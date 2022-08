MÄRKTE EUROPA/DAX startet etwas leichter in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind etwas leichter in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX verliert im frühen Geschäft 0,4 Prozent auf 13.486 Stellen, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,5 Prozent tiefer bei 3.712 Punkten. Die Aktienmärkte in Asien haben etwas leichter tendiert und geben damit die Richtung vor. Die Anleihen starten ebenfalls kaum verändert, nachdem es für die Renditen am Freitag nach oben gegangen war. Wie bereits in der Vorwoche wird mit einem dünnen Handelsvolumen gerechnet. Öl notiert am Terminmarkt weiter volatil und startet ebenfalls etwas tiefer in die Woche, so handelt ein Barrel der Sorte Brent am Morgen 1,6 Prozent niedriger bei 95,13 Dollar.

Zu den wichtigsten Terminen der Woche gehört das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, das am Freitag startet. Die Marktstrategen der UBS gehen davon aus, dass sich dort US-Notenbankchef Jerome Powell falkenhaft äußern wird. Notenbankmitglieder haben den Markt bereits auf einen September-Zinsschritt von 75 Basispunkten eingestimmt. Dass der Zinserhöhungszyklus erst bei stark fallenden Inflationsdaten endet oder wenigstens pausiert, sollte ebenfalls weitgehend eingepreist sein. Die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA, der deutsche ifo-Geschäftsklima-Index und die Einkaufsmanager-Indizes werden in den kommenden Tagen rückläufig erwartet.

Fresenius nach CEO-Wechsel im Plus erwartet

Für die Aktie von Fresenius geht es um 5 Prozent nach oben. Am späten Freitagabend teilte Fresenius mit, dass der derzeitige Vorstandsvorsitzende Stephan Sturm Ende September aus dem Unternehmen ausscheidet und die Führung an den Vorstandsvorsitzenden von Fresenius Kabi, Michael Sen, übergibt. Die Wahl des neuen CEO dürfte keine Überraschung sein. Die Analysten der Citi sind der Ansicht, dass die Übergabe womöglich etwas früher als erwartet stattfindet. Der Wechsel bedeutet, dass bis Oktober in einem Zeitraum von 18 Monaten vier der wichtigsten Führungspositionen in der gesamten Organisation neu besetzt wurden bzw werden: die des FMC-CEO, des Kabi-CEO, des Fresenius-SE-Finanzvorstands und des Fresenius-SE-Vorstandsvorsitzenden. Die Analysten gehen davon aus, dass der Wechsel bei Fresenius von den Anlegern begrüßt werden wird. Fast alle Herausforderungen, mit denen sich die Bad Homburger in den letzten Jahren konfrontiert sahen, seien nicht selbst verschuldet gewesen. Es sei nun Aufgabe des neuen Managements, ein nachhaltiges, defensives Ertragswachstum zu implementieren.

Die Vodafone Group steht vor dem Verkauf ihres Geschäfts in Ungarn. Der britische Telekom-Konzern will Vodafone Ungarn für einen Unternehmenswert von 1,77 Milliarden Euro an 4iG Public Limited Company und Corvinus, eine ungarische Staatsholding, verkaufen. Die Transaktion ist Teil der Strategie der ungarischen Regierung, ein nationales führendes Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie in ungarischem Besitz aufzubauen.

Gegen den Trend geht es auch für die Aktie von Encavis 1 Prozent nach oben, nachdem der Kauf von drei Solarparks in den Niederlanden bekannt gegeben wurde. Das Hamburger Unternehmen erwirbt die von Baywa gebauten Anlagen mit einer Gesamterzeugungskapazität von 48 Megawatt. Alle werden in den ersten 15 Jahren des Betriebs von der niederländischen Einspeisevergütung SDE+ profitieren.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.692,34 -1,0% -37,98 -14,1%

Stoxx-50 3.657,40 -0,4% -14,55 -4,2%

DAX 13.397,11 -1,1% -147,41 -15,7%

MDAX 26.554,26 -1,6% -430,71 -24,4%

TecDAX 3.084,27 -0,8% -25,34 -21,3%

SDAX 12.485,08 -1,3% -168,85 -23,9%

FTSE 7.518,36 -0,4% -32,01 +2,2%

CAC 6.424,55 -1,1% -71,28 -10,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,20 -0,03 +1,38

US-Zehnjahresrendite 2,96 -0,01 +1,45

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.706,74 -0,9% -292,30 -7,2%

S&P-500 4.228,48 -1,3% -55,26 -11,3%

Nasdaq-Comp. 12.705,22 -2,0% -260,13 -18,8%

Nasdaq-100 13.242,90 -1,9% -263,09 -18,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,24 +1,7 3,22 250,8

5 Jahre 3,08 -0,7 3,09 182,0

7 Jahre 3,04 -0,9 3,05 159,8

10 Jahre 2,96 -1,0 2,97 145,1

30 Jahre 3,19 -2,3 3,21 128,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:23 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0014 -0,3% 1,0033 1,0038 -11,9%

EUR/JPY 137,07 -0,2% 137,51 137,64 +4,7%

EUR/CHF 0,9606 -0,2% 0,9626 1,0421 -7,4%

EUR/GBP 0,8482 -0,1% 0,8483 0,8508 +1,0%

USD/JPY 136,90 +0,0% 137,07 137,13 +18,9%

GBP/USD 1,1807 -0,2% 1,1828 1,1798 -12,8%

USD/CNH (Offshore) 6,8475 +0,2% 6,8425 6,8413 +7,8%

Bitcoin

BTC/USD 21.187,65 -1,6% 21.440,17 21.364,04 -54,2%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,20 90,77 -1,7% -1,57 +24,7%

Brent/ICE 95,06 96,09 -1,1% -1,03 +27,6%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 269,96 257,40 +4,9% +12,56 +234,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.738,70 1.747,47 -0,5% -8,77 -5,0%

Silber (Spot) 18,94 19,05 -0,6% -0,11 -18,7%

Platin (Spot) 884,25 898,03 -1,5% -13,78 -8,9%

Kupfer-Future 3,63 3,66 -0,8% -0,03 -18,0%

YTD zu Vortagsschluss

===

