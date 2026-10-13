JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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13.10.2026 10:10:42

MÄRKTE EUROPA/Etwas fester dank fallender Renditen - Zahlenausweise bewegen

DOW JONES--Europas Börsen sind mit kleinem Plus in den Handel am Dienstag gestartet - und dies trotz eines bei über 105 Dollar notierenden Brent-Ölpreises. Positiv ist aber die sich fortsetzende Entspannung an den Anleihemärkten. Die vielbeachtete 10-jährige US-Benchmarkanleihe rentiert bei 5,19 Prozent, ein Minus von 5 Basispunkten (Bp). Auch an den europäischen Anleihemärkten fallen die Renditen. Die Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen deutschen und französischen Benchmarkanleihen zeigt sich derweil mit rund 140 Bp stabil. Im Handel heißt es dazu, dass sich die Entwicklung an den Anleihe- und Energiemärkten zuletzt etwas entkoppelt hätten, es steige die Zuversicht, dass die Hochstände der Renditen an den Anleihemärkten zumindest zunächst nicht wieder getestet werden.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 25.401 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 hinkt mit Aufschlägen von 0,2 Prozent hinterher, hier drücken unter anderem nachgebende Luxusgüteraktien. Der Euro erholt sich auf 1,1191 Dollar. Der Goldpreis notiert bei 4.188 Dollar die Feinunze, ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vortag.

Zunehmend setzt die Berichtssaison für das dritte Quartal Akzente. Diese könnte nach Einschätzung der Deutschen Bank genauso wie die für das zweite Quartal positiv überraschen. Die Nachfrage sei stark genug, um es den Unternehmen zu erlauben, höhere Preise weiterzugeben, was zu höheren Umsätzen führen sollte. Gleichzeitig machten die Energiekosten einen kleineren Anteil am Umsatz aus, als es die Schlagzeilen vermuten ließen. Den "offiziellen" Auftakt in den USA bilden am Dienstag die Geschäftszahlen der Banken Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan sowie der Citigroup. In Deutschland veranstalten Porsche sowie BMW am Dienstag Pre-Close-Calls.

Infineon stellen mit Abgaben von 2,9 Prozent den Hauptverlierer im DAX. Die Aktie folgt damit negativen Sektorvorgaben, der technologielastige Kospi-Index in Südkorea brach am Morgen zeitweise um mehr als 6 Prozent ein. Auslöser waren neue Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Broadcom-CEO Hock Tan hat die Stimmung im Sektor mit einer "Casino"-Mentalität verglichen. Daneben belastete die Sorge vor einer zunehmenden Konkurrenz durch chinesische DRAM-Produzenten. Anleger warten nun mit Spannung auf die Geschäftszahlen der Chip-Giganten ASML am Mittwoch und TSMC am Donnerstag. Genauso wichtig wie die Zahlen dürften die Ausblicke werden. Aixtron verlieren 2,3 Prozent, Siemens Energy 1,2 Prozent, Suss 2,7 Prozent, STMicroelectronics 3,1 Prozent oder ASML 2,3 Prozent.

Die Geschäftszahlen von LVMH (-1,7%) für das dritte Quartal bieten Licht und Schatten. Das organische Wachstum erreichte mit einem Plus von 1 Prozent die Markterwartung. Schwach entwickelte sich aber der Bereich Mode & Lederwaren; hier fielen die Umsätze laut Citigroup um 4,5 Prozent, der Konsens war aber nur von einem Minus von nur 2 Prozent ausgegangen. Das Management hob allerdings positive Impulse durch eigene Produkt- und Vertriebsinitiativen hervor - insbesondere bei Dior, Celine und Vuitton - sowie eine Verbesserung der Trends im September gegenüber Juli/August, vor allem in China. Die Analysten erwarten im Nachgang der Umsatzzahlen weitere Kürzungen der Konsensgewinne im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Im Gefolge verlieren Kering 1,4 Prozent, Hermes 2,7 Prozent oder Richemont 1,6 Prozent.

Givaudan meldet am Morgen für das dritte Quartal einen Umsatz von 2,092 Milliarden Franken, was einem flächenbereinigten Wachstum (LFL) von 8,6 Prozent entspricht. Das liegt laut Jefferies deutlich über der eigenen Prognose sowie der Markterwartung von 4,7 Prozent. Der Bereich Fine Fragrances habe ein LFL-Wachstum von 31 Prozent verzeichnet, was eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem zweiten Quartal von 5 Prozent darstelle. Givaudqan haussieren um 6,8 Prozent, die Zahlen schieben das Symrise-Papier mit plus 2,8 Prozent an die DAX-Spitze.

Publicis reagieren auf Drittquartalszahlen mit Aufschlägen von 0,2 Prozent. Das organische Wachstum hat mit 5,0 Prozent die Konsensschätzung von 4,8 Prozent geschlagen. Das Management rechnet nun damit, dass Sapient im vierten Quartal weltweit auf den Wachstumspfad zurückkehren wird. "Dies ist ein positives Signal für das Jahr 2027, da dieses Geschäft in den ersten neun Monaten ein Gegenwind für das Wachstum war", heißt es bei der Citigroup. Im Gefolge steigen WPP um 0,4 Prozent.

Die von der Rendite-Hausse stark gebeutelten Immobilienaktien geben ein Lebenszeichen von sich. Die Hoffnung, dass die Anleihemärkte zumindest bis auf Weiteres das Renditehoch gesehen haben könnten, stützt das Sentiment. Viele Anleger dürften auch mit Short-Positionen in dem Sektor unterwegs sein, was Erholungsbewegungen unterstützen könnte. Vonovia gewinnen 1,9 Prozent, LEG Immobilien 1,8 Prozent oder Aroundtown 2,1 Prozent.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.212,43 +0,2 11,22 6.201,21 7,3

Stoxx-50 5.364,84 +0,5 24,80 5.340,04 9,1

DAX 25.400,96 +0,5 123,28 25.277,68 3,7

MDAX 30.133,09 +0,1 28,76 27.039,42 -1,6

TecDAX 3.991,58 -0,0 -1,58 3.091,28 10,2

SDAX 18.067,71 +0,1 18,52 13.062,07 5,2

FTSE 10.742,01 +0,8 85,73 10.656,28 8,2

CAC 7.859,23 +0,3 26,35 7.832,88 -3,6

SMI 14.029,07 +1,1 151,23 13.877,84 5,7

ATX 6.645,98 +0,6 36,22 6.609,76 24,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:00

EUR/USD 1,1186 +0,3 0,0033 1,1153 1,1158

EUR/JPY 176,98 +0,0 0,0400 176,94 177,0800

EUR/CHF 0,9317 +0,1 0,0007 0,9310 0,9313

EUR/GBP 0,8452 +0,1 0,0008 0,8444 0,8449

USD/JPY 158,18 -0,3 -0,4300 158,61 158,6900

GBP/USD 1,3232 +0,2 0,0026 1,3206 1,3204

USD/CNY 6,6943 +0,0 0,0018 6,6925 6,6925

USD/CNH 6,6939 -0,0 -0,0008 6,6947 6,6951

AUS/USD 0,6965 +0,1 0,0006 0,6959 0,6958

Bitcoin/USD 83.944,30 +1,1 924,29 83.020,01 82.798,18

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,09 -1,8 -1,65 93,74

Brent/ICE 104,93 -1,6 -1,72 106,65

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.185,77 +0,4 14,67 4.171,10

Silber 60,50 +0,3 0,19 60,32

Platin 1.700,82 +0,9 15,29 1.685,53

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)

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AIXTRON SE 33,63 -3,80% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,40 2,56% Aroundtown SA
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 485,00 0,68% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 477,80 -1,00% ASML NV
BMW AG 55,20 1,36% BMW AG
Citigroup Inc. 109,80 -0,05% Citigroup Inc.
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 17,70 1,14% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Givaudan AG 4 246,00 4,38% Givaudan AG
Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh 84,50 3,05% Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
Goldman Sachs 793,80 1,12% Goldman Sachs
Hermès (Hermes International) 1 338,00 3,72% Hermès (Hermes International)
Infineon AG 53,22 -2,56% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 51,50 -1,90% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
JPMorgan Chase & Co. 298,40 -0,27% JPMorgan Chase & Co.
Kering 217,10 2,33% Kering
LEG Immobilien 46,56 3,19% LEG Immobilien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 398,00 3,24% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 78,20 -0,76% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,81 1,93% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Publicis S.A. 103,75 4,36% Publicis S.A.
Publicis Groupe SAShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 25,60 0,00% Publicis Groupe SAShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
Richemont 188,90 1,89% Richemont
Siemens Energy AG 133,30 -1,36% Siemens Energy AG
STMicroelectronics N.V. 41,52 -1,15% STMicroelectronics N.V.
STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs 41,00 -0,97% STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 57,35 -6,14% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Symrise AG 99,12 2,40% Symrise AG
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 17,24 0,00% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 374,50 -0,27% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Vonovia SE 16,86 1,35% Vonovia SE
Wells Fargo & Co. 73,76 0,04% Wells Fargo & Co.
WPP 2012 PLC 4,84 5,68% WPP 2012 PLC
WPP 2012 PLC (spons. ADRs) 27,16 6,22% WPP 2012 PLC (spons. ADRs)

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