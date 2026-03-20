MÄRKTE EUROPA/DAX rutscht wieder unter die 23.000 Punkte

DOW JONES--Europas Börsen geben bis Freitagmittag die Gewinne weitgehend ab, auch wenn der Preis für die Ölsorte Brent leicht zurückkommt auf aktuell rund 107 Dollar das Fass. Im frühen Geschäft lag der Preis zeitweise bei 106 Dollar. Für etwas Entspannung hatten Aussagen des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu gesorgt: Die Militärschläge hätten Irans Fähigkeit zur Anreicherung von Uran zerstört, der Krieg werde sehr viel schneller enden als viele glaubten, berichtet die FT. "Angesichts der entstandenen Schäden und der wahrscheinlich längere Zeit erhöhten Energiepreise wird ein Kriegsende sicherlich nicht zu einer sofortigen Aufholung aller Kursverluste führen. Aber ein Ende der Kampfhandlungen würde den Markt wieder ruhiger und berechenbarer machen", heißt es bei QC Partners.

Gegen eine rasche Erholung der Börsen sprechen auch die erhöhten Inflationsrisiken. Die Inflation sieht die EZB im laufenden Jahr nun bei 2,6 statt 1,9 Prozent. Trotzdem rechnet die Notenbank im Basisszenario damit, dass sich die Lage auf der Inflationsseite 2027 wieder entspannen und in Richtung Zielmarke von zwei Prozent zurückgehen sollte. "Die Prognosen sind aber mit großer Unsicherheit behaftet, was die EZB auch betont. Auf einen klaren geldpolitischen Pfad legt sie sich deshalb nicht fest", so die DZ Bank. Der Markt rechne mit zwei weiteren Zinserhöhungen von jeweils 0,25 Prozent in diesem Jahr. "Entscheidend ist, wie lange der Krieg im Nahen Osten noch dauert. Zieht sich die militärische Auseinandersetzung in die Länge, dürfte die Inflation spürbar zurückkehren."

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 22.870 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 5.634 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt gibt der Euro etwas nach auf etwa 1,1580 Dollar, am Anleihemarkt ziehen die Renditen leicht an. Gold notiert nach dem jüngsten Abverkauf 0,8 Prozent höher bei 4.683 Dollar die Feinunze.

Der Verfall von Futures/Optionen auf den Euro-Stoxx-50/Stoxx-50 ist weitgehend geräuschlos über die Bühne gegangen. Allerdings dürften viele Anleger bereits in den vergangenen Tagen Positionen glatt gestellt haben. Im Handel heißt es dazu, dass das recht hohe Absicherungsniveau seit Ausbruch des Irankriegs eine Stütze für die Börsen dargestellt habe. Nun würden die Karten neu gemischt.

Elmos Semiconductor könnte nach Informationen von Reuters verkauft werden. Die Gründer prüften einen Ausstieg aus dem Unternehmen und hätten Morgan Stanley als Berater für den Verkaufsprozess engagiert, schreibt die Nachrichtenagentur und beruft sich auf mehrere namentlich nicht genannte Quellen. Der deutsche Chipzulieferer für die Autoindustrie hat laut Reuters erste Gespräche mit potenziellen Käufern aufgenommen, darunter ein großer Halbleiterkonzern. Logische Kandidaten wären Infineon aus Deutschland und das US-Unternehmen Qualcomm. Elmos gewinnen 10,8 Prozent. Infineon erhöhen sich um 4,8Prozent, allerdings stützt hier vor allem eine Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan.

Für Unilever geht es 1,4 Prozent nach oben. Die Meldung, dass der Konzern Gespräche mit dem US-Unternehmen McCormick über sein Lebensmittelgeschäft führe, ist für den Handel keine große Sache. Details werden keine genannt. Seit Monaten ist eine mögliche Abspaltung der Lebensmittelsparte Thema am Markt.

Fedex hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie reagierte darauf mit nachbörslichen Aufschlägen von 10 Prozent, das Papier der Deutschen Post rückt im Windschatten um 1,9 Prozent vor.

Die Fuchs-Aktie gibt nach Viertquartalszahlen um 1 Prozent nach. Die Zahlen sind sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite besser als erwartet ausgefallen. Der Dividendenvorschlag liegt mit 1,23 Euro je Anteilsschein über der Erwartung von 1,20 Euro. Der Ausblick ist dagegen durchwachsen. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll auf circa 3,7 Milliarden Euro steigen. Das EBIT sieht Fuchs bei etwa 450 Millionen Euro. Dem stehen Konsensschätzungen von 3,628 Milliarden Euro sowie 459 Millionen Euro entgegen.

PNE (+3,1%) kalkuliert in seiner Planung für das laufende Jahr mit einem um Sondereffekte bereinigten Konzern-EBITDA zwischen 110 und 140 Millionen Euro. Die Prognose liege oberhalb des Marktkonsenses, teilte das Unternehmen mit.

Die Aktien der Rüstungsfirma Vincorion haben am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt verzeichnet. Der erste Kurs lag bei 19,30 Euro nach einem Ausgabepreis von 17 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei 19,17 Euro. Im Rahmen der Platzierung wurden insgesamt rund 20,3 Millionen Aktien aus dem Bestand des bisherigen Hauptaktionärs Star Capital zu einem Preis von 17,00 Euro pro Aktie bei Investoren untergebracht, teilte der Konzern mit und bezifferte das gesamte Platzierungsvolumen, inklusive der Greenshoe-Option, auf circa 345 Millionen Euro. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 850 Millionen Euro zum Zeitpunkt des Börsengangs.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.633,87 +0,4 20,04 5.613,83 16,8

Stoxx-50 4.879,76 +0,1 6,79 4.872,97 11,9

DAX 22.870,42 +0,1 30,86 22.839,56 19,9

MDAX 28.403,00 -0,1 -20,08 27.039,42 15,3

TecDAX 3.474,22 +0,1 2,73 3.091,28 4,8

SDAX 16.480,03 +0,6 102,10 13.062,07 22,4

CAC 7.826,16 +0,2 18,29 7.807,87 10,0

SMI 12.522,96 +0,5 63,42 12.459,54 11,4

ATX 5.301,45 +0,7 38,43 5.263,02 38,3

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 46.021,43 -0,4 -203,72 46.225,15

S&P-500 6.606,49 -0,3 -18,21 6.624,70

NASDAQ Comp 22.090,69 0,0 0,00 22.090,69

NASDAQ 100 24.355,28 0,0 0,00 24.355,28

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,86 +0,02 3,90 3,82

5 Jahre 3,94 +0,02 3,96 3,90

10 Jahre 4,30 +0,02 4,31 4,27

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:09

EUR/USD 1,1576 -0,1 -0,0012 1,1588 1,1522

EUR/JPY 183,57 +0,5 0,8200 182,75 182,1900

EUR/CHF 0,9096 -0,4 -0,0037 0,9133 0,9120

EUR/GBP 0,8639 +0,2 0,0013 0,8626 0,8620

USD/JPY 158,55 +0,5 0,8300 157,72 158,1000

GBP/USD 1,3397 -0,3 -0,0033 1,343 1,3364

USD/CNY 6,8857 -0,2 -0,0141 6,8998 6,8998

USD/CNH 6,8906 +0,2 0,0123 6,8783 6,8942

AUS/USD 0,7084 -0,0 -0,0002 0,7086 0,7042

Bitcoin/USD 70.617,46 +0,2 124,89 70.492,57 69.297,45

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,08 -1,1 -1,06 96,14

Brent/ICE 106,73 -1,8 -1,92 108,65

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.683,15 +0,8 34,92 4.648,23

Silber 72,03 -1,2 -0,87 72,90

Platin 1.971,77 +0,0 0,67 1.971,10

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March 20, 2026 08:28 ET (12:28 GMT)