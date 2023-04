MÄRKTE EUROPA/DAX und Euro-Stoxx-50 erklimmen Jahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben nach einem unaufgeregten Handel am Montag knapp behauptet geschlossen. Am Nachmittag lieferte die Wall Street den entscheidenden Impuls und sorgte kurzfristig für neue Jahreshochs im DAX und Euro-Stoxx-50. Die Gewinne wurden im weiteren Handelsverlauf wieder abgegeben. Der DAX schloss 0,1 Prozent tiefer bei 15.864, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,2 Prozent auf 4.402 Punkte nach unten. Den nächsten Impuls sollte die Berichtssaison liefern, aus dem STOXX-600 melden rund ein Fünftel der Konzerne in dieser Woche ihre Quartalsergebnisse.

Der am Vormittag veröffentlichte Ifo-Index für April gab den Märkten keinen neuen Impuls. Die Erholung des Ifo-Geschäftsklimas seit dem Herbst spiegelt nach Aussage von Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank, vor allem die Erleichterung über das Ausbleiben einer Gaskrise. Dünner werde die Luft beim verarbeitenden Gewerbe, wo sich das Geschäftsklima kaum noch verbessert habe und die Stimmung laut anderen Umfragen bereits sinke. Schließlich erhöhe die US-Notenbank ihre Leitzinsen bereits seit März vergangenen Jahres massiv. In Deutschland folge auf Zinserhöhungsphasen mit einer Verzögerung von durchschnittlich fünf Quartalen stets eine Rezession. Insofern hält Krämer die Prognose der meisten Volkswirte für optimistisch, dass sich die Wirtschaft in Deutschland und im Euroraum in der zweiten Hälfte merklich erholen sollte.

Silver Lake will Software AG übernehmen

Software AG stiegen in Richtung des Übernahmeangebots von Silver Lake. Der Finanzinvestor bietet 30 Euro je Aktie, das liegt rund 50 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Freitag. "Damit ist das Übernahmeangebot lukrativ", so ein Marktteilnehmer. Die Mindestannahmeschwelle der Offerte liegt bei 50 Prozent plus einer Aktie. Der größte Aktionär der Darmstädter, die Software-AG-Stiftung, will ihre Aktien laut der Mitteilung andienen. Somit gehen 25,1 Prozent der Aktien an Silver Lake über. Die Stiftung will weiterhin mit 5 Prozent an Software AG beteiligt bleiben. Silver Lake hält über eine Wandelanleihe 9 Prozent. Die Analysten der DZ Bank empfehlen die Annahme des Übernahmeangebots und erwarten keine Schwierigkeiten in Bezug auf das Erreichen der Mindestquote sowie die Zustimmung der Behörden. Software AG gewannen 49 Prozent auf 29,76 Euro.

Salzgitter fielen trotz guter Quartalszahlen um 3,5 Prozent. Die Analysten der Citi führen das besser als erwartet ausgefallene Ergebnis auf den Anstieg der Stahllieferungen im ersten Quartal zurück, der durch potenziell höhere Stahlpreise aufgrund der Vertragsstruktur von Salzgitter unterstützt worden sei.

Für die Aktie von Thyssenkrupp ging es um 13 Prozent nach unten. Den Auslöser lieferte die Nachricht, dass Thyssenkrupp-Vorstandschefin Martina Merz den Aufsichtsrat um Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung ihres Mandats gebeten hat.

LVMH erstmals mehr als 500 Milliarden Dollar wert

Das wertvollste europäische Unternehmen, der französische Luxusgüterkonzern LVMH, steht vor dem Aufstieg in einen exklusiven Zirkel. Die Aktie des Unternehmens stieg am Montag an der Euronext Paris auf ein Rekordhoch von 904,60 Euro, wodurch die Marktkapitalisierung vorübergehend die Marke von 500 Milliarden Dollar überstieg. Zum Handelsschluss notierte sie gut behauptet bei 902,00 Euro. Derzeit kommen weltweit neun börsennotierte Unternehmen auf einen Marktwert von mehr als 500 Milliarden Dollar. An der Spitze steht Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2,6 Billionen Dollar. Einziges Nicht-US-Unternehmen unter den Klubmitgliedern ist bislang die saudi-arabische Aramco.

Ansonsten gab es noch Zahlen von Philips, deren Aktien legten um 13,8 Prozent Prozent zu. Wie die Citigroup anmerkte, sind die Umsätze im ersten Quartal rund 3 Prozent über den Konsensschätzungen ausgefallen. Erfreut dürften die Anleger aber vor allem auf das organische Wachstum reagiert haben - dieses liege bis zu 5 Prozentpunkte über den Schätzungen, hieß es. Das bereinigte EBITA sei 74 Prozent besser als erwartet ausgefallen. Im Gefolge ging es für Siemens Healthineers um 3,6 Prozent nach oben.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.401,80 -6,79 -0,2% +16,0%

Stoxx-50 4.074,47 -5,13 -0,1% +11,6%

Stoxx-600 468,97 -0,03 -0,0% +10,4%

XETRA-DAX 15.863,95 -17,71 -0,1% +13,9%

FTSE-100 London 7.912,20 -1,93 -0,0% +6,2%

CAC-40 Paris 7.573,86 -3,14 -0,0% +17,0%

AEX Amsterdam 762,49 +0,30 +0,0% +10,7%

ATHEX-20 Athen 2.679,92 -15,18 -0,6% +19,0%

BEL-20 Bruessel 3.832,59 +6,29 +0,2% +3,6%

BUX Budapest 43.666,91 -433,96 -1,0% -0,3%

OMXH-25 Helsinki 4.730,33 +7,87 +0,2% -2,1%

ISE NAT. 30 Istanbul 5.512,23 -3,90 -0,1% -7,3%

OMXC-20 Kopenhagen 2.100,22 -7,37 -0,3% +14,4%

PSI 20 Lissabon 6.200,17 -1,56 -0,0% +8,3%

IBEX-35 Madrid 9.406,40 -9,20 -0,1% +14,3%

FTSE-MIB Mailand 27.537,07 -208,74 -0,8% +17,0%

OBX Oslo 1.112,51 +9,22 +0,8% +2,1%

PX Prag 1.415,13 -1,91 -0,1% +17,8%

OMXS-30 Stockholm 2.259,82 +13,42 +0,6% +10,6%

WIG-20 Warschau 1.910,52 +9,89 +0,5% +6,6%

ATX Wien 3.259,16 +5,16 +0,2% +4,9%

SMI Zuerich 11.467,20 +6,62 +0,1% +6,9%

* zu Vortagsschluss

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,50 +0,02 -0,07

US-Zehnjahresrendite 3,52 -0,06 -0,36

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1029 +0,4% 1,0978 1,0978 +3,0%

EUR/JPY 148,20 +0,6% 147,49 147,43 +5,6%

EUR/CHF 0,9799 -0,1% 0,9794 0,9800 -1,0%

EUR/GBP 0,8850 +0,2% 0,8830 0,8843 0%

USD/JPY 134,37 +0,3% 134,29 134,30 +2,5%

GBP/USD 1,2461 +0,2% 1,2425 1,2413 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 6,9054 +0,1% 6,9062 6,9002 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.310,91 -0,7% 27.693,98 28.064,30 +64,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,74 77,87 +1,1% +0,87 -1,8%

Brent/ICE 82,64 81,66 +1,2% +0,98 -2,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,66 40,16 -1,3% -0,50 -47,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.985,86 1.983,06 +0,1% +2,80 +8,9%

Silber (Spot) 25,16 25,08 +0,3% +0,08 +5,0%

Platin (Spot) 1.088,48 1.126,78 -3,4% -38,30 +1,9%

Kupfer-Future 3,96 3,98 -0,4% -0,02 +3,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2023 12:12 ET (16:12 GMT)