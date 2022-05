MÄRKTE EUROPA/DAX pendelt um 14.000er Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Montag im frühen Handel nach unten. Der DAX-Performance-Index notiert 0,8 Prozent tiefer bei 13.980 Punkte, gleich fünf DAX-Unternehmen zahlen zum Start in die Woche ihre Dividende an die Aktionäre: BASF (3,40 Euro), Bayer (2,00 Euro), Continental (2,20 Euro), Mercedes-Benz (5,00 Euro) und Vonovia (1,66 Euro) werden "ex" gehandelt. Der Euro-Stoxx-50 notiert 1,3 Prozent tiefer bei 3.752 Zählern. Belastend wirkt sich die Schwäche an der Wall Street aus, dort schloss die Technologiebörse Nasdaq 4,2 Prozent im Minus. Der marktbreite S&P-500-Index erwischte laut Dow Jones Market Data einen historisch schlechten Start in das Jahr. Für ihn ging es im Jahr 2022 bisher um 13 Prozent nach unten, dies ist der schlechteste Viermonatsstart seit 1939.

Umfeld für Aktien weiter schwierig

Dabei dürften die Probleme an den Kapitalmärkten erst einmal die gleichen bleiben wie in den vergangenen Wochen: Auf die Stimmung drücken das Umfeld mit der hohen Inflation und der Zinsspekulation, die Rezessionsängste, der Ukraine-Krieg und die Lockdowns in China, heißt es. Die schwachen chinesischen Einkaufsmanager-Indizes vom Wochenende dürften die Entwicklung zusätzlich belasten. Die Umsätze könnten am Montag erst einmal zurückgehen. Denn viele Börsen bleiben am Montag zu, weil der Mai-Feiertag nachgeholt wird. In Europa ist davon die Londoner Börse betroffen.

Am Morgen gab es bereits Daten aus Deutschland, so ist der Umsatz im Einzelhandel im März etwas schwächer als erwartet gewesen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent, von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert. Für das erste Quartal meldete Destatis eine Umsatzstagnation. Am Nachmittag könnten in den USA die Bauausgaben und der ISM für das verarbeitende Gewerbe für Impulse sorgen.

Coba: Schwacher Euro zum Dollar gerechtfertigt

Das Euro-Dollar-Paar steht weiter im Blick. Weil es kaum eine Notenbank derzeit mit falkenhaften Taten zur Begegnung der Inflation so eilig habe wie die US-Notenbank, könne auch kaum eine Zentralbank mehr für die Attraktivität ihrer Währung tun. Weil aber kaum eine so wenig tue wie die EZB, sei ein schwacher Euro ebenso gerechtfertigt wie ein starker Dollar, befindet Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Die Frage sei, was "schwach" und "stark" in Wechselkurseinheiten heiße. Nach Kaufkraftparität wären Eurokurse um 1,40 Dollar ausgeglichen, der Euro sei also schon extrem billig, so der Experte.

Noch sei derweil nicht von einer EU-weiten Rezession auszugehen, die negativ für den Euro sein dürfte. Daher gebe es auch keinen Grund, den Euro tiefer zu handeln. Gleichzeitig sei aber die Gefahr, dass Europas Konjunktur angesichts der Gaslieferproblematik aus Russland unter Störungen der Energieversorgung leiden könnte, keineswegs gebannt, zumal sich nun auch die deutsche Regierung für ein Ölembargo gegen Russland ausspreche. Damit gebe es wenig Gründe für eine nachhaltige Erholung des Euro. Sollte es zu einer flächendeckenden Energie-bedingten Rezession in Europa kommen, hält Leuchtmann Euroniveaus um die Parität für wahrscheinlich - je nach Ausmaß auch mehr. Zum Start der neuen Woche geht der Euro mit 1,0517 Dollar um nach 1,0550 am späten Freitag.

Kurssturz bei Adler

Der Kurssturz in der Aktie der Adler Group beschleunigt sich: "Mit dem Versagungsvermerk für den Jahresabschluss nehmen die Probleme stark zu", sagt ein Marktteilnehmer. Anleger sollten das Motto "never touch a falling knife" berücksichtigen. Zum Start in die Woche fällt die Aktie mit dem "Disclaimer of Opinion" der Wirtschaftsprüfer um 43 Prozent auf 4,09 Euro und markiert ein neues Allzeittief

Positiv dürfte bei Airbus gewertet werden, dass Australiens größte Fluggesellschaft Qantas Airways Dutzende von Flugzeugen beim europäischen Hersteller bestellen will, darunter auch neue Flugzeuge für Nonstop-Flüge zwischen Australien und den USA und Großbritannien. Qantas erklärte, dass die neuen Ultralangstrecken-Nonstop-Flüge, die als "Projekt Sunrise" bezeichnet werden, ab Ende 2025 starten und zunächst Sydney mit London und New York verbinden werden. Airbus (-0,3)zeigen relative Stärke.

Für die Aktie von Vestas geht es um gut 3 Prozent nach unten. Der Umsatz entwickelt sich gut, aber der Verlust ist höher als erwartet", sagt Heino Ruland von Ruland Research mit Blick auf Vestas. Der Verlust liege bei 60 Cent je Aktie, erwartet worden seien 13 Cent. "Grund sind Abschreibungen wegen Russland und Ukraine", so der Analyst. Im Schlepptau fallen Siemens Energy um 2,9 Prozent und Siemens Gamesa um 2,5 Prozent.

Die Aktien des Automobilzulieferers Stabilus notieren knapp im Minus. Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal haben die Erwartungen leicht übertroffen, und zwar sowohl auf der Umsatz- als auch auf der EBIT-Seite. "Allerdings ist die Aktie mit einem KGV von etwas 10 für einen Autozulieferer auch nicht billig", sagt ein Marktteilnehmer.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.740,02 -1,7% -62,84 -13,0%

Stoxx-50 3.689,94 -1,0% -36,27 -3,4%

DAX 13.977,68 -0,9% -120,20 -12,0%

MDAX 29.823,42 -0,9% -269,64 -15,1%

TecDAX 3.094,23 -1,1% -34,81 -21,1%

SDAX 13.666,00 -1,2% -160,69 -16,8%

FTSE 0,00 0% 0,00 +2,2%

CAC 6.451,36 -1,3% -82,41 -9,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,95 +0,01 +1,13

US-Zehnjahresrendite 2,94 +0,01 +1,43

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0544 -0,0% 1,0516 1,0538 -7,3%

EUR/JPY 137,38 +0,3% 137,11 136,76 +5,0%

EUR/CHF 1,0254 -0,1% 1,0246 1,0251 -1,2%

EUR/GBP 0,8388 +0,1% 0,8385 0,8390 -0,2%

USD/JPY 130,22 +0,2% 130,39 129,78 +13,1%

GBP/USD 1,2571 -0,1% 1,2541 1,2561 -7,1%

USD/CNH (Offshore) 6,6764 +0,4% 6,6859 6,6419 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 38.989,55 +1,7% 39.007,25 38.974,71 -15,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,72 104,69 +0,0% 0,03 +42,7%

Brent/ICE 106,61 107,14 -0,5% -0,53 +40,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.886,31 1.896,80 -0,6% -10,48 +3,1%

Silber (Spot) 22,81 22,78 +0,1% +0,03 -2,2%

Platin (Spot) 939,69 946,83 -0,8% -7,14 -3,2%

Kupfer-Future 4,32 4,40 -2,0% -0,09 -3,0%

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2022 03:35 ET (07:35 GMT)