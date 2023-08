MÄRKTE EUROPA/DAX schwach- Anleger nach US-Runterstufung vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte setzen ihre Abwärtsbewegung zur Wochenmitte mit Dynamik fort. Der DAX verliert 1,2 Prozent auf 16.047 Punkte. Im Tagestief hatte der Index schon bei 15.955 Punkten gelegen. Ein breiter Abverkauf drückt nahezu alle DAX-Werte mehr oder weniger deutlich ins Minus. Der Euro-Stoxx-50 reduziert sich ebenfalls um 1,2 Prozent auf 4.355 Punkte.

"Die Lage trübt sich ein", sagt ein Marktteilnehmer. Einerseits seien die Vorlagen aus den USA und aus Asien negativ. Andererseits hätten zuletzt auch die schwachen VDMA-Auftragseingänge auf eine Eintrübung der Konjunktur und schwächere Unternehmensgewinne hingedeutet. Zugleich dürften die Erwartungen an einen Rückgang der Inflation und damit auf Zinsunterstützung mit dem jüngsten Ölpreisanstieg überzogen sein: "Auch in den USA könnten sich die Basiseffekte umkehren und bald wieder zu höheren Inflationsraten führen", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Fitch hat zudem den USA das Top-Rating "AAA" entzogen und die Bonität auf "AA+" gesenkt. "Die Herunterstufung durch die Ratingagentur sollte keine goßen Auswirkungen auf die in den USA angelegten Gelder internationaler Investoren haben", heißt es von Mohit Kumar, Chef-Volkswirt bei Jefferies. Viele Investoren hätten sich von dem AAA-Kriterium bereits verabschiedet, da Deutschland der einzige große Markt sei, der diese Anforderung noch erfülle. Es lasse sich jedoch ein mittelfristiger Trend feststellen, dass Alternativen zum US-Dollar als Reservewährung gesucht würden, insbesondere in Asien, so Kumar. Der Euro handelt bei knapp 1,10 Dollar und damit kaum verändert zum Vortag.

Die Ratingagentur Fitch spricht in dem Begleittext unter anderem von Verunsicherung wegen der jährlich wiederkehrenden Diskussion um den Schuldendeckel. Damit wird die Kreditwürdigkeit der USA von den drei relevanten Ratingagenturen nur noch von Moody's mit dem Spitzenwert eingestuft.

Siemens Healthineers nach Zahlen unter Druck

Die Berichtssaison hält die Anleger weiterhin in Atem, die eingetrübte Stimmung und ihre zu beobachtende Risikoaversion überschattet aktuell auch manch positves Unternehmensergebnis. Siemens Healthineers überraschten negativ und führen mit einem Abschlag von 6,8 Prozent die DAX-Verliererliste an. Die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal werden von Jefferies als uneinheitlich eingestuft. Die Zahlen der US-Tochter Varian enttäuschten und ein schwacher Auftragseingang überschatte eine gute Entwicklung bei Imaging und ein solides Ergebnis bei Diagnostics. Zwar habe eine deutlich gesenkte Steuerquote es ermöglicht, die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2023 zu bestätigen, doch erfordere ein niedrigerer Margenausblick bei Varian eine deutliche Beschleunigung im vierten Quartal.

Das zweite Quartal von Fresenius, ohne die Tochter Fresenius Medical Care (FMC), entsprach im Wesentlichen den Erwartungen, wie es von Jefferies heißt. Die Anhebung der Umsatzprognose für 2023 sei allerdings eine positive Überraschung, die Analysten hatten erwartet, dass der Konzern sowohl die Umsatz- als auch die EBIT-Prognose beibehalten würde. Die Aktie gibt mit dem schwachen Gesamtmarkt um 2,1 Prozent nach.

Die Papiere der Dialysetochter FMC fallen trotz guter Zahlen um 1,7 Prozent. Die Gewinnkennziffern für das zweite Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, heißt es. Zugleich zeige sich FMC etwas optimistischer für das Gesamtjahr, erwartet werde nun ein stabiles oder im niedrigen einstelligen Prozentbereich rückläufiges EBIT. Bisher war FMC von einem stabilen bis im hohen einstelligen Bereich rückläufigen EBIT ausgegangen.

Symrise-Marge schwächer als befürchtet

Von vergleichsweise schwachen Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer bei Symrise (-3,7%). Das Unternehmen habe die Erwartungen nicht erfüllt, und auch die Marge sei noch stärker gesunken als befürchtet. Das organische Umsatzwachstum habe mit 5,5 Prozent weit unter dem Konsens von 6,7 Prozent gelegen, merkt Bernstein an. Die Papiere von Auto1 fallen nach Quartalszahlen um 12,9 Prozent.

Auch für die Schaeffler-Aktie geht es trotz guter Ergebnisse mit dem Gesamtmarkt um 2,6 Prozent nach unten. Die Prognosen für das EBIT und für den freien Cashflow hat der Autozulieferer nach oben genommen. "Vor allem die Margen entwickeln sich deutlich besser als erwartet", so ein Marktteilnehmer.

Für die Aktie von Hugo Boss geht es trotz vergleichsweise guter Aussagen um 2,6 Prozent nach unten. Das Mode-Unternehmen rechnet nun mit einem EBIT-Anstieg um 20 bis 25 Prozent statt um 10 bis 20 Prozent. Die Baader-Analysten sprechen von starken Zahlen, die alle Erwartungen übertroffen haben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.354,99 -1,2% -52,55 +14,8%

Stoxx-50 3.967,88 -1,2% -47,76 +8,7%

DAX 16.046,89 -1,2% -193,51 +15,3%

MDAX 28.196,97 -1,3% -374,26 +12,3%

TecDAX 3.245,53 -1,8% -58,85 +11,1%

SDAX 13.478,71 -1,1% -145,30 +13,0%

FTSE 7.564,45 -1,3% -101,82 +2,9%

CAC 7.330,42 -1,0% -75,66 +13,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,51 -0,04 -0,06

US-Zehnjahresrendite 4,03 -0,00 +0,15

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0971 -0,4% 1,0983 1,0965 +2,5%

EUR/JPY 156,59 -0,5% 156,85 157,17 +11,6%

EUR/CHF 0,9634 +0,2% 0,9610 0,9606 -2,7%

EUR/GBP 0,8591 -0,3% 0,8605 0,8603 -2,9%

USD/JPY 142,73 -0,0% 142,80 143,37 +8,9%

GBP/USD 1,2770 -0,2% 1,2764 1,2745 +5,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1889 +0,1% 7,1943 7,1894 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 29.455,02 +0,8% 29.647,45 28.795,52 +77,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,84 81,37 +0,6% +0,47 +3,8%

Brent/ICE 85,34 84,91 +0,5% +0,43 +3,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,88 27,12 +2,8% +0,75 -66,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.950,09 1.944,36 +0,3% +5,73 +6,9%

Silber (Spot) 24,31 24,38 -0,3% -0,07 +1,4%

Platin (Spot) 928,83 936,00 -0,8% -7,18 -13,0%

Kupfer-Future 3,87 3,91 -0,9% -0,04 +1,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 06:32 ET (10:32 GMT)