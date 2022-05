MÄRKTE EUROPA/Etwas fester bei ruhigem Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen weisen am Mittwochmittag weiter leichte Gewinne auf. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 13.960 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.661 nach oben. Die Nachrichtenlage ist dünn. "Nach dem schwachen Tag gestern strebt der DAX heute wieder nach oben", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Ein nachhaltiges Überschreiten der 14.000 könnte die Stimmung zumindest etwas aufhellen", meint er.

Fed-Protokoll wird am Abend veröffentlicht

Im Blickpunkt steht vor allem das Fed-Protokoll der Sitzung vom 3. und 4. Mai, das am Abend vorgelegt wird. Dort werden Hinweise erwartet, wie hoch die Bereitschaft auch der US-Notenbank zu stärkeren Maßnahmen ist.

Nur leicht positiv stimmt die Aufwärtsrevision im deutschen BIP. Im ersten Quartal legte die deutsche Wirtschaft um kalenderbereinigt 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. In der ersten Veröffentlichung waren 3,7 Prozent vermeldet worden. "Von den Effekten des Ukraine-Krieges dürfte in den aktuellen Zahlen wenig enthalten sein", sagt IMK-Chef Sebastian Dullien. Die volle Wucht der Kriegsfolgen für die deutsche Wirtschaft werde sich erst in den Zahlen ab dem zweiten Quartal widerspiegeln.

Gemischt sind die Zahlen von Marks & Spencer ausgefallen, heißt es im Handel. Der britische Einzelhändler habe zwar einen kräftigen Erholungskurs vorgelegt und den Vorsteuergewinn in seinem Fiskaljahr deutlich verbessert, einige Analysten hatten aber noch mehr erwartet. Zudem blicke das Unternehmen sehr vorsichtig auf das neue Fiskaljahr, unter anderem wegen des nun fehlenden Gewinnbeitrags aus Russland. Die Aktie notiert in London unverändert.

Die Nordex-Aktie knickt um 15,2 Prozent ein. Der Windkraftanlagen-Hersteller hat die Margenprognose kräftig in den Verlustbereich gesenkt auf minus 4 bis 0 Prozent. Zuvor war ein Plus von 1 bis 3,5 Prozent erwartet worden. Auch die Umsatzerwartung wurde gesenkt.

Leicht positiv werden die Zahlen zum ersten Quartal von Aroundtown im Handel eingeschätzt. Der Immobilienkonzern hat seine Prognose für das Jahr bestätigt und konnte auf Jahressicht leicht wachsen. Sorgen vor kräftigen Zinserhöhungen könnten allerdings die Immobilien-Aktien generell wieder unter Druck bringen, heißt es am Markt. Die Aktie verliert 2 Prozent.

Fuchs Petrolub steigt in den Batteriemarkt ein

Positiv für Fuchs Petrolub (+2%) wertet ein Händler den Einstieg in den Batteriemarkt. "Ob das hier konkret ein Erfolg wird, ist nicht so wichtig", so der Händler: "Wichtiger ist die Einsicht, dass sie handeln müssen". Denn mit dem Wandel hin zu Elektromotoren schrumpfe naturgemäß auch der Markt für Schmierstoffe. Konkret steigt Fuchs in die E-Lyte Innovations GmbH ein, um in den Markt für Elektrolyte einzutreten. Sie seien ein wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.656,55 +0,2% 8,99 -14,9%

Stoxx-50 3.593,47 +0,5% 16,32 -5,9%

DAX 13.945,79 +0,2% 26,04 -12,2%

MDAX 28.936,42 +0,1% 42,09 -17,6%

TecDAX 3.033,85 -0,9% -26,13 -22,6%

SDAX 13.162,41 -0,6% -82,86 -19,8%

FTSE 7.524,88 +0,5% 40,53 +1,4%

CAC 6.264,09 +0,2% 10,95 -12,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,94 -0,03 +1,12

US-Zehnjahresrendite 2,75 -0,00 +1,24

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:11 Uhr Di, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0659 -0,7% 1,0703 1,0729 -6,3%

EUR/JPY 135,51 -0,5% 135,93 135,75 +3,5%

EUR/CHF 1,0276 -0,3% 1,0298 1,0302 -1,0%

EUR/GBP 0,8532 -0,4% 0,8541 0,8570 +1,5%

USD/JPY 127,14 +0,2% 127,00 126,52 +10,5%

GBP/USD 1,2493 -0,3% 1,2532 1,2518 -7,7%

USD/CNH (Offshore) 6,6863 +0,4% 6,6795 6,6628 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.685,98 +0,5% 29.741,48 29.015,07 -35,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 111,25 109,77 +1,3% 1,48 +52,9%

Brent/ICE 114,90 113,56 +1,2% 1,34 +51,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.853,20 1.866,55 -0,7% -13,36 +1,3%

Silber (Spot) 21,81 22,12 -1,4% -0,31 -6,5%

Platin (Spot) 947,40 957,98 -1,1% -10,58 -2,4%

Kupfer-Future 4,25 4,30 -1,2% -0,05 -4,5%

===

