DOW JONES--Nach den Abgaben am Vortag erholen sich die Börsen in Europa am Donnerstag im Vormittagshandel kräftig. Dahinter steht eine massive Erholung im Technologiesektor an der Wall Street im späten Handel am Mittwoch. Zwar schloss der technologielastige Nasdaq-100-Index 0,6 Prozent tiefer, im Tagestief hatte er aber schon fast 5 Prozent verloren. Bereits an den asiatischen Börsen ging es darauf im Fahrwasser mit den Kursen der Technologieaktien deutlich nach oben.

In Europa erholt sich der Subindex der Technologieaktien um 2,2 Prozent. Für "KI-Aktien" wie Infineon, Suss Microtec, Aixtron, ASML, Siemens Energy oder ABB um bis zu rund 5 Prozent nach oben.

Der DAX gewinnt 2,2 Prozent auf 25.238 Punkte und notiert damit wieder über der wichtigen 200-Tagelinie bei rund 25.000. Für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 2,2 Prozent nach oben.

Mit der Erholung bei Aktien sind Anleihen nicht gesucht, dort geben die Kurse nach, die Renditen ziehen also etwas an - im deutschen Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 3,25 Prozent. Der Euro zeigt sich wenig verändert mit 1,0974 Dollar.

Vom Ölpreis kommt kein Störfeuer. Nachdem er am Vortag kräftig angezogen hatte, sinkt der Ölpreise um knapp 1 Prozent auf knapp unter 94 Dollar - trotz jüngster Angriffe jemenitischer Huthis auf die saudische Energie-Infrastruktur.

Die Phase hoher Börsenvolatilität könnte sich noch eine Weile fortsetzen, heißt es im Handel. Auch die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze räume die grundsätzlichen Zweifel am Umfang und an der Rentabilität der KI-Investitionen nicht aus. Zusätzlichen Druck bringt der problematische Chiphandel: Nach Informationen der Financial Times hat Nvidia Abnehmer aufgefordert, keine Server mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Damit reagiere der Konzern auf verschärfte US-Exportkontrollen. Washington befürchtet, dass China über Südostasien Zugang zu modernen Nvidia-Chips erhält, die eigentlich von den Exportbeschränkungen erfasst sind.

Zudem hat S&P Global das Kreditrating von Nvidia mit „AA" auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung gesetzt. Als Gründe nennt die Ratingagentur Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und der Kontrolle des Managements.

Im weiteren Verlauf des Tages dürfte es an den europäischen Aktienmärkten ruhiger zugehen als zuletzt, denn aufgrund des Thanksgiving-Feiertags sind die US-Börsen geschlossen. Am Freitag wird dort dann nur verkürzt gehandelt, weshalb sich eine US-Akteure schon in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben dürften.

Für leichte Entspannung sorgen Äußerungen der US-Regierung zu geplanten neuen Zöllen, über die zuvor bereits aus Kreisen berichtet worden war. Diese sollen nicht zusätzlich zu den früheren Zöllen erhoben werden, sondern diese ersetzen. Und sie sollen frühestens im Januar nach Ablauf einer Stellungnahmefrist für die betroffenen Branchen in Kraft treten.

Unter den Einzelwerten zeigen sich Rüstungsaktien mit kräftigen Gewinnen. Ihr Branchenindex führt mit einem Plus von 3,5 Prozent die Rangliste an, vor den Rohstoffaktien (+3,4%) und den Autotiteln (+2,8%).

Rheinmetall gewinnen zum Kapitalmarkttag 4,4 Prozent. Die RBC-Analysten erwarten, dass Rheinmetall diesen nutzen wird, um die Langfristziele bis 2030 neu auszurichten, auch mit leichtem Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Konsens. Daneben geht es im Rüstungssektor für Hensoldt um 4,3, für TKMS um 4,7 und für Renk um 3,0 Prozent nach oben. In Mailand verteuern sich Leonardo um 3,2 und in Paris Thales um 3,3 Prozent.

Die Unicredit-Aktie verteuert sich um 2,5 Prozent, während das Commerzbank-Papier 1,4 Prozent einbüßt. Die Italiener haben nun für die Übernahme der Commerzbank von Polen auch die letzte noch benötigte Genehmigung erhalten. Die Mailänder Bank fordert nun die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, auf der neun von zehn Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen. Vorsitzender des Kontrollgremiums soll Unicredit-Chef Andrea Orcel werden. Zudem soll eine noch nicht spezifizierte Zahl der Commerzbank-Vorstände gehen.

In der Breite gehören Bankaktien ebenfalls zu den Gewinnern des Tages. Ihr Branchenindex steigt um 2,4 Prozent. Am Ende bei den Branchen rangieren Aktien defensiver Sektoren wie Nahrungsmittel, Versorgung und Pharma mit nur kleinen Zugewinnen.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.020,93 +2,2 126,47 5.894,46 4,0

Stoxx-50 5.285,08 +1,7 88,86 5.196,22 7,5

DAX 25.237,57 +2,2 535,44 24.702,13 3,0

MDAX 29.208,13 +2,1 612,66 27.039,42 -4,6

TecDAX 3.834,14 +1,9 72,28 3.091,28 5,9

SDAX 17.209,53 +2,0 328,75 13.062,07 0,2

FTSE 10.587,18 +1,5 160,24 10.426,94 6,6

CAC 8.141,10 +2,0 160,53 7.980,57 -0,1

SMI 14.836,00 +1,2 171,08 14.664,92 11,8

ATX 6.178,76 +2,5 149,84 6.028,92 16,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 19:05

EUR/USD 1,0971 NULL 0,0000 1,0971 1,0984

EUR/JPY 174,63 -0,0 -0,0300 174,66 174,5600

EUR/CHF 0,914 +0,2 0,0020 0,9120 0,9110

EUR/GBP 0,8368 0,0 0,0000 0,8368 0,8372

USD/JPY 159,14 -0,0 -0,0300 159,17 158,9200

GBP/USD 1,3109 -0,0 -0,0003 1,3112 1,3119

USD/CNY 6,6595 -0,2 -0,0157 6,6752 6,6752

USD/CNH 6,6599 -0,1 -0,0079 6,6678 6,6656

AUS/USD 0,6635 +0,2 0,0010 0,6625 0,6624

Bitcoin/USD 60.855,82 +1,1 661,52 60.194,30 59.589,01

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,46 -0,3 -0,22 83,68

Brent/ICE 93,92 -0,7 -0,69 94,61

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.573,90 -0,2 -7,10 3.581,00

Silber 41,67 +1,1 0,45 41,22

Platin 1.305,86 +1,9 24,89 1.280,97

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November 26, 2026 04:40 ET (09:40 GMT)