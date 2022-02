MÄRKTE EUROPA/Erholung nimmt Fahrt auf - UBS nach Zahlen sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gute Stimmung an den europäischen Börsen hält am Dienstag im frühen Geschäft an. Im Sog erneut starker Vorgaben der Wall Street, wo sich die Erholungsrally vom Freitag zum Wochenstart fortsetzte, treiben den DAX um 1,3 Prozent auf 15.674 Punkte nach oben. Er hat damit die 200-Tagelinie bei 15.614 Punkten hinter sich gelassen, was aus technischer Sicht ein positives Zeichen ist. Für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenso um 1,3 Prozent aufwärts.

Der Euro zieht weiter an auf 1,1257 Dollar. Zu Wochenbeginn kostete er rund 1,1150. Die deutsche Zehnjahresrendite ist weiter marginal positiv, nachdem die deutschen Inflationsdaten für Januar am Montag eine Quote von 4,9 Prozent zeigten, deutlich höher als erwartet. Im Blick stehen nun die Verbraucherpreise aus Europa am Mittwoch, zumal tags darauf der EZB-Rat über das weitere Vorgehen auch im Kampf gegen die Inflation berät. Volkswirte erwarten aber mehrheitlich, dass sie zunächst die Füße stillhalten wird, ehe ihr neue Projektionen vorliegen - also im März.

Bis auf die Telekomaktien (-0,1%) liegen sämtliche Branchenindizes im Plus. An der Spitze rangieren Rohstoffaktien (+2,7%), gefolgt vom Stoxx-Subindex der Finanzdienstleister (+2,6%) und der Techniktitel (+2,2%).

Die Aktie von Heidelbergcement gewinnt 4 Prozent, nachdem das Unternehmen für vierte Quartal ein kleines Plus beim operativen Ergebnis gemeldet hat. Berenberg spricht von einer positiven Überraschung. Die Zahlen lägen deutlich sowohl über den unternehmenseigenen Annahmen als auch über den Erwartungen des Marktes. Das Unternehmen zeige eine bemerkenswerte Resilienz.

Wie schon erwartet ist die Übernahme von Siltronic durch Globalwafers gescheitert, weil die Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das Bundeswirtschaftsministerium nicht erteilt wurde. Die Siltronic-Aktionäre, die ihre Aktien für 145 Euro je Stück angedient hatten, bekommen sie wieder in ihren Depots gutgeschrieben, auch die ehemalige Siltronic-Mutter Wacker Chemie. Siltronic gewinnen 1,8 Prozent auf 118,10 Euro, Wacker Chemie 1,7 Prozent.

Metzler rechnet in nächster Zeit mit starken Schwankungen der Siltronic-Aktie, bis der Aktienüberhang abgebaut ist. Globalwafers hält noch über 13 Prozent an Siltronic. Zugleich sei das Marktumfeld für den Chipzulieferer aber gut, die Nachfrage nach Silikon-Wafern übersteige das Angebot und die durchschnittlichen Verkaufspreise stiegen.

UBS-Zahlen kommen sehr gut an

UBS verteuern sich nach Vorlage der Zahlen für 2021 und des Ausblicks um über 6 Prozent fester. Der Nettogewinn ist im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr zwar gesunken, aber dennoch besser ausgefallen als im Konsens erwartet. Citi spricht von starken Zahlen und ambitionierten Zielen der Schweizer Bank.

Hapag-Lloyd verlieren dagegen 2,7 Prozent. Für Metzler ist hier das operative Ergebnis 2021 zwar auf einem fabelhaft hohen Niveau von 10,9 Milliarden Euro ausgefallen, aber auch knapp unter der Konsensschätzung. Die Analysten rechnen zudem damit, dass die coronabedingt positiven Effekte für den Logistiker abebben werden.

Dass Friedrich Vorwerk einen Auftrag für die Hamburger Fernwärmeleitung über 70 Millionen Euro gewonnen hat, treibt den Kurs um 7 Prozent an.

Der am Vortag auf Unternehmenswunsch ausgesetzte Handel mit der Faurecia-Aktie läuft wieder, der Kurs gewinnt 3,6 Prozent. Der französische Autozulieferer teilte am Montagabend mit, die Übernahme des deutschen Licht- und Elektronikspezialisten Hella nach Erhalt aller erforderlichen regulatorischen Freigaben vollzogen zu haben.

