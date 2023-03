MÄRKTE EUROPA/Erholung setzt sich fort - Fedex stützt Deutsche Post

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Freitag mit Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche gestartet. "Die Zinserwartungen brechen zusammen, das stützt den Markt", so ein Marktteilnehmer. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag die Möglichkeit einer Zinspause angedeutet hat, wird an der Wall Street für die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche nun nur noch mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Und im Verlauf des zweiten Halbjahrs könnte die Fed die Leitzinsen schon wieder deutlich senken. Neben der Bankenkrise habe auch der freie Fall der Ölpreise die Inflationserwartungen in den USA kräftig gedrückt.

Börsen im Schatten des Großen Verfalls

Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 15.107 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,1 Prozent auf 4.163 Punkte nach oben. Bis zum Mittag dürfte der Handel aber im Schatten des so genannten großen Hexensabbats verlaufen. Dann verfallen die März-Futures und -Optionen, am Abend die Einzelaktien auf den DAX. Für die Index-Optionen und -Futures gilt ein Abrechnungspreis von 15.000 Punkten als möglich, so dass der DAX erst einmal um diese Marke notieren könnte.

Kräftig erholt starten Bankaktien (+1,9%) in den Handel. Gemeinsam mit Technologiewerten (+1,5%) hatte die Branche am Donnerstag die Gewinnerliste angeführt. "Das Rettungspaket für die First Republic hat das Vertrauen in die Branche gestärkt", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass elf Großbanken der Regionalbank mit 30 Milliarden Dollar aushelfen. Tagesgewinner sind bislang Öl - und Gasaktien (+3,2%) sowie Rohstoffwerte (+2,3%).

Für Eni geht es gleich um 4,2 Prozent nach oben. Der Konzern plant ein neues Aktienrückkaufprogramm über 2,2 Milliarden Euro. Dieses könnte sogar auf bis zu 3,5 Milliarden aufgestockt werden und damit bis zu 10 Prozent des Aktienkapitals umfassen.

Enel gewinnen 1,8 Prozent. "Der Gewinn ist zwar zurückgegangen, der Bereich Renewables entwickelt sich aber gut", so ein Marktteilnehmer. Damit seien auch die Perspektiven günstig. Im Blick stehe die Nettoverschuldung, die nach wie vor zu hoch sei. Ein Abbau könnte den Kurs mittel- und längerfristig kräftig treiben: "Das ist ein potenzieller Trigger", so der Teilnehmer.

Starke Vorlagen von Fedex verhelfen den Aktien der Deutschen Post zu Aufschlägen von plus 2,6 Prozent. Der Post-Konkurrent hat im vergangenen Geschäftsquartal deutlich mehr verdient als erwartet und den Gewinnausblick erhöht. "Auch wenn die Entwicklung zum großen Teil an firmenspezifischen Kostensenkungsprogrammen liegt, ist sie gut für das Branchensentiment", so ein Marktteilnehmer. Nachbörslich gewann die Aktie von Fedex 11,5 Prozent.

Vonovia spart bei der Dividende

Vonovia geben mit Abschlägen von 0,1 Prozent leicht nach. Für etwas Enttäuschung dürfte die Dividenden-Ankündigung sorgen. Der Konzern will 0,85 Euro je Anteilsschein für das abgelaufene Berichtsjahr ausschütten, die Erwartung lag indes bei 1,67 Euro. Ganz überraschend dürfte die Entwicklung die Anleger indes nicht treffen. In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Immobilienkonzerne die Dividende gesenkt bzw ganz gekürzt. Symrise liegen mit Aufschlägen von 1,8 Prozent gut im Markt - hier stützt eine angebliche Kaufempfehlung durch Goldman Sachs.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.162,56 +1,1% 45,58 +9,7%

Stoxx-50 3.811,79 +1,0% 38,60 +4,4%

DAX 15.106,73 +0,9% 139,63 +8,5%

MDAX 27.145,13 +0,4% 101,36 +8,1%

TecDAX 3.269,69 +0,8% 25,16 +11,9%

SDAX 13.149,46 +0,8% 108,31 +10,3%

FTSE 7.502,02 +1,2% 91,99 -0,6%

CAC 7.083,51 +0,8% 57,79 +9,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,24 -0,04 -0,33

US-Zehnjahresrendite 3,54 -0,04 -0,34

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:05 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0653 +0,4% 1,0665 1,0611 -0,5%

EUR/JPY 141,95 +0,2% 141,72 141,20 +1,1%

EUR/CHF 0,9875 +0,1% 0,9867 0,9865 -0,2%

EUR/GBP 0,8771 +0,1% 0,8761 0,8767 -0,9%

USD/JPY 133,22 -0,2% 132,90 133,11 +1,6%

GBP/USD 1,2143 +0,3% 1,2174 1,2103 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,8757 -0,3% 6,8697 6,9053 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 26.078,10 +4,1% 26.080,26 24.850,34 +57,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,86 68,35 +0,7% +0,51 -14,5%

Brent/ICE 75,33 74,70 +0,8% +0,63 -11,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 44,60 44,34 +0,6% +0,26 -41,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.930,02 1.919,88 +0,5% +10,15 +5,8%

Silber (Spot) 21,88 21,71 +0,7% +0,16 -8,7%

Platin (Spot) 985,35 977,73 +0,8% +7,63 -7,7%

Kupfer-Future 3,94 3,89 +1,5% +0,06 +3,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2023 04:40 ET (08:40 GMT)