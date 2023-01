MÄRKTE EUROPA/Entspannung bei Verpraucherpreisen beflügelt DAX und Anleihen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben einen guten Start ins Jahr erwischt, es geht nun den zweiten Tag in Folge nach oben. Die bereits am Vormittag veröffentlichten Inflationsdaten aus den Bundesländern, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen gleich am Morgen, werden positiv gesehen. "Die Inflationsdaten sind unter unseren Schätzungen ausgefallen und haben die Erwartungen an die kommenden EZB-Entscheidungen bereits gesenkt, so ein Marktteilnehmer. In Folge geht es für die Anleihen nach oben und die Zinsen kommen leicht zurück, der Euro fällt gegenüber dem Dollar auf 1,0530 deutlich zurück.

Der DAX gewinnt 1,3 Prozent auf 14.254 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,3 Prozent auf 3.907 nach oben. Das Volumen hat angezogen, nachdem die Marktteilnehmer aus Zürich und London nach dem Feiertag am Montag nun auch wieder dabei sind. Nun werde noch auf die vorläufigen Verbraucherpreise für den Dezember gewartet, hier wird für Deutschland mit einem Plus von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Brenntag sagt Übernahme ab - Aktie profitiert

Die Entscheidung von Brenntag, die Gespräche über eine Übernahme des US-Konkurrenten Univar im Frühstadium zu beenden, wird die Anleger beruhigen, merkt die UBS an. Die Reaktion auf die potenzielle Übernahme sei negativ gewesen, die Aktie sei am Tag der ersten Gespräche im November um 10 Prozent gefallen. Selbst als UBS die Aktie des Chemiedistributeurs im Dezember nach dem Kursrückgang auf "Kaufen" hochstufte, war die bevorstehende Übernahme ein Hauptanliegen, da sie eine Verwässerung, einen höheren Verschuldungsgrad und eine Abkehr von Synergien implizierte. Für Brenntag geht es am Mittag um 6 Prozent nach oben.

Vorjahresverlierer gesucht - Boden bei Aktienbewertung

Die Kauflaune setzt sich weiter fort, gesucht sind besonders die Vorjahresverlierer, wie die Wachstumswerte und Unternehmen mit weit in der Zukunft liegenden Gewinnhoffnungen. So legen Delivery Hero, Just Eat Takeaway und Hellofresh bis zu 7 Prozent zu, Zur Rose um 9,5 Prozent und Shop Apotheke knapp 6 Prozent. "Der Markt setzt darauf, dass die Multiples nicht mehr weiter fallen", so ein Händler. Das Zusammenbrechen der Aktienbewertungen wegen steigender Zinsen war im Vorjahr der Hauptgrund für die hohen Kursverluste dieser Titel. Hoffnungen auf die Belebung der Reisebranche treiben derweil Tui und Ryanair um die 5 Prozent nach oben.

Daneben machen Analysten die Kurse. Fresenius gewinnen 2,2 Prozent, nachdem Jefferies die Aktie auf "Buy" von "Hold" angehoben hat. FMC geben dagegen um 1,1 Prozent nach - hier haben die Analysten ihr Votum für die Aktie auf "Underperform" gesenkt. Nach einer Szenarioanalyse des Portfolios von Fresenius sieht Jefferies viele Optionen zur Wertsteigerung, trotz der gleichzeitigen Abstufung von FMC. Bei nicht zum Kernbereich zählenden Aktiva könne das Unternehmen Werte freisetzen, heißt es. Für Morphosys geht es mit Abschlägen von 3,5 Prozent ebenfalls kräftig nach unten. Hier soll JP Morgan die Einstufung für das Papier auf "Underweight" von zuvor "Neutral" gesenkt haben.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.881,70 +0,7% 25,61 +2,3%

Stoxx-50 3.728,86 +1,2% 43,20 +2,1%

DAX 14.166,17 +0,7% 96,91 +1,7%

MDAX 25.809,59 +1,3% 334,06 +2,8%

TecDAX 2.937,11 +1,1% 30,53 +0,6%

SDAX 12.217,99 +1,1% 133,43 +2,5%

FTSE 7.558,51 +1,4% 106,77 0%

CAC 6.629,79 +0,5% 35,22 +2,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,39 -0,06 -0,18

US-Zehnjahresrendite 3,76 -0,12 -0,12

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:10 Mo, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0527 -1,3% 1,0657 1,0655 -1,7%

EUR/JPY 137,84 -1,2% 138,34 139,33 -1,8%

EUR/CHF 0,9894 +0,2% 0,9852 1,0804 -0,0%

EUR/GBP 0,8825 -0,3% 0,8830 0,8845 -0,3%

USD/JPY 130,97 +0,2% 129,87 130,79 -0,1%

GBP/USD 1,1930 -1,0% 1,2061 1,2047 -1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,9220 -0,1% 6,8913 6,9285 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.714,24 +0,1% 16.745,49 16.725,52 +0,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,16 80,26 -1,4% -1,10 -1,4%

Brent/ICE 84,68 85,91 -1,4% -1,23 -1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 75,54 77,02 -1,9% -1,48 +11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,41 1.823,70 +0,5% +9,71 +0,5%

Silber (Spot) 24,30 23,98 +1,4% +0,33 +1,4%

Platin (Spot) 1.074,63 1.073,95 +0,1% +0,68 +0,6%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,2% +0,01 +0,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

