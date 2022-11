MÄRKTE EUROPA/DAX steigt zum November-Auftakt über 13.400 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer historisch guten Performance im Oktober geht es an den europäischen Börsen zum Start in den November weiter nach oben. Damit nehmen sie am Dienstag den Schwung der vergangenen Handelstage mit. So konnte der DAX im Oktober um gut 9 Prozent zulegen und verringerte damit sein Minus seit Jahresbeginn merklich. In den Fokus rückt verstärkt die Sitzung der US-Notenbank mit der Zinsentscheidung am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa. Sollten Hinweise dahingehend fehlen, dass sich der Zinserhöhungspfad abflachen werde, dürften Risiko-Assets wie Aktien schnell wieder verkauft werden.

Der DAX legt um 1,0 Prozent auf 13.391 Punkte zu, nachdem er im Tageshoch schon bis auf 13.419 Punkte nach oben geklettert ist. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,3 Prozent auf 3.666 Punkte. Ein Blick auf die Charttechnik zeigt, dass der DAX seinen übergeordneten Abwärtstrend überwunden hat und in Richtung der 200-Tages-Linie läuft. Unter diese war er bereits Anfang Februar gefallen und notierte zwischenzeitlich über 3.000 Punkte darunter. Auch wenn er diesen technischen Widerstand nicht in einem ersten Anlauf nehmen dürfte, ist die aktuelle Entwicklung doch als positives Signal zu werten. Der Euro notiert mit 0,9940 Dollar weiter knapp unterhalb der Parität. Die Anleihen starten gut behauptet in den europäischen Handel.

Britischer Rentenmarkt vor Härtetest

Dem britischen Rentenmarkt steht ab Dienstag der große Härtetest bevor. "Die von der Bank of England gewährte Schonfrist ist vorbei. Heute beginnt die britische Notenbank mit dem aktiven Verkauf ihrer Anleihenbestände", so QC Partners. Jetzt müsse sich zeigen, wie widerstandsfähig der Markt sei. Vom Panik-Level aus dem September seien die 10-jährigen Renditen rund 1 Prozent zurückgekommen. Jetzt gehe es darum, dieses Renditeniveau auch bei erhöhtem Angebot auf dem Rentenmarkt zu halten. Der Start in den Tag ist zunächst geglückt, die Renditen der Gilts mit einer Laufzeit von 10 Jahren fallen um 10 Basispunkte auf 3,43 Prozent.

Für Donnerstag steht dann die Zinsentscheidung der Bank auf England auf der Agenda. Der geldpolitische Ausschuss (MPC) dürfte bei seinen Beratungen auf "business as usual" setzen. Analysten erwarten, nicht zuletzt nach einer weithin beachteten "dovishen" Rede von MPC-Mitglied Ben Broadbent, dass die Zinsen um höchstens 75 Basispunkte angehoben werden.

BP erhöht Ergebnis - Aktie fällt

Für die Aktie von BP geht es im frühen Handel um 0,6 Prozent nach unten. Der Öl - und Gaskonzern hat im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zwar bereinigt deutlich mehr verdient als erwartet, im Vergleich zum zweiten Quartal ging der Gewinn allerdings wegen des niedrigeren Ölpreises und schwächeren Raffineriemargen zurück. Für etwas Ernüchterung bei den Anlegern könnte zudem das angekündigte Aktienrückkaufprogramm sorgen. Der Ölkonzern will für 2,5 Milliarden Dollar eigene Titel zurückkaufen. Dies liege etwas unter ihren Erwartungen, so RBC.

Prosus ziehen um 8,5 Prozent an. Grund dafür ist das starke Plus der Tencent-Aktie, der größten Beteiligung des Unternehmens. Hierfür wiederum gibt es zwei Gründe. Zum einen haussierten in China die Tech-Werte in der letzten Handelsstunde. Zudem verweisen die Analysten der Citigroup auf Medienberichte, laut der ein von der Citic geführtes Konsortium Gespräche mit Prosus/Naspers über den Erwerb der von diesen gehaltenen Tencent-Aktien führe. Auch wenn ein vollständiger Tencent-Verkauf von Naspers inzwischen dementiert wurde, heißt es an der Börse, "wo Rauch ist - ist auch Feuer".

Aus Europa hat zudem Royal DSM (-2,7%) ihren Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 gesteigert, hat jedoch ihre Prognose für das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr gesenkt. Der niederländische Nahrungsmittel- und Materialkonzern teilte mit, dass der Neunmonatsumsatz um 18 Prozent auf 6,30 Milliarden Euro gestiegen ist. Der Umsatz im dritten Quartal kletterte um 20 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.665,50 +1,3% 47,96 -14,7%

Stoxx-50 3.580,50 +1,0% 37,06 -6,2%

DAX 13.391,24 +1,0% 137,50 -15,7%

MDAX 24.157,48 +2,0% 479,43 -31,2%

TecDAX 2.881,42 +1,3% 36,20 -26,5%

SDAX 11.454,30 +1,5% 170,63 -30,2%

FTSE 7.193,14 +1,4% 98,61 -3,9%

CAC 6.370,29 +1,7% 103,52 -10,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,09 -0,05 +2,27

US-Zehnjahresrendite 3,99 -0,05 +2,48

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo, 18:34 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9937 +0,5% 0,9927 0,9878 -12,6%

EUR/JPY 146,81 -0,1% 146,67 146,73 +12,2%

EUR/CHF 0,9893 -0,1% 0,9906 0,9985 -4,6%

EUR/GBP 0,8612 -0,1% 0,8609 0,8606 +2,5%

USD/JPY 147,73 -0,6% 147,75 148,55 +28,3%

GBP/USD 1,1537 +0,6% 1,1531 1,1478 -14,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2915 -0,6% 7,2859 7,3334 +14,8%

Bitcoin

BTC/USD 20.595,68 +0,6% 20.603,40 20.408,46 -55,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,81 86,53 +1,5% +1,28 +25,8%

Brent/ICE 94,48 92,81 +1,8% +1,67 +28,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 119,02 123,35 -3,5% -4,34 +86,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.646,93 1.632,60 +0,9% +14,33 -10,0%

Silber (Spot) 19,71 19,15 +2,9% +0,56 -15,4%

Platin (Spot) 944,90 930,05 +1,6% +14,85 -2,6%

Kupfer-Future 3,46 3,38 +2,5% +0,09 -21,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

