in den Fokus der Investoren rücken. Zum einen gibt es im Fall der Klage des Hausmeisters Lee Johnson einen ersten Termin vor dem Berufungsgericht in San Francisco. Dort geht es für Bayer um die Aufhebung des Schuldspruchs. Zudem gab es in den US-Medien in der Vorwoche Berichte, dass es möglicherweise bereits im Juni einen Vergleich mit den Vertretern der Glyphosat-Kläger geben könnte. Sollte dieser im Bereich der jüngst genannten 10 Milliarden Dollar liegen und zudem zukünftige Fälle beinhalten, dürfte die Aktie von Bayer davon deutlich profitieren.

Autowerte profitieren von der Hoffnung auf Kaufanreize im Konjunkturpaket des Bundes. VW steigen um 4,7 Prozent, BMW um 6 Prozent und Daimler um 8,6 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.114,35 1,18 36,43 -16,86

Stoxx-50 2.943,24 0,80 23,35 -13,53

DAX 11.882,44 2,55 295,59 -10,31

MDAX 25.870,94 1,87 474,94 -8,62

TecDAX 3.222,99 1,17 37,27 6,90

SDAX 11.655,26 2,69 305,54 -6,85

FTSE 6.182,30 0,26 15,88 -18,24

CAC 4.805,46 0,90 42,68 -19,62

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,42 -0,02 -0,66

US-Zehnjahresrendite 0,66 0,00 -2,02

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17:50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1130 -0,01% 1,1129 1,1115 -0,8%

EUR/JPY 119,92 +0,07% 119,88 119,62 -1,6%

EUR/CHF 1,0697 -0,02% 1,0696 1,0692 -1,5%

EUR/GBP 0,8880 -0,34% 0,8894 0,8922 +4,9%

USD/JPY 107,75 +0,08% 107,74 107,61 -1,0%

GBP/USD 1,2533 +0,32% 1,2512 1,2459 -5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1296 +0,02% 7,1294 7,1368 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 10.108,76 +4,79% 10.105,76 9.523,26 +40,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 35,65 35,44 +0,6% 0,21 -39,4%

Brent/ICE 38,67 38,32 +0,9% 0,35 -38,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.736,71 1.739,90 -0,2% -3,19 +14,5%

Silber (Spot) 18,22 18,30 -0,4% -0,08 +2,1%

Platin (Spot) 848,85 852,00 -0,4% -3,15 -12,0%

Kupfer-Future 2,47 2,47 -0,1% -0,00 -12,4%

