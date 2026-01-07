EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 10:17:40

MÄRKTE EUROPA/DAX steigt erstmalig über 25.000 - Thyssenkrupp fest

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Mittwoch gestartet. Neue Rekordstände der Wall Street stützen leicht, der DAX schafft erstmalig den Sprung über die Marke von 25.000 Punkten. Die geopolitische Situation vor allem in Europa durch die USA ist weiterhin von großer Unsicherheit geprägt. US-Präsident Donald Trump ließ am Vorabend wissen, auch über einen Militäreinsatz zur Erlangung der Kontrolle über Grönland nachzudenken. Außenminister Marco Rubio spielte die Aussagen später aber herunter und betonte, dass Hauptziel sei natürlich ein Kauf Grönlands. Nachdem die US-Intervention in Venezuela ohne die notwendige Zustimmung des US-Kongresses erfolgt ist, sind die Börsen hier aber auf alles gefasst.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 24.994 Punkte, bei 25.031 markierte er sein jüngstes Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 verliert dagegen 0,3 Prozent. Am Devisenmarkt gibt der Euro auf 1,1682 Dollar nach, nachdem er am Vortag von überraschend niedrigen Inflationsdaten aus Staaten der Eurozone unter Druck geraten war. Die Daten hatten EZB-Zinssenkungsfantasien neu belebt. An den Anleihemärkten geben die Renditen am Morgen leicht nach. Für Gold und Silber geht es deutlicher nach unten.

Ansonsten steht den Börsen ein echter "Tag der Arbeit" bevor: In den USA werden die Jolts-Daten, der ADP-Index und vor allem der ISM-Service-Index mit seiner wichtigen Job-Komponente veröffentlicht. Vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag dürften gleich drei solcher Vorläuferberichte den Trend an Wall Street bestimmen.

In Europa blickt man auf die Verbraucherpreise (CPI) aus der Eurozone im Dezember. Nach den deutlich schwächeren Daten aus Deutschland vom Vortag setzt man auch hier auf tiefere Werte unter der Prognose - zuletzt meldeten die Niederlande niedrige Inflationsdaten. Dies ermöglichte der EZB weitere Zinssenkungen, so die Hoffnung.

Thyssenkrupp gewinnen im frühen Handel 4,5 Prozent. Der Stahlkonzern könnte seine Stahlsparte nach Informationen von Reuters in mehreren Schritten an Jindal Steel International verkaufen. In einem ersten Schritt könnte Jindal 60 Prozent an Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) übernehmen, heißt es in dem Bericht. Später könnten abhängig vom Sanierungsfortschritt weitere Tranchen folgen. Thyssenkrupp erlaube ein solches Vorgehen, die Absicherung von Pensionslasten von 2,5 Milliarden Euro zu strecken, zitiert Reuters einen der Informanten. Im Handel wird gerade dieser Umstand positiv herausgestrichen. Diese Lasten seien bei früheren Verkaufsversuchen ein großes Hindernis gewesen. Die Buchprüfung laufe allerdings noch, heißt es in dem Bericht weiter. Die Details einer möglichen Vereinbarung könnten sich noch ändern.

Überrascht äußern sich Händler über das langsamere Umsatzwachstum von Redcare Pharmacy im vierten Quartal. "Gerade jetzt, da jeder Grippe hat, scheint immer mehr Geschäft an die Konkurrenz zu gehen", sagt ein Händler. Zwar liege das verschreibungspflichtige Geschäft im Rahmen der Erwartungen, anders aber der nicht-verschreibungspflichtige Teil. Insgesamt hat die Gesellschaft den Umsatz im vierten Quartal zwar auf 794 nach 675 Millionen Euro im Vorjahr gesteigert, die Erwartungen lagen jedoch schon im Bereich um 820 Millionen Euro. Im Frühhandel stürzt der Kurs 8,6 Prozent.

Siemens hat eine Erweiterung der Partnerschaft mit Nvidia angekündigt. Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen. Der Kurs legt um 1,8 Prozent zu.

Evotec bauen ihre Gewinne vom Vortag weiter aus und legen weitere 5 Prozent zu. Analysten hatten im Rahmen des Dark-Blue-Kaufs durch Amgen gelobt, dass Evotec davon profitiere. Denn die Gesellschaft sei mit rund 21 Prozent an Dark Blue beteiligt, so die Schätzung der RBC. Dies sei aber nicht in den Bewertungsmodellen für Evotec eingepreist.

Umstufungen sorgen wieder für Kursbewegungen. Bernstein hat Danone (+1,2%) auf "Outperform" hochgestuft. In Deutschland wird auf eine doppelte Hochstufung von Lufthansa (+3,1) durch Morgan Stanley von "Under-" auf "Overweight" verwiesen. Bayer gewinnen 1,3 Prozent - hier soll Barclays den Titel hochgenommen haben.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.915,36 -0,3% -16,43 +2,4%

Stoxx-50 5.020,66 -0,4% -18,90 +2,5%

DAX 24.994,30 +0,4% 102,10 +1,6%

MDAX 31.749,81 +0,3% 79,39 +3,4%

TecDAX 3.766,58 +0,4% 15,29 +3,6%

SDAX 17.773,20 +0,3% 50,48 +3,2%

CAC 8.218,23 -0,2% -19,20 +1,1%

SMI 13.356,27 +0,3% 34,12 +0,4%

ATX 5.387,85 -0,5% -27,54 +1,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1682 -0,1% 1,1689 1,1692 -0,5%

EUR/JPY 182,88 -0,1% 183,08 183,15 -0,6%

EUR/CHF 0,9299 +0,0% 0,9298 0,9297 -0,1%

EUR/GBP 0,8662 +0,1% 0,8657 0,8659 -0,7%

USD/JPY 156,54 -0,1% 156,63 156,66 -0,1%

GBP/USD 1,3487 -0,1% 1,3501 1,3503 +0,2%

USD/CNY 7,0255 +0,0% 7,0245 7,0278 -0,0%

USD/CNH 6,9910 +0,1% 6,9808 6,9815 +0,0%

AUS/USD 0,6735 -0,1% 0,6740 0,6727 +1,0%

Bitcoin/USD 92.256,85 -1,1% 93.266,50 93.691,30 +5,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,46 57,13 -1,2% -0,67 -0,9%

Brent/ICE 60,20 60,70 -0,8% -0,50 -0,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold 4.464,71 4.494,70 -0,7% -30,00

Silber 79,39 81,30 -2,3% -1,91

Platin 1.986,18 2.097,09 -5,3% -110,91

Kupfer 5,94 6,01 -1,2% -0,07

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 04:18 ET (09:18 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EVOTEC SE

mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

mehr Analysen
07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 39,51 2,90% Bayer
Bayer AG (spons. ADRs) 9,80 3,16% Bayer AG (spons. ADRs)
Danone S.A. 76,24 1,36% Danone S.A.
DANONE SA Sponosored American Deposit Repr 1-5 Sh 15,00 1,35% DANONE SA Sponosored American Deposit Repr 1-5 Sh
Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) 8,95 2,29% Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
EVOTEC SE 6,31 9,50% EVOTEC SE
Lufthansa AG 9,04 1,80% Lufthansa AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,10 -8,76% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Siemens AG (spons. ADRs) 127,00 3,25% Siemens AG (spons. ADRs)
Siemens AG 252,55 1,51% Siemens AG
thyssenkrupp AG 10,13 4,58% thyssenkrupp AG
ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) 9,90 2,59% ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen