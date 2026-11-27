DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich die jüngste Erholungsbewegung zum Wochenausklang fort - wenn auch mit reduziertem Tempo. Zwar fehlen Vorgaben aus den USA nach dem Thanksgivings-Feiertag, die Futures auf die US-Indizes deuten aber auf eine sehr feste Eröffnung an der Wall Street hin. Dort wird am so genannten Black Friday nach dem Feiertag allerdings nur verkürzt gehandelt. Der DAX verbessert sich um 0,6 Prozent auf 25.370 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,0 Prozent auf 6.077 Punkte nach oben.

Technologie-Aktien legen am deutlichsten zu, ihr Subindex steigt um 2,2 Prozent. Auch Rüstungsaktien liegen wieder sehr fest im Markt mit einem Indexplus von 1,7 Prozent. Am Ende rangieren erneut Aktien aus Branchen, die als weniger zyklisch und zinsreagibel gelten. Unter anderem geben Nahrungsmittelaktien um 0,9 Prozent nach.

Für Rückenwind dürften auch Preisdaten aus Frankreich und Spanien sorgen. Dort ist die Inflation im November im Vergleich zum Vormonat deutlicher zurückgegangen. In beiden Fällen fielen die Raten zudem klar unter den Ökonomen-Schätzungen aus. Das dürfte die Erwartungen weiterer EZB-Zinserhöhungen etwas dämpfen, wenngleich die Inflation noch weiter klar über dem Ziel der EZB liegt.

Im Blick haben die Akteure auch den Ölpreis. Angesichts der anhaltenden Attacken auf die saudische Energie-Infrastruktur hatte Brent zwischenzeitlich wieder bei fast 98 Dollar das Fass notiert, hat diese Gewinne mittlerweile allerdings wieder vollständig abgegeben. Sollte die 100-Dollar-Marke wieder geknackt werden, könnte dies auch wieder schnell zum Thema an den Börsen werden, heißt es im Handel.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen an. Dabei dürfte die wieder verbesserte Stimmung für Aktien und damit gestiegenen Risikobereitschaft eine Rolle spielen. Zuletzt waren im Zuge der Schwäche an den Aktienmärkten noch Umschichtungen von Aktien in Anleihen beobachtet worden, das dürfte sich nun teils wieder umkehren.

Positiv wird im Handel vermerkt, dass sich die Marktbreite erweitert habe und nicht nur Technologieaktien gekauft würden. Insgesamt habe sich der deutsche Aktienmarkt in Abwesenheit der amerikanischen Investoren ausgesprochen gut geschlagen, heißt es von CMC. "Die Anleger bringen sich für eine mögliche Weihnachtsrally in Stellung - noch fehlt allerdings der entscheidende Impuls, um diese auch ins Rollen zu bringen".

Schnäppchenjäger griffen nach den jüngsten Verlusten zu. Eine positive Feiertagswoche sei allerdings noch kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally, der eigentliche Belastungstest folge in der kommenden Woche, meint IG-Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi.

Im Fokus steht die SAP-Aktie, deren Kurs sich aber nur wenig verändert zeigt. Laut Medienberichten erwägt der Softwareriese den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Die Analysten von Citi zeigen sich davon nicht überrascht, sie sprechen von einem KI-getriebenen Konzernumbau. Bei der Kursfindung dürfte unterdessen auch eine Rolle spielen, dass SAP laut einem Spiegel-Bericht mit einem "aktiven IT-Sicherheitsvorfall" zu kämpfen haben soll. Das Unternehmen erklärte allerdings, bislang keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Kundendaten gefunden zu haben.

Erneut abwärts geht es für Commerzbank, diesmal um 2,0 Prozent. Hier dürfte auch Übernahmefantasie entweichen. Mit dem abgeschlossenen Genehmigungsverfahren habe Unicredit eine starke Position erreicht. Damit könnte die Hoffnung schwinden, dass die Italiener den verbliebenen Aktionären noch ein verbessertes Angebot unterbreiten. Das bisherige Tauschangebot ist bereits ausgelaufen.

Im Rüstungssektor legt der Kurs von Rheinmetall um 3,2 Prozent zu. Das Unternehmen hat parallel zu seinem Kapitalmarkttag einen Auftrag im Wert von 738 Millionen Euro über die Lieferung von Dutzenden seiner Lynx-Panzer an Rumänien erhalten. Derweil senkte Rheinmetall seine Ziele für 2030 in allen Sparten, was Analysten im Vorfeld aber vielfach schon so erwartet hatten. Die Neuausrichtung stelle die Glaubwürdigkeit wieder her, beantworte aber nicht die Frage, was nach 2030 komme, heißt es von MWB.

Thales gewinnen 1,9 Prozent. Der französische Konzern will einen Mehrheitsanteil am Lasertechnologie-Unternehmen Lumibird übernehmen.

Hypoport nehmen an der Erholung nicht teil und geben um 0,6 Prozent nach. Das Unternehmen soll den Vorsteuergewinn für 2023 aus Sicht der Bafin um mindestens 10 Millionen Euro zu hoch angesetzt haben.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.077,23 +1,0 62,49 6.014,74 4,9

Stoxx-50 5.321,54 +0,8 43,60 5.277,94 8,2

DAX 25.369,94 +0,6 154,42 25.215,52 3,6

MDAX 29.596,56 +1,1 332,59 27.039,42 -3,3

TecDAX 3.879,70 +1,2 44,18 3.091,28 7,1

SDAX 17.378,03 +0,8 137,35 13.062,07 1,2

FTSE 10.674,96 +0,6 65,66 10.609,30 7,5

CAC 8.125,51 +0,2 16,77 8.108,74 -0,3

SMI 14.832,65 +0,1 14,97 14.817,68 11,8

ATX 6.234,73 +2,1 129,17 6.105,56 17,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02

EUR/USD 1,0964 -0,0 -0,0003 1,0967 1,0972

EUR/JPY 174,8 +0,1 0,1200 174,68 174,8100

EUR/CHF 0,9149 -0,0 -0,0003 0,9152 0,9152

EUR/GBP 0,8348 -0,2 -0,0017 0,8365 0,8364

USD/JPY 159,41 +0,1 0,1600 159,25 159,3100

GBP/USD 1,3132 +0,2 0,0022 1,311 1,3109

USD/CNY 6,6541 -0,1 -0,0056 6,6597 6,6597

USD/CNH 6,6551 -0,1 -0,0062 6,6613 6,6619

AUS/USD 0,6672 +0,6 0,0040 0,6632 0,6627

Bitcoin/USD 61.600,81 +1,4 840,21 60.760,60 60.754,24

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,22 +1,8 1,54 83,68

Brent/ICE 96,51 -0,1 -0,06 96,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.670,01 +2,9 103,87 3.566,14

Silber 43,97 +5,9 2,47 41,50

Platin 1.346,67 +4,3 56,05 1.290,62

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 07:36 ET (12:36 GMT)