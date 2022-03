MÄRKTE EUROPA/DAX über 14.000 - Markt setzt auf Diplomatie

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Erholungskurs liegen am Montagnachmittag die europäischen Börsen. Der DAX gewinnt 3 Prozent auf 14.030 Punkte und markiert die höchsten Stände seit fast zwei Wochen. Im Tageshoch stand der Index bei 14.082 Punkten. "Die diplomatischen Annäherungen zwischen Russland und der Ukraine sorgen für einen positiven Handelsstart in die neue Woche", sagt Jürgen Molnar von Robomarkets. Eine nachhaltige Beruhigung der Märkte hänge aber davon ab, dass dem Willen zu einer diplomatischen Lösung auch ein Ende der Kampfhandlungen folge. Noch geht der Krieg laut Beobachtern unvermindert weiter.

Der Euro-Stoxx-50 zieht um 2,3 Prozent auf 3.770 Punkte an. Gestützt wird die Stimmung auch von einem deutlichen Rückgang der Energiepreise. Brent kommt um 7 Prozent zurück, mit 105 Dollar kostet das Fass der Nordseesorte nun 33 Dollar weniger als vor einer Woche. Der Gaspreis knickt um 13 Prozent ein. Und die Feinunze Gold fällt auf 1.955 Dollar. Der Stoxx-Branchenindex der Öl- und Gas-Aktien gibt um 1,7 Prozent nach, der Index der rohstoffnahen Basic Resources um 1,9 Prozent.

Die steigende Risikobereitschaft treibt auch die Zinsen wieder nach oben, und das hilft vor allem den Banken. Deren Stoxx-Branchenindex steigt um 3,6 Prozent. Im DAX führen Deutsche Bank den Aufschwung mit einem Plus von 7,4 Prozent an, gefolgt von Porsche und VW, die jeweils knapp 6 Prozent gewinnen.

Gute Zahlen stützen VW

Damit profitieren VW von neuen Geschäftszahlen, die am Freitag nach Handelsende bekannt wurden. Der Autobauer hat trotz Lieferengpässen bei Halbleitern und höheren Rohstoffkosten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Dazu sollen die Aktionäre eine deutlich höhere Dividende erhalten von 7,56 Euro je Vorzugsaktie nach 4,86 im Vorjahr. Auch die Ausschüttung fällt damit höher aus als von Analysten erwartet. Allerdings ist der Ausblick auf das laufende Jahr vorsichtig ausgefallen. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien ist Tagesgewinner, er steigt um 4 Prozent.

Biontech ziehen - wie auch Moderna - um mehr als 15 Prozent an. Händler verweisen auf neue Corona-Ausbrüche in China. "Die Pandemie ist zwar medial in den Hintergrund gerückt, aber sie wütet weiter", so ein Marktteilnehmer.

Auf der anderen Seite fallen Delivery Hero und Hellofresh um jeweils knapp 2 Prozent. "Die Investmentstory ist einfach durch", sagt ein Händler. Der Markt sei im aktuellen Umfeld mit der Erwartung eines steigenden Zinspfades nicht mehr bereit, für weit in der Zukunft erwartete Gewinne zu bezahlen. Die beiden Aktien dürften dem Vorbild von Peloton folgen, die von ihrem Corona-Hoch über 160 Dollar auf 21 Dollar eingebrochen seien. Just Eat Takeaway verlieren vor dem gleichen Hintergrund über 7 Prozent und Deliveroo in London 0,5 Prozent.

Überwiegend positiv fallen die Kommentare zu den Zahlen von Deutz (+5,8%) aus. Der Motorenbauer habe 2021 einen deutlich höheren Auftragseingang als erwartet erzielt. Dass der Ausblick angesichts des Ukrainekrieges vorsichtig ausfalle, sei nur realistisch, aber nicht belastend.

Der Finanzdienstleister Hypoport (-4%) hat seinen Umsatz im vierten Quartal stärker gesteigert als zunächst erwartet und stellt für 2022 weiteres Wachstum in Aussicht.

Secunet Securities steigen mit den Sorgen um Cyber-Attacken weitere 10 Prozent auf 425,50 Euro. Berenberg hat das Kursziel auf 650 Euro erhöht.

Telecom Italia legen um 6,1 Prozent zu. Nach der Übernahmeofferte durch KKR führt das Unternehmen nun formale Gespräche mit dem US-Investor mit dem Ziel, den Wert für die Aktionäre zu maximieren, auch im Blick auf andere potenziell interessierte Parteien.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.769,78 +2,3% 83,00 -12,3%

Stoxx-50 3.540,46 +1,4% 49,33 -7,3%

DAX 14.030,35 +3,0% 402,24 -11,7%

MDAX 30.672,65 +2,4% 712,46 -12,7%

TecDAX 3.140,08 +2,4% 72,33 -19,9%

SDAX 14.183,49 +2,2% 299,74 -13,6%

FTSE 7.218,35 +0,9% 62,71 -3,1%

CAC 6.413,47 +2,4% 153,22 -10,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,34 +0,09 +0,52

US-Zehnjahresrendite 2,10 +0,10 +0,59

DEVISEN zuletzt +/- % Mo,8:28 Fr,17:31 % YTD

EUR/USD 1,0966 +0,3% 1,0924 1,0938 -3,6%

EUR/JPY 129,26 +0,7% 128,62 128,10 -1,2%

EUR/CHF 1,0245 +0,3% 1,0220 1,0212 -1,3%

EUR/GBP 0,8393 +0,2% 0,8379 0,8375 -0,1%

USD/JPY 117,93 +0,3% 117,80 117,11 +2,5%

GBP/USD 1,3062 +0,2% 1,3022 1,3063 -3,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3844 +0,3% 6,3675 6,3531 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 39.075,13 +3,6% 38.620,65 38.747,71 -15,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 100,18 109,33 -8,4% -9,15 +34,6%

Brent/ICE 104,16 112,67 -7,6% -8,51 +35,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.954,51 1.980,94 -1,3% -26,43 +6,8%

Silber (Spot) 25,10 25,67 -2,2% -0,57 +7,7%

Platin (Spot) 1.043,07 1.074,80 -3,0% -31,73 +7,5%

Kupfer-Future 4,53 4,62 -1,8% -0,08 +1,6%

