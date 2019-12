MÄRKTE EUROPA/Es bleibt ruhig - Tesco sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bewegen sich kaum und liegen auch am Montagnachmittag leicht im Minus. Die Nachrichtenlage ist zu Wochenbeginn dünn, allerdings stehen wichtige Termine im weiteren Wochenverlauf an. Am Donnerstag finden zum einen Parlamentswahlen in Großbritannien statt. Zum andern gibt die EZB ihre geldpolitische Entscheidung bekannt. Mit Spannung wird die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet.

Bei einem als sehr ruhig beschriebenen Geschäft verliert der DAX 0,1 Prozent auf 13.154 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.685 nach unten. Was die Parlamentswahlen in Großbritannien am Donnerstag betrifft, so ist die Societe Generale der Meinung, dass der Markt das Risiko einer Patt-Situation im Parlament unterschätzen könnte. Das Pfund notiert indes weiter klar über 1,3000 Dollar, was darauf deutet, dass die Finanzmärkte auf einen Sieg der Tories unter Boris Johnson setzen.

Am Sonntag läuft zudem die Frist für weitere US-Strafzölle auf chinesische Importe mit einem Volumen von 160 Milliarden-Dollar ab. Alle Szenarien seien hier noch möglich: ein Deal, eine Verschiebung oder höhere Zölle, heißt es. Neue Zölle könnten nach Einschätzung aus dem Handel eine scharfe Abwärtsreaktion an den Börsen auslösen.

AMS gelingt mehrheitliche Übernahme von Osram

Der Lichtkonzern Osram kommt in österreichische Hände. Der deutlich kleinere Sensor- und Chiphersteller AMS brachte sein Übernahmeangebot durch und schaffte die selbst gesteckte Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent. Der Osram-Vorstand will nun mit der Führungsspitze von AMS den Weg zu einem globalen Technologie-Führer für Sensoriklösungen und Photonik gemeinsam abstecken.

Mit Aufschlägen von 14,2 Prozent auf 43,97 Euro notieren Osram aber deutlich über dem AMS-Gebot von 41 Euro je Anteilsschein. Offenbar setzen die Anleger darauf, dass AMS in Zukunft nachkaufen wird, um 75 Prozent der Anteile zu erwerben, damit ein Beherrschungsvertrag implementiert werden kann. Für einen Squeeze-out bräuchten die Österreicher 90 Prozent. AMS geben 4,6 Prozent nach.

Der Pharmakonzern Sanofi (minus 1 Prozent) kauft das Biotech -Unternehmen Synthorx für 2,5 Milliarden US-Dollar und legt dafür eine saftige Prämie auf den Tisch: Sanofi will für alle ausstehenden Synthorx-Aktien 68 Dollar in bar zahlen, das entspricht einem Aufschlag von 172 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

Biotechnologie-Aktien profitieren von der Übernahmefantasie in der Branche. "Die hohe Prämie für Synthorx stützt", sagt ein Händler. Im TecDAX gewinnen Carl Zeiss 9,8 Prozent, getrieben zusätzlich von einer Kaufempfehlung. Morphosys (plus 2,7 Prozent) steigen auf ein neues Jahreshoch.

Tesco will sich aus Asien verabschieden

Für Rocket Internet geht es 4,9 Prozent nach oben, während United Internet 2,1 Prozent nachgeben. Die beiden Unternehmen kaufen die Anteile zurück, die das jeweils andere Unternehmen an ihnen hält.

Die Aktien des britischen Einzelhändlers Tesco legen um 4,9 Prozent zu. Der Konzern prüft den Rückzug aus Asien und will möglicherweise seine Supermärkte in Thailand und Malaysia verkaufen. "Damit kann er sich stärker auf die Kerngeschäftsfelder konzentrieren", so ein Marktteilnehmer.

Im Übernahmekampf um Just Eat hat die niederländische Prosus ihre Offerte erneut angehoben. Das Unternehmen bietet nun 740 Pence je Just-Eat-Aktie in bar. Die Aktien von Prosus geben leicht nach, Just Eat handeln 0,6 Prozent fester auf 781 Pence. Citigroup glaubt nicht an den Erfolg des Prosus-Gebots. Erst bei 830 Pence sei Just Eat fair bewertet.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.685,89 -0,17 -6,45 22,80

Stoxx-50 3.334,81 -0,01 -0,40 20,82

DAX 13.156,22 -0,08 -10,36 24,60

MDAX 27.398,57 0,20 54,73 26,92

TecDAX 3.057,24 0,07 2,28 24,78

SDAX 12.245,99 -0,19 -23,67 28,78

FTSE 7.250,30 0,15 10,64 7,60

CAC 5.855,65 -0,28 -16,26 23,78

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,31 -0,02 -0,55

US-Zehnjahresrendite 1,82 -0,02 -0,86

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Uhr Fr, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1073 +0,14% 1,1062 1,1049 -3,4%

EUR/JPY 120,16 +0,07% 120,13 120,09 -4,4%

EUR/CHF 1,0956 +0,04% 1,0959 1,0952 -2,7%

EUR/GBP 0,8420 +0,01% 0,8401 0,8432 -6,5%

USD/JPY 108,52 -0,07% 108,60 108,69 -1,0%

GBP/USD 1,3148 +0,09% 1,3169 1,3104 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 7,0365 +0,17% 7,0335 7,0316 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 7.543,51 -0,11% 7.476,01 7.385,76 +102,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,93 59,20 -0,5% -0,27 +21,5%

Brent/ICE 64,22 64,39 -0,3% -0,17 +16,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.462,41 1.460,20 +0,2% +2,21 +14,0%

Silber (Spot) 16,61 16,59 +0,1% +0,02 +7,2%

Platin (Spot) 896,94 896,82 +0,0% +0,12 +12,6%

Kupfer-Future 2,74 2,71 +0,9% +0,02 +3,3%

===

December 09, 2019