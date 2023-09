MÄRKTE EUROPA/Erholt - Börsendebüt von Schott Pharma überzeugt

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben sich am Donnerstag nach einer schmerzhaften Durststrecke erholt. Ein positives Signal sendeten die deutschen Verbraucherpreise für September. "Es ist der ersehnte Schritt in die richtige Richtung. Zum ersten Mal seit Februar des vergangenen Jahres steht die 4 vor dem Komma", so QC Partners zu den deutschen Inflationszahlen, die im September im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gestiegen sind und im Jahresvergleich um 4,5 Prozent. Am Freitag steht nun die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise auf der Agenda. Auch hier wird ein deutlicher Rückgang erwartet.

Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 15.324 Punkte, der Euro-Stoxx-50 0,7 Prozent auf 4.162. Entwarnung kann nach den Aufschlägen nicht gegeben werden. Für eine technische Verbesserung der Lage im DAX müsste der Index in einem ersten Schritt über das Niveau von 15.450 steigen. Fundamental bremsend wirkt neben den hohen Zinsen eine mögliche Haushaltssperre in den USA ab dem 1. Oktober - die Republikaner haben einen kurzfristigen Finanzierungsvorschlag des Senats abgelehnt.

Börsendebüt von Schott Pharma ist gelungen

Das Börsendebüt von Schott Pharma ist gelungen. Der erste Kurs lag bei 30 Euro, nachdem die Aktien zu 27 Euro zugeteilt wurden. Dies lag bereits am oberen Rand der eingeengten Preisspanne. Die ursprüngliche Spanne betrug 24,50 bis 28,50 Euro und war dann auf 26,50 zu 27 Euro eingeengt worden. Der Börsenneuling wird damit mit rund vier Milliarden Euro bewertet. Die Mutter Schott kann mit Erlösen in Höhe von gut 930 Millionen Euro rechnen. Schott Pharma selbst fließt kein Geld zu. Allerdings wird die Tochter weiterhin von den Finanzmitteln der Mutter profitieren. Schott Pharma stellt Verpackungen her, Fläschchen, Ampullen und Spritzen, aus Glas und Kunststoff. Die Aktie von Schott Pharma schloss bei 31,30 Euro und damit knapp 16 Prozent über dem Ausgabepreis.

Die Aktie von SMA Solar gewann 3,8 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht von Reuters verwiesen, wonach die Bundesregierung darüber nachdenkt, die inländischen Solarhersteller zu schützen. Sowohl eine Importbeschränkung als auch eine Subvention stellten eine mögliche Option dar.

Kurz vor Börsenschluss machte die Aktie von Thyssenkrupp einen Sprung und schloss 6,5 Prozent fester. Im Handel wurde auf Medienberichte verwiesen, laut denen der tschechische Investor Daniel Kretinsky eine 50-Prozent-Beteiligung an Thyssenkrupp erwerben könnte.

Verfahren im Patentstreit Curevac und Biontech vorerst ausgesetzt

Mit Abgaben von 17,6 Prozent auf Xetra reagierten Curevac empfindlich auf die Nachricht, dass das Düsseldorfer Landgericht mehrere Zivilverfahren im Patentstreit zwischen dem Tübinger Pharmaunternehmen und seinem Konkurrenten Biontech vorerst ausgesetzt hat. Wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte, gilt die Aussetzung so lange, bis das Deutsche Patent- und Markenamt oder das Europäische Patentamt über bestimmte Anträge entschieden haben. Dies soll klären, ob Curevac klageberechtigt war. Curevac wirft dem Mainzer Impfstoffhersteller Verletzungen eines Patents und sogenannter Gebrauchsmuster bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen vor, die auf der mRNA-Technologie basieren.

Unter Druck stand die Aktie von AMS-Osram, für die es an der Börse Wien um rund 24 Prozent nach unten ging. Hier kam nicht gut an, dass der österreichische Halbleiterkonzern für die Neuausrichtung nochmals die Aktionäre zur Kasse bittet. So hieß es am Vorabend, dass für die langfristige Wachstumsfinanzierung eine Kombination aus Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten über insgesamt 2,25 Milliarden Euro nötig sei. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung hatte per Mittwochabend laut Infront bei knapp 1,5 Milliarden Euro gelegen.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.161,56 +29,88 +0,7% +9,7%

Stoxx-50 3.917,03 +16,28 +0,4% +7,3%

Stoxx-600 448,50 +1,59 +0,4% +5,6%

XETRA-DAX 15.323,50 +106,05 +0,7% +10,1%

FTSE-100 London 7.601,85 +8,63 +0,1% +1,9%

CAC-40 Paris 7.116,24 +44,45 +0,6% +9,9%

AEX Amsterdam 725,99 +4,25 +0,6% +5,4%

ATHEX-20 Athen 2.893,56 -37,27 -1,3% +28,5%

BEL-20 Bruessel 3.519,78 -0,74 -0,0% -4,9%

BUX Budapest 55.379,72 -597,29 -1,1% +26,5%

OMXH-25 Helsinki 4.239,42 +23,97 +0,6% -12,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.678,34 +67,55 +0,8% +46,0%

OMXC-20 Kopenhagen 2.133,46 +9,66 +0,5% +16,3%

PSI 20 Lissabon 6.068,39 -15,92 -0,3% +5,7%

IBEX-35 Madrid 9.426,80 +94,90 +1,0% +14,6%

FTSE-MIB Mailand 28.163,03 +150,73 +0,5% +18,2%

OBX Oslo 1.189,87 -4,55 -0,4% +9,2%

PX Prag 0,00 0,00 0,0% +11,6%

OMXS-30 Stockholm 2.137,65 +7,32 +0,3% +4,6%

WIG-20 Warschau 1.884,74 -14,18 -0,7% +5,2%

ATX Wien 3.151,85 +28,52 +0,9% +0,6%

SMI Zuerich 10.917,79 +35,48 +0,3% +1,8%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,93 +0,09 +0,36

US-Zehnjahresrendite 4,61 -0,00 +0,73

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0566 +0,6% 1,0502 1,0521 -1,3%

EUR/JPY 157,70 +0,5% 156,93 157,17 +12,4%

EUR/CHF 0,9677 +0,1% 0,9671 0,9665 -2,2%

EUR/GBP 0,8654 -0,0% 0,8654 0,8659 -2,2%

USD/JPY 149,24 -0,2% 149,39 149,40 +13,8%

GBP/USD 1,2211 +0,6% 1,2136 1,2150 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2930 -0,4% 7,3124 7,3126 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.111,44 +3,2% 26.402,21 26.297,18 +63,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,87 93,68 -0,9% -0,81 +19,4%

Brent/ICE 95,99 96,55 -0,6% -0,56 +16,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,97 1.875,17 -0,7% -12,21 +2,1%

Silber (Spot) 22,53 22,53 +0,0% +0,01 -6,0%

Platin (Spot) 908,83 892,00 +1,9% +16,83 -14,9%

Kupfer-Future 3,70 3,62 +2,2% +0,08 -3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

