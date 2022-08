MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Spannung vor Powell-Rede

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester in einem zurückhaltenden Geschäft präsentieren sich Europas Börsen am Freitag. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 13.326 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 3.693 Stellen. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell über die künftige US-Zinspolitik dürften die Märkte in andächtiger Ruhe verharren. Anleger dürften nur das notwendige Minimum an Umschichtungen vornehmen, so dass die Umsätze zunächst sehr gering erwartet werden. In Einzeltiteln bringe dies natürlich die Gefahr ungewollt volatiler Kursausschläge mit sich.

Powell-Spagat zwischen Inflation und Markt

Die Rede Powells ist für 16.00 Uhr europäischer Zeit angesetzt. Die nachhaltigen Tendenzen der Kursreaktionen an den Aktien-, Renten- und Devisenmärkten dürften sich erst nach europäischem Börsenschluss abspielen, heißt es im Handel. Allerdings könnte der Redetext vorab verbreitet werden. Powell müsse einen schwierigen verbalen Spagat hinlegen zwischen glaubwürdiger Inflationsbekämpfung und Marktverängstigung. Denn zu viele Marktteilnehmer schienen noch auf ein Zinshoch im Bereich um 3,75 Prozent mit anschließender Zinssenkung ab Herbst 2023 zu rechnen.

Dies scheine angesichts der Inflationsdaten zu optimistisch. Gerade am Vortag hatte die Preiskomponente in der Revision des BIP zum zweiten Quartal noch stärker zugelegt als in der ersten Veröffentlichung. Damit gebe es keinen Spielraum für eine taubenhaftere Fed, so Marktteilnehmer.

Etwas fester zeigen sich Lufthansa (+0,3%). Die gescheiterten Tarifgespräche scheinen noch nicht zu belasten, obwohl nun auch Streiks möglich sind. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte Vorbereitungen für Streikmaßnahmen angekündigt.

Conti unter Druck

Für die Continental-Aktie geht es um 2,9 Prozent abwärts. Metzler hat die Aktie auf "Sell" abgestuft und halbiert das Kursziel auf 50 von 105 Euro. Die Analysten verweisen auf eine sich abkühlende Reifennachfrage.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.692,85 +0,5% 18,31 -14,1%

Stoxx-50 3.678,69 +0,5% 18,54 -3,7%

DAX 13.325,61 +0,4% 53,65 -16,1%

MDAX 26.186,52 +0,4% 115,88 -25,4%

TecDAX 3.066,98 +0,3% 9,20 -21,8%

SDAX 12.292,41 +0,2% 25,68 -25,1%

FTSE 7.523,78 +0,6% 44,04 +1,3%

CAC 6.411,61 +0,5% 30,05 -10,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,33 +0,02 +1,51

US-Zehnjahresrendite 3,06 +0,03 +1,55

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.291,78 +1,0% 322,55 -8,4%

S&P-500 4.199,12 +1,4% 58,35 -11,9%

Nasdaq-Comp. 12.639,27 +1,7% 207,74 -19,2%

Nasdaq-100 13.143,58 +1,7% 225,72 -19,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,38 -0,4 3,39 265,4

5 Jahre 3,18 +2,0 3,16 191,8

7 Jahre 3,14 +3,3 3,11 170,1

10 Jahre 3,06 +3,3 3,03 154,9

30 Jahre 3,28 +3,4 3,24 137,6

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:09 Uhr Do, 17:30h % YTD

EUR/USD 0,9958 -0,2% 0,9963 0,9969 -12,4%

EUR/JPY 136,39 +0,2% 136,35 136,26 +4,2%

EUR/CHF 0,9608 +0,0% 0,9605 1,0370 -7,4%

EUR/GBP 0,8446 +0,2% 0,8440 0,8435 +0,5%

USD/JPY 136,97 +0,3% 136,86 136,71 +19,0%

GBP/USD 1,1790 -0,4% 1,1805 1,1816 -12,9%

USD/CNH (Offshore) 6,8694 +0,2% 6,8677 6,8528 +8,1%

Bitcoin

BTC/USD 21.359,44 -1,0% 21.405,44 21.524,55 -53,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,74 92,52 +1,3% +1,22 +32,1%

Brent/ICE 100,60 99,34 +1,3% +1,26 +35,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 305,00 321,41 -5,1% -16,41 +412,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.754,81 1.758,94 -0,2% -4,13 -4,1%

Silber (Spot) 19,23 19,31 -0,4% -0,08 -17,5%

Platin (Spot) 885,70 886,50 -0,1% -0,80 -8,7%

Kupfer-Future 3,72 3,70 +0,7% +0,03 -16,0%

YTD zu Vortagsschluss

