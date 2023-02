MÄRKTE EUROPA/DAX steckt weiter fest - BASF sehr schwach

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen gehen gut behauptet in den Freitag. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,3 Prozent auf 4.272 Punkte an, der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 15.506 Punkte. Den deutschen Leitindex belastet aber ein Kurseinbruch bei BASF. Damit ist im DAX weiterhin kein Ausbruch aus der Handelsspanne zwischen 15.250 und 15.650 Punkten in Sicht, sie hat nun schon 16 Tage Bestand. "Auf 4 Top-Wochen sind mittlerweile 3 Wochen ganz ohne Ertrag gefolgt", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Psychologisch sei dieser Seitwärtsmarkt für viele eine "Qual". Viele wüssten einfach nicht, ob sie jetzt ihre Gewinne realisieren sollen oder lieber im Markt bleiben sollen. "Und so halten sich Käufe und Verkäufe aktuell die Waage. Das Ergebnis ist der aktuelle trendlose Markt," so der Vermögensverwalter.

Weiter bleiben die Zinserwartungen Hauptthema an den Märkten. Wie CMC anmerkt, haben Crash-Propheten erneut Hochkonjunktur. Aber noch mache der Markt einen stabilen Eindruck und lasse sich auch nicht von einer Wall Street nach unten ziehen, die sich in diesen Tagen auf einem aus technischer Sicht gefährlichen Terrain bewege. "Finden die Kurse in New York nicht so langsam Halt, könnte es auch um die Stabilität des DAX geschehen sein", heißt es.

BASF knicken ein - Covestro und Lanxess profitieren

Belastet wird der DAX von BASF, die 4,2 Prozent verlieren. Der Konzern streicht Stellen und setzt sein Aktienrückkaufprogramm aus. Bis Ende 2026 will der BASF-Konzern verschiedene Anlagen stilllegen, darunter auch eine von zwei Ammoniakanlagen sowie die damit verbundenen Düngemittelanlagen und die erst vor wenigen Jahren in Betrieb genommene Anlage für das Kunststoffvorprodukt TDI.

Doch es gibt auch Gewinner: "Für Covestro und Lanxess ist das sehr positiv", so ein Händler mit Blick auf die bessere Wettbewerbsposition der beiden Unternehmen. Covestro gewinnen 1,6 Prozent, Lanxess 0,9 Prozent.

Linde raus - Commerzbank und Unicredit rein - Umschichtungen zum Handelsschluss

Zum Handelsschluss werden Linde dem DAX entnommen, weil der Konzern mit der Hauptnotierung seiner Aktien nach New York wechselt. Das dürfte große Umschichtungen zur Folge haben, da Linde der größte DAX-Wert ist mit einem Index-Gewicht von etwa 10 Prozent. Nachfolger ist die Commerzbank mit einem erwarteten Gewicht von lediglich knapp einem Prozent. Damit werden auch alle anderen DAX-Titel von den Umschichtungen bewegt.

Das gilt auch für die europäischen Blue-Chip-Indizes: Im Euro-Stoxx-50 folgen die Aktien des Unicredit Linde nach, im Stoxx-50 Safran. Linde und Commerzbank legen im frühen Handel um bis zu 0,5 Prozent zu, Unicredit steigen um 0,2 Prozent und Safran gewinnen 1,0 Prozent.

Saint-Gobain sehr fest

Bester Stoxx-Index ist der Bauindex mit einem Plus von 0,7 Prozent. Hier ragen Saint-Gobain mit 5 Prozent Kursanstieg heraus. Das Umsatzwachstum habe im vergangenen Jahr von Preiserhöhungen profitiert, die einen leicht rückläufigen Absatz mehr als kompensiert hätten, so die Analysten der Citigroup.

Holcim zeigen sich wenig verändert, nach dem die Zahlen für das vergangene Jahr etwas besser als erwartet ausgefallen sind. Das EBIT lag mit 4,75 Milliarden Franken leicht über der Schätzung von 4,68 Milliarden aus. Die vorgeschlagene Dividende von 2,50 Franken pro Aktie liegt indes deutlicher über der Jefferies-Schätzung von 2,20 Franken und könnte ein leicht positive Überraschung darstellen.

Koenig & Bauer mit besseren Zahlen und Ausblick

Besser als erwartet sind die Geschäftszahlen von Koenig & Bauer für 2022 ausgefallen. Der Umsatz lag mit 1,186 Milliarden Euro leicht über der Schätzung von Alsterresearch von 1,166 Milliarden Euro. Das EBIT übertraf mit 22 Millionen Euro die Prognose von 19,8 Millionen deutlicher. Das gilt auch für die EBIT-Marge von 1,85 Prozent - hier lag die Prognose bei 1,3 bis 1,7 Prozent. Auch die Ziele für 2023 liegen über der Schätzung von Alsterresearch. Der Kurs steigt um 3,9 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.271,67 +0,3% 13,51 +12,6%

Stoxx-50 3.939,56 +0,3% 11,43 +7,9%

DAX 15.505,81 +0,2% 30,12 +11,4%

MDAX 28.789,17 +0,3% 82,68 +14,6%

TecDAX 3.260,75 +0,2% 5,61 +11,6%

SDAX 13.443,49 -0,1% -8,95 +12,7%

FTSE 7.936,28 +0,4% 28,56 +6,1%

CAC 7.346,26 +0,4% 28,83 +13,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,44 -0,04 -0,13

US-Zehnjahresrendite 3,88 -0,00 -0,00

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:03 Uhr Do, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0591 -0,0% 1,0601 1,0594 -1,1%

EUR/JPY 142,89 +0,1% 142,69 142,73 +1,8%

EUR/CHF 0,9910 +0,2% 0,9902 0,9892 +0,1%

EUR/GBP 0,8811 -0,1% 0,8819 0,8811 -0,4%

USD/JPY 134,91 +0,2% 134,68 134,74 +2,9%

GBP/USD 1,2023 +0,0% 1,2013 1,2024 -0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9558 +0,5% 6,9429 6,9156 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 23.861,65 -0,1% 23.851,42 23.932,80 +43,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,37 75,39 +1,3% +0,98 -5,2%

Brent/ICE 83,22 82,21 +1,2% +1,01 -2,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 52,16 50,78 +2,7% +1,38 -32,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.823,20 1.824,30 -0,1% -1,10 -0,0%

Silber (Spot) 21,19 21,35 -0,8% -0,16 -11,6%

Platin (Spot) 942,38 947,00 -0,5% -4,63 -11,8%

Kupfer-Future 4,04 4,06 -0,5% -0,02 +6,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

