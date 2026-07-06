MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Easyjet gesucht

DOW JONES--Etwas fester sind die europäischen Börsen am Montag in den Handel gestartet. Die Vorgaben aus Asien sind uneinheitlich, große Themen stehen noch nicht an. Mit Spannung wird am Nachmittag auf den ISM-Service-Index aus den USA geblickt. Er gilt auch als einer der wichtigen Barometer für den Arbeitsmarkt , da die meisten Amerikaner im Dienstleistungsbereich arbeiten. In Deutschland wird auf den Sentix-Index geachtet, der als Vorbote des Ifo-Indikators gilt. Der DAX legt zu um 0,4 Prozent auf 25.875 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 6.426 Zähler. Beide Indizes markieren damit die nächsten Allzeithochs.

Die steigende Marktbreite weg von den wenigen KI-Aktien kommt indes gut an. Besonders der exportlastige DAX-Index folgt den gesunden Vorgaben des S&P-500 ex KI-Aktien. Marktteilnehmer beobachten diesen genau, da die großen Indizes allesamt durch die enorme Gewichtung der KI-Aktien verzerrt sind.

Allerdings sei die jüngste Erholung in den Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Finanzen "noch nicht genug, um eine gesunde Rotation auszurufen", meint Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management: "Eine echte Rotation ist, wenn Kapital von einem Teil des Marktes in einen anderen fließt, ohne die Möbel zu verrücken. Was wir letzte Woche sahen, fühlte sich eher so an, als ob alle gleichzeitig einen überfüllten Raum verlassen und hoffen, dass der Flur breit genug ist".

Etwas ruhiger ist es um den Iran-US-Krieg geworden. Beim Öl schlagen mittlerweile sogar wieder Opec-Meldungen durch. So gibt der Ölpreis nach der Ankündigung, die Fördermenge erneut zu erhöhen, nach. Gold sinkt im asiatischen Handel leicht. Gleichwohl dürften schwächere US-Arbeitsmarktdaten und niedrigere Energiepreise Anleger dazu veranlassen, ihre Wetten auf Zinserhöhungen der Fed zurückzuschrauben, so das globale Wirtschafts- und Marktforschungsteam von UOB. Nicht verzinsliche Anlagen wie Gold werden typischerweise durch ein Umfeld höherer Zinsen belastet.

Kräftig aufwärts um rund 10 Prozent geht es mit den Aktien von Easyjet in London. "Kurstreiber ist weniger der genaue Betrag des leicht erhöhten Angebots, sondern dass der Deal jetzt im fünften Anlauf in trockenen Tüchern ist", sagt ein Händler. Easyjet stehe dem erhöhten Vorschlag positiv gegenüber, so dass es nun nur noch formale, regulatorische Hürden gebe. Castlelake bietet nun 6,90 nach zuvor 6,50 Pfund.

Die Aktien von Continental fallen trotz der Ankündigung einer Sonderdividende aus dem Verkauf der Sparte Contitech um 2,3 Prozent. Die Ausschüttung von rund 2,5 Milliarden Euro an ihre Aktionäre liege zwar im höheren Bereich, jedoch verdirbt eine Abstufung von Kepler auf "Hold" nach "Buy" die Stimmung.

Auch andere Aktien werden angesichts der Ruhe zum Wochenstart durch Umstufungen und Analystenkommentare bewegt. Schott Pharma springen um 8,5 Prozent dank einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank. Auto1 legen um 2,1 Prozent zu, nachdem sich Goldman Sachs erneut positiv geäußert hat.

Bei Nemetschek geht es um 2,3 Prozent nach oben, nachdem sie von Deutsche Bank mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen worden sind. Merck KGaA erholen sich indes nicht von Kursverlusten in der Vorbörse und notieren kaum verändert. Hier wurde die Kaufempfehlung von HSBC zurückgezogen.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.425,75 +0,2 13,07 6.412,68 11,0

Stoxx-50 5.486,51 +0,1 6,99 5.479,52 11,6

DAX 25.875,41 +0,4 96,10 25.779,31 5,6

MDAX 33.319,29 +1,0 324,92 27.039,42 8,8

TecDAX 3.904,18 +0,1 4,56 3.091,28 7,8

SDAX 18.588,90 +0,3 49,08 13.062,07 8,2

FTSE 10.725,11 +0,4 46,08 10.679,03 8,0

CAC 8.550,62 +0,5 42,55 8.508,07 4,9

SMI 14.435,55 +0,1 11,31 14.424,24 8,8

ATX 6.545,73 -0,3 -20,19 6.565,92 22,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:00

EUR/USD 1,1426 -0,1 -0,0009 1,1435 1,1441

EUR/JPY 185,31 +0,4 0,7800 184,53 184,5400

EUR/CHF 0,9194 +0,1 0,0012 0,9187 0,9189

EUR/GBP 0,856 -0,1 -0,0006 0,8566 0,8565

USD/JPY 162,17 +0,5 0,8000 161,37 161,2800

GBP/USD 1,3345 -0,0 -0,0006 1,3351 1,3357

USD/CNY 6,7916 +0,2 0,0119 6,7797 6,7797

USD/CNH 6,7937 +0,1 0,0096 6,7841 6,7838

AUS/USD 0,6935 -0,1 -0,0005 0,694 0,6934

Bitcoin/USD 63.053,99 +0,6 356,03 62.697,96 62.128,67

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 68,06 -0,9 -0,63 68,69

Brent/ICE 71,71 -0,6 -0,41 72,12

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.164,91 -0,3 -10,47 4.175,38

Silber 62,29 -0,2 -0,11 62,40

Platin 1.649,98 +0,7 12,01 1.637,97

(Angaben ohne Gewähr)

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July 06, 2026 03:53 ET (07:53 GMT)