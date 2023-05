MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Gerangel um US-Schuldenobergrenze bremst

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Freitag mit kleinen Kursgewinnen gestartet. Übergeordnet geht man im Handel aber von einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung aus. Solange über den Börsen das Damoklesschwert einer gerissenen US-Schuldenobergrenze hänge, dürfte sich daran auch nichts ändern, heißt es. Impulse könnten am Nachmittag von neuen US-Inflationsdaten ausgehen, diesmal den Import- und Exportpreisen. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 15.877 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt ebenfalls um 0,3 Prozent auf 4.324 Punkte.

Dazu stehen Umbauten in den MSCI-Indizes im Blick, Profiteure seien hier Wacker Chemie (+1,3%) und Talanx (+2,2%), heißt es. Bei hohen Kursverlusten in Aktien sollten Anleger zum Wochenausklang zunächst schauen, ob nicht Dividenden dahinterstehen, denn in Europa gibt es eine Flut von Ausschüttungen. Allein im DAX sind Adidas, BMW, MTU und SAP sowie letztmalig die Aktien von Heidelbergcement dabei. Letztere werden künftig identisch zum Firmennamen unter Heidelberg Materials notieren.

Allianz-Gewinn von Steuereffekt belastet

Unter dem Strich positiv kommen die Zahlen von Allianz an. Operativ sei es deutlich besser gelaufen als erwartet, nur einige steuerabhängige Kennzahlen schienen wegen einer höheren Steuerquote etwas unter noch höheren Erwartungen zu liegen. Als sehr positiv heben Händler den gestoppten Mittelabfluss aus der Vermögensverwaltung hervor. Für die Aktie geht es im frühen Geschäft jedoch um 0,6 Prozent nach unten.

Leicht positiv werden die Zahlen der Societe Generale (+0,9%) zum ersten Quartal gesehen. Überraschend sei der kräftige Anstieg der Profitabilität, der einen Umsatzrückgang sogar überkompensiert habe. Schwach sei nur das heimische Geschäft im Retail-Banking gewesen, die fallende Kreditnachfrage sei aber angesichts der steigenden Inflation in ganz Europa zu beobachten gewesen. Die Kernkapitalquote sei mit 13,5 Prozent ordentlich.

Richemont starten mit Aufschlägen von 5,8 Prozent in den Handel nach besser als erwarteten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Umsatz war laut Bernstein 2 Prozent höher als prognostiziert, das EBIT sogar 5 Prozent besser. Insbesondere Jewellery Mansion habe positiv überrascht.

Überrascht von guten Quartalszahlen bei Metro (-1,0%) zeigen sich Marktteilnehmer. Der Einzelhändler hatte am Vorabend Zahlen zu seinem zweiten Quartal vorgelegt, sowohl Umsatz- als auch Gewinnkennziffern des Betreibers von Cash&Carry-Märkten lagen dabei über der Erwartung. Da auch Shopping-Center-Vermieter wie Deutsche Euroshop überraschend besser abgeschnitten hatten, wertete dies ein Händler als Zeichen einer eventuellen Bodenbildung in der Branche.

Vitesco mit Kursrutsch

Nordex fallen um 2,5 Prozent. Die Zahlen des Windanlagenherstellers bestätigen das bisherige Bild: Ein deutlicher Umsatzanstieg bei gleichzeitiger Verlustausweitung. Dazu gehe Nordex im Jahresausblick zwar "von der Möglichkeit aus, einen Gewinn zu erzielen", habe jedoch die Prognose einer um Null pendelnden EBITDA-Marge zwischen minus 2 und plus 3 Prozent bestätigt.

Als "wie erwartet schwächer" werden Zahlen und Ausblick von Vitesco (-5,2%) im Handel kommentiert. Der noch deutlichere Rutsch in die Verlustzone im ersten Quartal sei verkraftbar, da steigende Einkaufspreise nur verzögert über Neuverträge weitergereicht werden könnten. Der Auftragseingang sei jedoch gut und der bestätigte Ausblick beruhige. Sorgen mache aber die gefallene und geringe bereinigte EBIT-Marge von 1,6 nach 2,1 Prozent im Vorjahr. "Damit wird der Puffer immer kleiner, um auch den künftigen Inflationsdruck abzufangen", so ein Händler.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.323,51 +0,3% 13,76 +14,0%

Stoxx-50 4.038,62 +0,4% 17,98 +10,6%

DAX 15.877,44 +0,3% 42,53 +14,0%

MDAX 27.217,82 -0,1% -29,79 +8,4%

TecDAX 3.215,96 -0,1% -2,99 +10,1%

SDAX 13.538,61 -0,2% -32,19 +13,5%

FTSE 7.750,85 +0,3% 20,27 +3,7%

CAC 7.426,23 +0,6% 44,45 +14,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,24 +0,02 -0,33

US-Zehnjahresrendite 3,40 +0,01 -0,48

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0915 -0,0% 1,0928 1,0917 +2,0%

EUR/JPY 147,20 +0,2% 147,21 146,72 +4,9%

EUR/CHF 0,9731 -0,3% 0,9751 0,9768 -1,7%

EUR/GBP 0,8715 -0,1% 0,8731 0,8725 -1,5%

USD/JPY 134,87 +0,3% 134,75 134,39 +2,9%

GBP/USD 1,2524 +0,1% 1,2512 1,2513 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9555 -0,1% 6,9560 6,9576 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 26.325,42 -2,5% 26.163,55 27.151,96 +58,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,63 70,87 -0,3% -0,24 -11,9%

Brent/ICE 74,77 74,98 -0,3% -0,21 -11,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,25 34,99 -2,1% -0,75 -55,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.009,03 2.015,88 -0,3% -6,85 +10,2%

Silber (Spot) 23,98 24,20 -0,9% -0,22 +0,0%

Platin (Spot) 1.098,10 1.098,50 -0,0% -0,40 +2,8%

Kupfer-Future 3,72 3,71 +0,4% +0,02 -2,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

