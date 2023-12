MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 16.300 Punkte - Konjunktur im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind Europas Börsen in den Freitag gestartet. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 16.310 Punkte, der Euro-Stoxx steigt ebenfalls um 0,6 Prozent an auf 4.408 Punkte. Vor allem die starken Vorlagen aus den USA ziehen auch hierzulande die Kurse mit nach oben. "Es ist aber ganz anders als gedacht", kommentiert ein Händler die Rallylaune. Denn die im Fokus stehenden Inflationsdaten wie der PCE-Indikator aus den USA lagen nur im erwarteten Rahmen.

Dagegen sprangen die Konjunkturdaten mit einer seit Jahren nicht mehr gesehenen Dynamik an: Der Chicago-Einkaufsmanager-Index kletterte von 44 auf über 55 Punkte. Entsprechend fand die Aktienrally an der Wall Street dann auch bei den klassischen Konjunkturwerten statt. Der Dow-Jones-Index stieg um 1,5 Prozent.

Die wegen ihrer Zinsempfindlichkeit im Rampenlicht stehenden Technologie-Werte glitten dagegen ins Minus. "Für europäische und speziell deutsche Aktien könnte das Konjunkturthema noch stärker treiben, weil wir mit Technologie-Titeln nicht so gut besetzt sind", so der Händler.

China mit starken Daten

Stärker im Marktfokus dürften daher am Freitag die diversen Konjunkturindikatoren stehen. Selbst in China überraschte in der Nacht der Caixin-Einkaufsmanager-Index (PMI) für die Industrie. Er stieg unerwartet über die 50-Punkte-Schwelle und damit wieder in expansives Territorium. Auch der PMI aus Indien halte mit 56,0 Punkten erneut das hohe Expansionstempo.

In Europa hoffen die Teilnehmer daher im Tagesverlauf auf Aufwärtsrevisionen bei den Industrie- und Service-PMIs aus vielen Ländern. In den USA blicken sie am Nachmittag vor allem auf den ISM-Index.

Bechtle abwärts - Jenoptik fest

Unter Druck stehen Bechtle mit der Platzierung einer Wandelschuldverschreibung. Der Umfang sei mit 300 Millionen Euro recht hoch, heißt es im Handel. Der anfängliche Wandlungspreis von 54,99 Euro wurde mit einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 42,30 Euro festgesetzt. Die Aktie verbilligt sich um 4,7 Prozent.

Positiv wird das leicht erhöhte Margenziel von Jenoptik im Handel aufgenommen. Nach "rund 20" werden nun "21 bis 22" Prozent bei der EBITDA-Marge bis 2025 erwartet. Da der Umsatz bis dahin unverändert bei rund 1,2 Milliarden Euro gesehen wird, werde dies zu steigenden Gewinnerwartungen führen, meint ein Händler. Die Aktie gewinnt 3 Prozent.

Leicht im Plus notieren Swiss Re (+0,2%) nach der Bekanntgabe neuer Unternehmensziele. Der Gewinn 2024 soll auf über 3,6 Milliarden Dollar steigen, die Eigenkapitalrendite bei über 14 Prozent liegen. Die neuen Ziele kommen aber teilweise durch die Umstellung von US-GAAP auf IFRS zustande, merkt ein Händler an.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.407,96 +0,6% 25,49 +16,2%

Stoxx-50 4.004,76 +0,6% 22,15 +9,7%

DAX 16.310,19 +0,6% 94,76 +17,1%

MDAX 26.270,11 +0,3% 86,69 +4,6%

TecDAX 3.201,33 +0,1% 4,75 +9,6%

SDAX 13.137,66 +0,4% 52,92 +10,2%

FTSE 7.507,77 +0,7% 54,02 +0,0%

CAC 7.348,03 +0,5% 37,26 +13,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,45 +0,00 -0,13

US-Zehnjahresrendite 4,33 -0,00 +0,45

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:56 Uhr Do, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0899 +0,1% 1,0908 1,0908 +1,8%

EUR/JPY 161,55 +0,1% 161,68 161,23 +15,1%

EUR/CHF 0,9530 -0,0% 0,9540 0,9512 -3,7%

EUR/GBP 0,8625 -0,0% 0,8633 0,8625 -2,5%

USD/JPY 148,21 +0,0% 148,06 147,82 +13,0%

GBP/USD 1,2636 +0,1% 1,2638 1,2647 +4,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1509 +0,1% 7,1494 7,1428 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 38.296,48 +1,5% 38.201,41 37.654,13 +130,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,82 75,96 -0,2% -0,14 -1,3%

Brent/ICE 80,67 80,86 -0,2% -0,19 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,86 41,88 +2,3% +0,98 -50,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.040,43 2.036,35 +0,2% +4,08 +11,9%

Silber (Spot) 25,26 25,33 -0,2% -0,06 +5,4%

Platin (Spot) 932,75 929,75 +0,3% +3,00 -12,7%

Kupfer-Future 3,83 3,83 +0,0% +0,00 +0,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

