MÄRKTE EUROPA/DAX startet mit angezogener Handbremse leicht höher

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Montag im frühen Handel leicht höher. Derweil ist auch zu Beginn der neuen Woche kein Ende der Seitwärtsbewegung in Sicht. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 15.961 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,4 Prozent. Thomas Altmann, Portfoliostratege bei QC Partners, weist am Morgen darauf hin, dass in der vergangenen Woche die Börsenumsätze der 40 DAX-Werte an jedem einzelnen Handelstag unter dem bisherigen Jahresmittel lagen. Das sei an Lethargie kaum zu überbieten.

An der Börse heißt es derweil, dass solange das Damoklesschwert einer ungelösten Frage zur US-Schuldenobergrenze über den Börsen schwebe, sich auch nichts ändern dürfte. US-Präsident Joe Biden zeigte sich jüngst zuversichtlich, eine Einigung mit den Republikanern zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls des Landes zu finden, am Dienstag sollen die Gespräche weitergeführt werden.

Siemens Energy muss wegen Gamesa Gewinnprognose weiter senken

Wegen einer deutlichen Ausweitung der Verluste beim Windanlagenhersteller Siemens Gamesa im zweiten Quartal hat der Mutterkonzern Siemens Energy seine Ergebniserwartungen für das laufende Geschäftsjahr erneut nach unten korrigiert. Der Nettoverlust kann nicht wie im Januar angekündigt auf Vorjahresniveau (-712 Millionen Euro) gehalten werden, sondern wird um bis zu einem niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag höher ausfallen. "Die Auftragseingänge sind aber enorm stark", so ein Marktteilnehmer. Sie lägen etwa 55 Prozent über Vorjahr und etwa 20 Prozent über den Erwartungen. Für die Aktie geht es ein knappes Prozent nach oben.

Nagarro mit Prognosesenkung schwach erwartet

Nach sieben aufeinanderfolgenden Erhöhungen der Prognosen ist dies laut der Jefferies-Analysten die erste Gewinnwarnung von Nagarro (1%) seit der Abspaltung im Dezember 2020. Die Analysten erwarten angesichts der geringeren Prognosesicherheit der Nachfrage kurzfristig Druck auf der Aktie. Für diejenigen, die sich auf die nächsten sechs Monate konzentrieren, wird die Aktie wahrscheinlich weniger attraktiv aussehen, und es besteht ein gewisses Risiko durch eine weitere Verschlechterung der makroökonomischen Lage. Da sich das Umsatzwachstum und das operative Geschäft gegen Jahresende verbessern und sich das Wachstumsniveau im Jahr 2024 normalisieren dürfte, ist die Bewertung mit dem 9-fachen EBITDA und dem 17-fachen KGV auf Basis der revidierten 2023er-Zahlen attraktiv.

Für die Aktien von Dermapharm geht es um 3 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal bei starkem Wachstum den operativen Gewinn überproportional gesteigert hat und die Marge damit ausweitete. Der im SDAX notierte Arzneimittelhersteller bestätigte bei Vorlage der Zahlen seine Jahresprognose.

Lira in Gefahr, während Träume der Opposition schwinden

Der türkischen Lira dürfte nach Einschätzung der Devisenstrategen der Commerzbank ein turbulenter Monat bevorstehen. Während es eine Weile schien, dass der amtierende Präsident Tayyip Erdogan die Wahl verlieren könnte, erreichte er nun im ersten Wahlgang knapp 50 Prozent der Stimmen. Damit kommt es zur Stichwahl zwischen ihm und Kemal Kilicdaroglu. Und somit bestehe die Option, dass das "unkonventionelle geldpolitische Experiment" der Türkei weitergehe. Die Geld- und Wirtschaftspolitik der Türkei dürfte daher bis zur Stichwahl am 28. Mai genauso wie bisher darauf ausgerichtet sein, einen Absturz der Lira zu verhindern. Die Lira startet recht stabil in die Woche, hier werden allerdings Interventionen nicht ausgeschlossen. Der Aktienmarkt in Istanbul startet schwach, der BIST gibt um 6 Prozent nach.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.335,32 +0,4% 17,44 +14,3%

Stoxx-50 4.049,86 +0,2% 9,15 +10,9%

DAX 15.960,99 +0,3% 47,17 +14,6%

MDAX 27.454,51 +0,4% 119,19 +9,3%

TecDAX 3.245,10 +0,5% 14,94 +11,1%

SDAX 13.578,12 -0,1% -14,11 +13,9%

FTSE 7.775,90 +0,3% 21,28 +4,1%

CAC 7.453,07 +0,5% 38,22 +15,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,30 +0,03 -0,27

US-Zehnjahresrendite 3,48 +0,01 -0,40

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0874 +0,2% 1,0855 1,0861 +1,6%

EUR/JPY 147,77 +0,3% 147,33 147,02 +5,3%

EUR/CHF 0,9749 +0,0% 1,1135 0,9741 -1,5%

EUR/GBP 0,8711 -0,1% 0,8719 0,8711 -1,6%

USD/JPY 135,89 +0,1% 135,72 135,39 +3,6%

GBP/USD 1,2486 +0,3% 1,2452 1,2467 +3,2%

USD/CNH 6,9589 -0,2% 6,9709 6,9723 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 27.448,15 +2,0% 26.916,73 26.345,81 +65,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,02 70,04 -0,0% -0,02 -12,7%

Brent/ICE 73,83 74,17 -0,5% -0,34 -12,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,00 32,77 -2,3% -0,77 -57,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.019,23 2.010,75 +0,4% +8,48 +10,7%

Silber (Spot) 24,13 23,97 +0,7% +0,16 +0,7%

Platin (Spot) 1.066,23 1.058,38 +0,7% +7,85 -0,2%

Kupfer-Future 3,74 3,72 +0,3% +0,01 -2,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

